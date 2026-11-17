OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

Martes, 17 de noviembre de 2026

KISSIMMEE, FLORIDA. — La ciudad de Kissimmee enfrenta hoy una decisión que podría transformar la manera en que se presentan e investigan las denuncias éticas contra sus funcionarios y empleados públicos.

Esta noche, a las 6:00, la Comisión Municipal tiene programada la primera lectura de la Ordenanza 26-23, una propuesta que eliminaría del Código Municipal las secciones 30-19 a 30-26, correspondientes al Código de Ética local.

La medida incluye la eliminación del procedimiento municipal de denuncias e investigaciones establecido en esas disposiciones.

La propuesta surge en un momento de cambios institucionales y renovadas exigencias de transparencia en el gobierno de Kissimmee.

Pero existe una distinción fundamental: eliminar el Código de Ética local no equivale a eliminar las obligaciones éticas que establece la legislación de Florida.

La pregunta es otra: ¿qué mecanismos concretos quedarán disponibles para que los ciudadanos denuncien posibles irregularidades y exijan responsabilidades a sus autoridades?

QUÉ PROPONE LA ORDENANZA

La Ordenanza 26-23 propone derogar el Capítulo 30, Artículo II, del Código Municipal, específicamente las secciones 30-19 a 30-26.

Estas disposiciones establecen normas locales de ética y un procedimiento para recibir e investigar denuncias.

La Oficina del Abogado Municipal sostiene que la derogación es necesaria para adecuar la normativa de Kissimmee a modificaciones realizadas en 2024 al Estatuto 112.326 de Florida.

Según la explicación incluida en la agenda oficial, el procedimiento municipal anterior no cumple completamente con los requisitos actuales de la ley estatal.

El personal jurídico recomienda aprobar la primera lectura.

Sin embargo, la propuesta todavía necesita completar el proceso legislativo correspondiente.

La segunda lectura y audiencia final están anunciadas para el 1 de diciembre de 2026.

Por tanto, al momento de preparar este artículo, la eliminación del Código de Ética local es una propuesta pendiente, no una decisión definitiva.

EL CAMBIO EN LA LEY DE FLORIDA

Las modificaciones estatales de 2024 establecieron nuevas salvaguardas para los procedimientos locales de denuncias basados en estándares éticos adicionales o más estrictos que los establecidos por el estado.

Entre esos requisitos figuran denuncias juradas basadas en conocimiento personal, y no únicamente en rumores o información de terceros.

La normativa también limita la posibilidad de que el propio organismo gubernamental inicie determinados procedimientos de denuncia.

La finalidad declarada de estas restricciones es proteger la integridad de las investigaciones y reducir el riesgo de que los mecanismos éticos sean utilizados indebidamente.

No obstante, esas mismas exigencias plantean interrogantes sobre el acceso de los ciudadanos a los procesos de fiscalización.

Una persona puede tener preocupaciones legítimas sobre una actuación pública sin disponer de conocimiento directo de todos los hechos.

Eso no significa que cualquier acusación deba convertirse automáticamente en una investigación formal.

Significa que el gobierno debe explicar con claridad cuáles son las vías legales disponibles para presentar información, solicitar revisión y denunciar posibles violaciones.

¿DESAPARECE LA SUPERVISIÓN ÉTICA?

No.

La documentación de la ciudad establece que la derogación propuesta no eliminaría la aplicación de la Parte III del Capítulo 112 de los Estatutos de Florida, que contiene normas estatales de ética para funcionarios y empleados públicos.

Tampoco afectaría las secciones 30-250 a 30-252 del Código Municipal ni las facultades de destitución contempladas en la Carta Constitutiva de la ciudad.

Además, continuarían existiendo las atribuciones legales relacionadas con personal, contratación pública y otras responsabilidades administrativas.

Por tanto, sería incorrecto afirmar que los funcionarios de Kissimmee quedarían libres de obligaciones éticas.

Pero también sería insuficiente responder a las preocupaciones ciudadanas diciendo únicamente que las leyes estatales seguirán vigentes.

La existencia de normas no resuelve por sí sola cómo los residentes pueden acceder a ellas, presentar denuncias o recibir información sobre los procedimientos aplicables.

EL ANTECEDENTE DE MAYO

La discusión no comenzó esta semana.

En mayo de 2026, la Comisión Municipal aprobó una suspensión temporal de hasta seis meses de determinadas disposiciones relacionadas con las denuncias éticas locales.

La decisión ocurrió después de controversias y quejas presentadas contra integrantes del gobierno municipal.

En aquel momento, algunos funcionarios expresaron preocupación por los costos administrativos y el posible uso indebido del procedimiento.

La suspensión abrió un debate sobre cómo equilibrar dos intereses legítimos: proteger a los funcionarios de denuncias improcedentes y preservar mecanismos eficaces de fiscalización.

La ordenanza que se examina hoy representa un paso diferente.

Ya no se trata simplemente de una suspensión temporal, sino de una propuesta de derogación de las disposiciones locales identificadas.

La diferencia es sustancial y merece una explicación pública detallada.

Vista exterior del Ayuntamiento de Kissimmee, escenario de decisiones relacionadas con la transparencia y la administración municipal.

