Jennifer Barreto gana la sexta corona para la isla y se convierte en la primera madre en conquistar Miss Universo; República Dominicana obtiene el segundo lugar.

Por Isabella Durán

Entertainment Editor

El Sol de la Florida

25 de noviembre de 2026

SAN JUAN, Puerto Rico.— Jennifer Barreto convirtió la noche del martes 24 de noviembre en un momento histórico para Puerto Rico. La representante boricua ganó Miss Universo 2026 ante el público de su isla, consiguió la sexta corona puertorriqueña y se convirtió en la primera madre en obtener el título internacional.

La final de la edición número 75 se celebró en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, con 116 participantes de países y territorios. La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, entregó la corona a su sucesora.

El resultado también dejó una actuación destacada para República Dominicana: Melissa Núñez terminó como primera finalista, seguida por la venezolana Clara Vegas.

Una corona que rompe una barrera

Barreto, de 27 años, llegó a la competencia con una trayectoria que combina preparación académica, trabajo comunitario y maternidad. Su triunfo marca un precedente en un certamen que durante décadas restringió la participación de mujeres casadas y madres.

La apertura de sus reglas, que permitió competir a madres y mujeres casadas a partir de 2023, hizo posible un desenlace que ahora forma parte de la historia del concurso.

Su victoria amplía la representación de las mujeres que pueden aspirar a la corona sin tener que separar su identidad profesional de su vida familiar.

Preparación más allá de la pasarela

La biografía oficial de Barreto destaca estudios de bachillerato en Psicología y maestrías en Psicología y Trabajo Social. También recoge preparación especializada en intervención en trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

En 2021 comenzó su trayectoria profesional al servicio del Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas, dentro del Family Advocacy Program, brindando apoyo a víctimas y familias militares.

Posteriormente fue seleccionada como especialista en prevención, con responsabilidades relacionadas con evaluaciones comunitarias, planes de prevención y análisis de factores de riesgo.

Ese recorrido aporta un componente concreto a su plataforma: experiencia trabajando con personas y comunidades en situaciones difíciles.

República Dominicana llega hasta el final

Melissa Núñez obtuvo la posición más cercana a la corona y completó una noche de fuerte presencia latinoamericana en los primeros lugares.

La clasificación final quedó así:

• Miss Universo 2026: Jennifer Barreto, Puerto Rico.

• Primera finalista: Melissa Núñez, República Dominicana.

• Segunda finalista: Clara Vegas, Venezuela.

• Tercera finalista: Bea Millan-Windorski, Filipinas.

• Cuarta finalista: Georgia Waddington, Nueva Zelanda.

Las representantes de Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela ocuparon las tres primeras posiciones.

Veinte años después, otra reina boricua

Puerto Rico llevaba dos décadas sin ganar Miss Universo. Su triunfo anterior correspondió a Zuleyka Rivera, coronada en 2006.

Barreto se incorpora a una lista que comenzó con Marisol Malaret en 1970 y continuó con Deborah Carthy-Deu en 1985, Dayanara Torres en 1993, Denise Quiñones en 2001 y Rivera en 2006.

La celebración tuvo además un significado particular: la nueva soberana recibió la corona en territorio puertorriqueño, durante una edición dedicada al aniversario 75 del concurso.

Música, televisión y el comienzo del reinado

La producción incluyó actuaciones de La India, Didi Romero, Denise Quiñones y Janina. La transmisión en español de Telemundo contó con Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, acompañados por un equipo de presentadores que cubrió distintos momentos de la competencia.

Tras la coronación, Barreto comenzará su agenda internacional. Entre sus primeras apariciones anunciadas está su participación en el desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York, el jueves 26 de noviembre.

Para la puertorriqueña, el paso siguiente será trasladar su experiencia en prevención y servicio comunitario a una plataforma mundial. Para el certamen, su elección deja un precedente: por primera vez, una madre llevará la corona de Miss Universo.