PULSO DEPORTIVO | Béisbol dominicano

Francisco Mejía deja en el terreno al Escogido, las Estrellas Orientales continúan imparables y las Águilas consiguen una dramática victoria. La lucha por la clasificación se intensifica en la pelota invernal dominicana.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Lunes, 23 de noviembre de 2026

SANTO DOMINGO, República Dominicana.— ¡La pelota dominicana está que arde! Los Tigres del Licey amanecieron este lunes como líderes solitarios del campeonato otoño-invernal 2026-2027, después de derrotar dramáticamente 3-2 a los Leones del Escogido en diez entradas, durante una jornada dominical cargada de emociones.

Mientras los bengaleses celebraban su triunfo frente a sus eternos rivales, las Estrellas Orientales castigaron 9-3 a los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas dividieron honores con los Gigantes del Cibao en una doble cartelera.

El campeonato, dedicado a la memoria del empresario Héctor José Rizek Llabaly, comienza a entrar en una etapa en la que cada victoria puede marcar la diferencia entre avanzar al Round Robin o despedirse anticipadamente de la temporada.

Francisco Mejía desata la locura azul

El Estadio Quisqueya Juan Marichal fue escenario de otro capítulo memorable de la histórica rivalidad entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido.

Con el marcador igualado a dos carreras en el cierre del décimo episodio, Francisco Mejía conectó un sencillo hacia el jardín derecho que permitió anotar a Mel Rojas Jr. desde tercera base.

La fanaticada azul estalló de alegría.

El Licey había tomado ventaja durante el quinto episodio gracias a las contribuciones ofensivas de Ángel Ortiz y Elier Hernández. Sin embargo, los escarlatas igualaron las acciones en el octavo mediante un sencillo de Erik González.

J.C. Mejía se acreditó la victoria tras trabajar dos entradas sin permitir carreras, mientras Alex Colomé cargó con la derrota.

El resultado coloca a los Tigres con marca de 18-11, un partido por encima del Escogido y las Estrellas Orientales.

Dairon Blanco enciende el Tetelo Vargas

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales continuaron demostrando que su recuperación no es producto de la casualidad.

El conjunto verde derrotó 9-3 a los Toros del Este en el Estadio Tetelo Vargas, respaldado por una importante actuación ofensiva del cubano Dairon Blanco.

El jardinero conectó un cuadrangular de tres carreras que contribuyó decisivamente al triunfo oriental.

Spencer Bivens trabajó cinco entradas y consiguió su primera victoria de la temporada, mientras Evan Grills sufrió la derrota.

Las Estrellas conectaron once imparables y jugaron una defensa sin errores. Los Toros, por su parte, cometieron cuatro pifias que complicaron sus posibilidades.

Con récord de 17-12, los orientales comparten la segunda posición con los Leones del Escogido.

El conjunto petromacorisano atraviesa una extraordinaria racha ganadora y se ha convertido en una amenaza directa para las aspiraciones del Licey.

Las Águilas se niegan a morir

En el Estadio Cibao, las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao protagonizaron una intensa doble jornada.

Los Gigantes se impusieron 8-4 en el primer encuentro, con una destacada participación ofensiva de Carlos Jorge, quien remolcó dos carreras.

Ronel Blanco se acreditó el triunfo y Sadrac Franco sufrió la derrota.

Sin embargo, las Águilas reaccionaron en el segundo compromiso y consiguieron una dramática victoria 11-10.

El encuentro se convirtió en una verdadera batalla ofensiva, con 31 imparables entre ambos conjuntos.

Jonathan Aro resultó el lanzador ganador, mientras Brent Honeywell cargó con el revés.

La victoria ofrece un respiro a la fanaticada amarilla, aunque el conjunto cibaeño todavía necesita recuperar considerable terreno para alcanzar la clasificación.

Resultados del domingo 22 de noviembre

Licey 3, Escogido 2 (10 entradas).

Estrellas 9, Toros 3.

Águilas 11, Gigantes 10.

Reanudación del partido suspendido el 15 de noviembre:

– Gigantes 8, Águilas 4.

Tabla de posiciones de LIDOM 2026-2027

Equipo G P PCT Dif. Tigres del Licey 18 11 .621 — Leones del Escogido 17 12 .586 1 Estrellas Orientales 17 12 .586 1 Gigantes del Cibao 15 14 .517 3 Águilas Cibaeñas 10 19 .345 8 Toros del Este 10 19 .345 8

Próxima jornada: martes 24 de noviembre

Después del descanso de este lunes, el campeonato continuará con tres importantes enfrentamientos:

Estrellas Orientales vs. Tigres del Licey — Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Leones del Escogido vs. Águilas Cibaeñas — Estadio Cibao.

Gigantes del Cibao vs. Toros del Este — Estadio Francisco A. Micheli.

Los tres encuentros están programados para las 7:30 p. m., hora dominicana, 6:30 p. m. en Florida.

El análisis de Pulso Deportivo

El enfrentamiento del martes entre las Estrellas y el Licey será uno de los más atractivos de esta etapa del campeonato.

Los bengaleses defenderán su liderato frente a un conjunto oriental que llega inspirado y con posibilidades de alcanzarlos.

El Escogido necesita detener su descenso, mientras los Gigantes tienen la oportunidad de fortalecer su posición clasificatoria.

Para las Águilas y los Toros, la situación comienza a ser preocupante. Ambos se encuentran a cinco partidos del cuarto lugar y necesitan encadenar victorias.

Todavía queda pelota por jugar, pero el tiempo comienza a convertirse en un adversario adicional.

Para los dominicanos residentes en Orlando, Kissimmee y toda Florida Central, esta emocionante temporada mantiene viva la conexión con nuestras raíces y nuestra pasión nacional.

El Licey tiene la corona provisional del liderato, las Estrellas vienen pisándole los talones y las Águilas todavía se resisten a entregar sus armas. ¡Esto es pelota dominicana y aquí nadie se rinde antes del último out!