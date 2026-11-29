Puerto Plata, R. D.– Con el propósito de mejorar las condiciones de los establecimientos sanitarios y fortalecer la atención que reciben las comunidades, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) de la Republica Dominicana, doctor Julio Landrón, encabezó el inicio simultáneo de los trabajos de remozamiento de nueve centros de salud en la provincia de Puerto Plata, con una inversión de RD 76,982,853.55 exclusivamente en obra civil, sin incluir equipamiento.

Bajo el eslogan “En Puerto Plata la salud avanza”, Landrón dio el primer palazo de estas intervenciones durante un acto simbólico realizado en el sector Villa Liberación, del municipio de Sosúa, donde destacó el compromiso del Gobierno de continuar transformando la infraestructura de la Red Pública de Servicios de Salud.

El funcionario explicó que los trabajos contemplan una inversión de RD 76,982,853.55 en infraestructura, destinada a labores de mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones físicas de los establecimientos y garantizar espacios más adecuados tanto para los usuarios como para el personal sanitario.

“Es un honor para mí tener la oportunidad, de la mano del presidente Luis Abinader, de continuar mejorando los centros de salud de Puerto Plata”, expresó Landrón, al destacar que estas intervenciones responden a la necesidad de acercar servicios sanitarios dignos y oportunos a las comunidades.

Los establecimientos incluidos en esta jornada son los Centros de Primer Nivel de Atención de Gualete, Ranchito de los Vargas, Río Grande, Yásica Arriba, Sosúa, Villa Liberación, Sabaneta de Yásica y El Toro.

También será intervenido el Hospital Municipal Dolores de la Cruz, ubicado en Yásica Arriba, constituyéndose en el establecimiento con la mayor asignación económica dentro de este conjunto de obras.

Landrón señaló que los centros beneficiados están distribuidos en localidades como Villa Isabela, Altamira, Yásica Arriba, Sosúa y San Marcos, donde estos establecimientos representan la primera puerta de acceso a los servicios de salud para numerosas familias.

El director ejecutivo del SNS reiteró que el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención constituye una prioridad institucional, al considerar que acercar los servicios a las comunidades permite impulsar la prevención, el diagnóstico oportuno y el seguimiento adecuado de las enfermedades.

“Estamos convencidos de que una de las mejores formas de cuidar la salud de nuestra gente es acercando los servicios a las comunidades”, manifestó.

Asimismo, exhortó a los equipos responsables de ejecutar los trabajos a asumir las intervenciones con responsabilidad, eficiencia y compromiso, al tiempo que enfatizó que el propósito de la institución no es únicamente iniciar obras, sino garantizar que sean concluidas dentro de los plazos establecidos y con la calidad requerida.

“Nuestro compromiso no es únicamente iniciar obras, sino garantizar que estas sean concluidas en los plazos establecidos, con la calidad requerida y que respondan a las verdaderas necesidades de la población”, sostuvo.

El titular del SNS afirmó que estas acciones forman parte de la política de transformación de la Red Pública de Servicios de Salud que impulsa el presidente Luis Abinader, con especial atención a las comunidades que durante años han esperado respuestas a sus necesidades de infraestructura sanitaria.

De su lado, la gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochtte, dio la bienvenida a las autoridades y participantes de la actividad, ocasión en la que resaltó que estas nuevas remodelaciones vendrán a descongestionar los centros de salud de segundo y tercer nivel, brindando servicios preventivos de calidad y más humano.

Landrón agradeció al mandatario ´Dominicano, Presidente Luis Rodolfo Abinader por su respaldo permanente al fortalecimiento del sistema público de salud y por hacer posible que estas inversiones lleguen a las comunidades, al tiempo que manifestó sus expectativas de que las intervenciones se traduzcan en establecimientos mejor preparados para ofrecer atención y condiciones laborales más adecuadas para los trabajadores de la salud.