LA CONFIANZA CIUDADANA ESTÁ EN JUEGO

Las normas éticas no deben evaluarse únicamente por su redacción jurídica.

También deben considerarse sus efectos sobre la confianza pública.

Cuando un ciudadano cree que existe un posible conflicto de intereses, uso indebido de autoridad o conducta incompatible con el servicio público, necesita saber qué institución tiene competencia para examinar la situación.

Un procedimiento confuso puede desalentar denuncias legítimas.

Por otro lado, un sistema sin garantías suficientes puede permitir acusaciones infundadas que dañen reputaciones y consuman recursos públicos.

La solución exige procedimientos claros, protección del debido proceso y mecanismos verificables de responsabilidad.

La Comisión Municipal debería explicar si estudió alternativas a la derogación total, como modificar el procedimiento local para ajustarlo a la legislación estatal.

También debería informar si existen análisis sobre los costos y beneficios de mantener un sistema municipal compatible con la ley.

LA PREGUNTA SOBRE LAS DENUNCIAS

Uno de los asuntos más importantes es qué sucederá con los residentes que deseen presentar una denuncia después de una eventual derogación.

La ciudad debe identificar con precisión cuáles asuntos corresponden a la Comisión de Ética de Florida y cuáles pueden atenderse mediante otros procedimientos administrativos o legales.

También debe explicar si las denuncias pendientes bajo el sistema local tendrían algún tratamiento transitorio.

La información revisada no permite afirmar que todos los expedientes anteriores serían automáticamente archivados.

Tampoco permite asegurar que todas las denuncias futuras puedan tramitarse exactamente de la misma manera ante las autoridades estatales.

Cada mecanismo tiene requisitos, jurisdicción y procedimientos propios.

La claridad en este punto es indispensable.

OTRAS DECISIONES EN LA AGENDA

La reunión de hoy no se limita al Código de Ética.

La Comisión también tiene previsto considerar una modificación al presupuesto operativo del año fiscal 2025-2026, asuntos relacionados con derechos de vía y la actualización del plan de la Agencia de Reurbanización Comunitaria de Vine Street.

Además, figura una discusión sobre el procedimiento para cubrir la vacante del escaño número 2 de la Comisión Municipal.

Estos asuntos tienen consecuencias diferentes, pero comparten un elemento: requieren decisiones transparentes y documentación accesible para los contribuyentes.

La discusión ética es especialmente relevante porque se refiere a las reglas mediante las cuales los ciudadanos pueden exigir responsabilidad a quienes toman esas decisiones.

CINCO PREGUNTAS PARA LA COMISIÓN

Primera: ¿Por qué se propone derogar todas las secciones 30-19 a 30-26 en lugar de modificar únicamente las disposiciones incompatibles con la ley estatal?

Segunda: ¿Qué procedimiento concreto deberán utilizar los residentes para presentar denuncias éticas después de la derogación?

Tercera: ¿Qué sucederá con los casos que pudieran permanecer pendientes bajo el sistema local?

Cuarta: ¿Se publicará una guía ciudadana que explique las competencias y requisitos de las distintas autoridades encargadas de supervisar la conducta pública?

Quinta: ¿Qué mecanismos de transparencia permitirán evaluar si la eliminación del procedimiento local fortalece o debilita la rendición de cuentas?

Responder estas preguntas ayudaría a que el debate no se convierta en una confrontación política, sino en una discusión sobre instituciones y garantías.

UNA DECISIÓN QUE MERECE PARTICIPACIÓN

La primera lectura está programada para hoy, martes 17 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en el Ayuntamiento de Kissimmee, ubicado en 101 Church Street.

La segunda lectura y consideración final están anunciadas para el 1 de diciembre, también a las 6:00 de la tarde.

Los residentes interesados pueden consultar los procedimientos municipales para participar en las audiencias.

Es importante recordar que la agenda anuncia asuntos sometidos a consideración, no resultados de votaciones que todavía no se han producido.

CONCLUSIÓN: LA ÉTICA NO PUEDE QUEDAR EN LA INCERTIDUMBRE

Kissimmee tiene la obligación de mantener sus normas locales en armonía con la legislación estatal.

También tiene la responsabilidad de preservar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Si el procedimiento municipal de denuncias ya no cumple con los requisitos legales, corresponde corregirlo.

Pero la eliminación de un mecanismo local debe acompañarse de una explicación precisa sobre las alternativas que permanecerán disponibles.

La pregunta central no es solamente si Kissimmee debe conservar su Código de Ética.

Es si, después de cualquier cambio, los ciudadanos contarán con vías claras, legales y efectivas para exigir responsabilidad pública.

OSCEOLA 360 continuará examinando la Ordenanza 26-23, las decisiones de la Comisión y sus consecuencias para la supervisión del gobierno municipal.

Porque las normas pueden cambiar. La obligación de rendir cuentas debe permanecer.

Nota editorial: Artículo preparado durante la mañana del 17 de noviembre de 2026, antes de la primera lectura programada de la Ordenanza 26-23. No se presenta la propuesta como una ordenanza aprobada.