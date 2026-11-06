SNS abre moderna unidad de laparoscopia y entrega equipos en San Juan, con inversión superior a los 15 millones de pesos

San Juan de la Maguana, R. D.- El Servicio Nacional de Salud de la Republica Dominicana (SNS) puso en funcionamiento una moderna unidad de laparoscopia en el Hospital Regional Alejandro Cabral, como parte de una inversión superior a los 15 millones de pesos destinada a la adquisición de equipos médicos y al mejoramiento de la infraestructura sanitaria en la provincia San Juan, con el propósito de ampliar el acceso a servicios especializados, reducir los traslados de pacientes y garantizar una atención más oportuna y humanizada.

El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, encabezó la entrega de equipos médicos al Hospital Alejandro Cabral, con una inversión superior a los 11 millones de pesos, entre los que se destaca una moderna torre de laparoscopia, valorada en RD 5,871,860.17, que permitirá realizar cirugías mínimamente invasivas, evitando en muchos casos la necesidad de practicar grandes heridas a los pacientes.

Con esta tecnología, los especialistas podrán realizar procedimientos como la extracción de la vesícula, operaciones de apéndice, determinadas reparaciones de hernias y otras intervenciones abdominales, mediante pequeños orificios por los que se introducen una cámara e instrumentos quirúrgicos especializados.

Este tipo de cirugía representa un importante beneficio para los pacientes, ya que permite realizar intervenciones con heridas más pequeñas, menor dolor posoperatorio, menos tiempo de hospitalización y una recuperación más rápida, facilitando su retorno al hogar y a sus actividades habituales.

Landrón destacó que la incorporación de estos equipos permitirá que más residentes de San Juan y comunidades cercanas puedan acceder a procedimientos quirúrgicos modernos sin necesidad de trasladarse a hospitales de otras provincias, siempre que sus condiciones clínicas permitan este tipo de intervención.

El titular del SNS resaltó que estas acciones responden al compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de continuar fortaleciendo la Red Pública de Servicios de Salud, mediante inversiones que se traduzcan en beneficios directos para los pacientes y sus familias.

Asimismo, enfatizó que la modernización de los hospitales no solo implica mejorar sus instalaciones, sino también dotarlos de las tecnologías necesarias para ofrecer servicios médicos seguros, oportunos y con calidad humana.

Entrega de modernos equipos médicos

Como parte de la dotación, el Hospital Regional Alejandro Cabral también recibió un equipo portátil de rayos X, adquirido con una inversión de RD 4,694,889.13, que permitirá realizar estudios radiográficos directamente en las habitaciones, áreas de emergencia y otras unidades asistenciales.

Este equipo facilitará la evaluación de pacientes en condiciones delicadas, especialmente aquellos que presentan dificultades para movilizarse, evitando traslados innecesarios dentro del hospital y contribuyendo a diagnósticos más oportunos.

Asimismo, fueron entregados equipos y dispositivos para fortalecer los servicios materno-infantiles, neonatales y pediátricos, valorados en casi un millón de pesos, entre ellos monitores, pulsioxímetros, balanzas neonatales, humidificadores, computadoras, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y otros recursos complementarios.

El director ejecutivo del SNS explicó que estas inversiones permitirán ampliar la capacidad resolutiva del centro hospitalario, fortalecer los servicios quirúrgicos y diagnósticos y reducir la necesidad de referir pacientes a otros establecimientos de salud.

SNS entrega remozado y equipado CPN Los Bancos

Durante su jornada de trabajo en la provincia, el doctor Julio Landrón también entregó el remozado y equipado Centro de Primer Nivel (CPN) Los Bancos, ubicado en el distrito municipal Guanito, con una inversión total RD 4,066,642.62, de este monto, RD 2,766,642.62 fueron destinados a los trabajos de remozamiento de la infraestructura y RD 1,300,000.00 a la adquisición de mobiliario y equipos médicos.

El establecimiento dispone de dos consultorios polivalentes, área de espera, vacunación, urgencias y farmacia, además de una residencia médica equipada con sala-comedor, dos dormitorios, baño, cocina y área de lavado, para facilitar la permanencia del personal sanitario y garantizar la continuidad de los servicios.

Landrón resaltó que los Centros de Primer Nivel constituyen la puerta de entrada al sistema de salud, al permitir prevenir enfermedades, dar seguimiento a pacientes con condiciones crónicas y atender las necesidades sanitarias de las familias en sus propias comunidades.

En ese sentido, enfatizó que el CPN Los Bancos deberá ofrecer servicios las 24 horas del día, los siete días de la semana, garantizando una atención permanente, humanizada y oportuna.

También instruyó mantener el abastecimiento de medicamentos gratuitos para pacientes hipertensos y diabéticos, así como vitaminas, ácido fólico y otros suplementos para las embarazadas.

El titular del SNS exhortó al personal sanitario a fortalecer las visitas domiciliarias, especialmente a adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, al tiempo que llamó a los comunitarios a cuidar las instalaciones y colaborar con el personal médico.

Destacan reducción de traslados de pacientes

De su lado, el director del Servicio Regional de Salud El Valle, doctor César Benzan, agradeció al Gobierno y al SNS por responder a las necesidades del Hospital Regional Alejandro Cabral y continuar fortaleciendo los servicios de salud en la región.

Benzan destacó que la incorporación de la torre de laparoscopia representa un avance significativo para el Departamento de Cirugía, al permitir realizar procedimientos como las colecistectomías, para la extracción de la vesícula, mediante pequeñas incisiones, reduciendo el tiempo de hospitalización y favoreciendo una recuperación más rápida.

Asimismo, informó que los traslados de pacientes hacia otras regiones se han reducido en más de un 98 %, resultado que atribuyó al fortalecimiento de las infraestructuras y los servicios especializados, incluida la puesta en funcionamiento del Hospital Traumatológico de Azua.

Con estas intervenciones, el Servicio Nacional de Salud mantiene su compromiso de continuar modernizando la Red Pública, fortaleciendo tanto la atención primaria como los servicios hospitalarios especializados, para garantizar que más dominicanos reciban asistencia médica oportuna y de calidad, cerca de sus hogares.