El Sol NetworkTV supera los 18.9 millones de visualizaciones en octubre y registra un crecimiento de audiencia frente a septiembre

La televisora digital alcanzó 237,003 visitantes únicos, incrementó sus visualizaciones en un 6.78% y registró un consumo de contenido de 11.72 TiB, consolidando su presencia en el mercado de televisión por streaming.

Kissimmee, Florida. — El Sol NetworkTV continúa fortaleciendo su posicionamiento en el competitivo mercado de la televisión digital. Durante octubre de 2026, la plataforma registró 18,903,992 visualizaciones, 237,003 visitantes únicos y un consumo de contenido de 11.72 TiB, superando los resultados de septiembre y reafirmando la actividad sostenida de su ecosistema audiovisual.

Las estadísticas oficiales del sistema de análisis del canal, correspondientes al período del 1 al 31 de octubre, muestran un crecimiento tanto en el volumen de visualizaciones como en el registro de visitantes únicos, dos indicadores relevantes para evaluar la evolución de su alcance digital.

Los resultados adquieren especial importancia en un escenario donde las empresas, agencias de publicidad y anunciantes buscan plataformas capaces de ofrecer distribución multiplataforma y oportunidades de exposición comercial.

Más de 1.2 millones de visualizaciones adicionales en octubre

Uno de los resultados más significativos del informe es el crecimiento de las visualizaciones.

Durante septiembre de 2026, El Sol NetworkTV registró 17,702,928 visualizaciones, mientras que octubre cerró con 18,903,992, lo que representa un incremento de 1,201,064 visualizaciones, equivalente a un crecimiento del 6.78%.

Esta evolución confirma un aumento en la actividad registrada por la plataforma entre ambos meses.

En octubre, el promedio de visualizaciones alcanzó aproximadamente:

609,806 visualizaciones diarias.

25,409 visualizaciones por hora.

423 visualizaciones por minuto.

En septiembre, el promedio diario había sido de 590,094 visualizaciones. Por lo tanto, octubre también registró un incremento del 3.34% en el promedio diario, incluso considerando que octubre tuvo 31 días frente a los 30 de septiembre.

Este comportamiento resulta relevante porque demuestra que el crecimiento no se explica únicamente por la diferencia en la cantidad de días entre ambos meses.

Los visitantes únicos aumentaron un 15.35%

Otro de los indicadores destacados corresponde a los visitantes únicos registrados en la plataforma.

Durante septiembre, El Sol NetworkTV reportó 205,471 visitantes únicos, mientras que en octubre la cifra ascendió a 237,003.

Esto representa un incremento de 31,532 visitantes únicos, equivalente a un crecimiento del 15.35% en apenas un mes.

El resultado supera proporcionalmente el incremento de las visualizaciones y constituye uno de los datos más importantes del período.

Para las empresas interesadas en publicidad y patrocinio, este indicador ofrece una referencia adicional sobre la expansión del alcance digital de la televisora.

El promedio mensual equivalente pasó de aproximadamente 6,849 visitantes únicos diarios en septiembre a 7,645 en octubre, un incremento cercano al 11.6%.

Estas cifras corresponden a los registros del sistema de análisis digital y reflejan la evolución de la actividad de la plataforma.

El consumo de contenido también registró crecimiento

El consumo digital constituye otro componente importante del desempeño de El Sol NetworkTV.

En septiembre de 2026, la plataforma registró 11.49 TiB de transferencia de datos, mientras que octubre cerró con 11.72 TiB.

La diferencia representa un crecimiento aproximado del 2.00%, equivalente a 0.23 TiB adicionales.

Durante octubre, el promedio de consumo digital fue de aproximadamente 387 GiB diarios, una cifra que refleja el volumen de información distribuida mediante la infraestructura tecnológica del canal.

El comportamiento de este indicador, combinado con el incremento de visualizaciones y visitantes únicos, muestra una mayor actividad general de la plataforma durante el período.

Septiembre frente a octubre: las cifras del crecimiento

La comparación directa entre ambos meses presenta el siguiente panorama:

Indicador Septiembre 2026 Octubre 2026 Variación Visualizaciones 17,702,928 18,903,992 +6.78% Visitantes únicos 205,471 237,003 +15.35% Promedio diario de visualizaciones 590,094 609,806 +3.34% Promedio diario equivalente de visitantes únicos 6,849 7,645 +11.62% Consumo de contenido 11.49 TiB 11.72 TiB +2.00%

Los tres indicadores principales —visualizaciones, visitantes únicos y consumo digital— registraron aumentos en octubre.

Particularmente significativo es el crecimiento de los visitantes únicos, que avanzó a un ritmo superior al de las visualizaciones.

Una oportunidad para anunciantes, marcas y empresas

El crecimiento de El Sol NetworkTV representa una oportunidad para empresas interesadas en desarrollar estrategias publicitarias dentro de un entorno audiovisual con distribución digital.

La televisora ofrece una programación continua las 24 horas del día, los siete días de la semana, con contenidos informativos, educativos, culturales, empresariales y de entretenimiento.

Su presencia en Roku TV, Amazon Fire TV, plataformas móviles y su portal oficial www.elsolnetworktv.com permite a los anunciantes integrar sus mensajes comerciales en diferentes canales de distribución.

Entre las oportunidades publicitarias disponibles se encuentran los comerciales televisivos, patrocinios de programas, entrevistas empresariales, segmentos especiales y campañas promocionales multiplataforma.

Los resultados de octubre aportan datos concretos para evaluar el volumen de actividad de la plataforma y su evolución mensual, elementos de interés para marcas que buscan ampliar su presencia en medios digitales.

El Sol NetworkTV fortalece su proyección para el cierre de 2026

Los resultados de octubre llegan en una etapa importante para El Sol NetworkTV, que recientemente celebró su noveno aniversario y continúa desarrollando iniciativas orientadas a fortalecer su programación, infraestructura tecnológica y relaciones comerciales.

El crecimiento simultáneo de visualizaciones, visitantes únicos y consumo digital constituye una señal positiva de la evolución de la plataforma.

Con casi 19 millones de visualizaciones registradas en octubre y más de 237 mil visitantes únicos, El Sol NetworkTV continúa ampliando su presencia en el ecosistema de medios digitales, manteniendo su compromiso con la información, el entretenimiento y el servicio a la comunidad.

Bajo su lema “MÁS QUE TELEVISIÓN, Somos Comunidad”, la televisora reafirma su propósito de conectar a las audiencias, los productores de contenido y el sector empresarial mediante una plataforma de comunicación accesible desde múltiples dispositivos.

Para conocer la programación, disfrutar de la señal en vivo o solicitar información sobre oportunidades publicitarias, visite:

www.elsolnetworktv.com

Fuentes de información

1. El Sol NetworkTV — Analytics Summary Data, octubre 2026. Reporte estadístico del sistema de análisis digital del canal, correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2026. Última actualización: 31 de octubre de 2026, 22:37:57 UTC.

2. El Sol NetworkTV — Métricas oficiales de septiembre 2026. Informe institucional de visualizaciones, visitantes únicos y consumo de contenido correspondiente al período del 1 al 30 de septiembre de 2026.

3. El Sol de la Florida — Análisis estadístico comparativo. Cálculos de variaciones porcentuales, diferencias absolutas y promedios realizados a partir de los reportes de septiembre y octubre de 2026.