Santo Domingo Este, R. D.– El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader Corona, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguró el Liceo Proverbios de Salomón, una moderna infraestructura educativa que beneficiará a 850 estudiantes del sector El Tamarindo, quienes dispondrán de 24 aulas y espacios adecuados para su formación académica, deportiva y recreativa, como parte de los esfuerzos del Gobierno para continuar ampliando y fortaleciendo la infraestructura escolar del país.

El nuevo centro educativo, construido bajo la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación, que dirige Roberto Herrera, está conformado por tres bloques de edificaciones de tres niveles, que incluyen aulas, oficinas administrativas, salón de profesores, recepción, área de técnicos, enfermería, orientación, conserjería, depósito, aula especial y servicios sanitarios, para el desarrollo de las actividades escolares.

Asimismo, el plantel dispone de un comedor escolar, dos canchas deportivas, plaza cívica y estacionamientos para vehículos y motocicletas, además de áreas de paisajismo, cisterna, tarja en bronce, frontón con garita en verja, caseta de gas y caseta de basura.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció que esta misma semana el Liceo Proverbios de Salomón será servido por el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), tras informar que el director de Movilidad Escolar, Luis Felipe Cartagena, dispuso que este lunes se realice un levantamiento en el centro educativo para que, a la mayor brevedad, sus estudiantes puedan contar con el transporte escolar

Asimismo, destacó que, con esta inauguración, el gobierno del presidente Luis Abinader alcanza las 101 actividades de entrega de aulas desarrolladas durante el año 2026 en todo el territorio nacional. Expresó que esto significa más cobertura, mejores condiciones y más oportunidades en el presente y en el futuro para los estudiantes.

De Camps manifestó que la entrega del Liceo Proverbios de Salomón, que beneficiará a 850 estudiantes e incorpora al menos 24 aulas al sistema educativo, forma parte del trabajo que viene realizando el gobierno del presidente Luis Abinader para ampliar la capacidad del sistema educativo, especialmente el público, y mejorar las condiciones en las que los docentes enseñan a los estudiantes.

El ministro sostuvo que cuando se habla de educación, se tiene que hablar de una educación que abra puertas, que amplíe las posibilidades para todos los estudiantes y que procure que las circunstancias en las que nace un ciudadano dominicano no determinen hasta dónde pueda llegar.

En ese sentido, señaló que para lograrlo se debe seguir trabajando en la calidad de la educación desde las aulas, fortaleciendo la formación de los docentes, garantizando el cumplimiento del calendario y la jornada escolar, así como los recursos pedagógicos adecuados para dar seguimiento a lo que efectivamente están aprendiendo los estudiantes.

También resaltó que contar con instalaciones dignas, funcionales y seguras permite desarrollar la labor educativa en óptimas condiciones, al tiempo que insistió en la importancia del acompañamiento que reciben los estudiantes tanto en las escuelas como en los hogares y del fortalecimiento de la relación entre la escuela, la familia y la comunidad.

De Camps también destacó el papel fundamental de las familias en la educación de sus hijos y recordó que, a medida que estos crecen y adquieren mayor independencia, el acompañamiento de los padres y las madres no pierde importancia. Señaló que los jóvenes necesitan adultos con quienes conversar, a quienes puedan acudir cuando enfrenten alguna dificultad y que los orienten en el ejercicio de sus responsabilidades y en el uso de la autonomía que van adquiriendo. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la relación entre la escuela, la familia y la comunidad.

Finalmente, expresó a los estudiantes que el país necesita de sus capacidades, de sus ideas y de su preparación, y afirmó que la República Dominicana que se aspira tener en los próximos años dependerá, en buena medida, de la educación que reciban hoy y de lo que sean capaces de hacer con ella.

Se pone fin a una espera de más de doce años

La estudiante Nataly Alcántara Trinidad, de sexto de secundaria, agradeció al presidente Abinader y al ministro de Educación por hacer realidad el anhelo de esta comunidad y expresó que “Hoy es un día muy especial. Inauguramos este Liceo Los Proverbios de Salomón, y esto es mucho más que abrir un edificio: es el fruto de una espera de más de doce años. Durante todo ese tiempo, muchos estudiantes recibieron clases en un local sin las mejores condiciones. Por eso este momento tiene tanto valor. Hoy tenemos un espacio digno, adecuado para nuestra formación y preparado para darnos mejores oportunidades”.

Alcántara Trinidad manifestó que una educación de calidad no depende solo de buenos docentes, sino que también necesita un entorno donde los estudiantes puedan concentrarse, desarrollar sus capacidades y sentirse motivados a seguir adelante. “Todos merecemos aprender en condiciones dignas, y hoy damos un paso importante para que ese derecho sea una realidad”.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco Moisés Pérez, de la parroquia Santa Cecilia de Los Rosales.

Estuvieron presentes la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el senador Antonio Taveras; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Roberto Herrera; el viceministro de Iniciativas Presidenciales del Ministerio de la Presidencia, Alexis Jiménez; el director de Transporte Estudiantil (TRAE), Luis Felipe Cartagena; el director adjunto de la Regional 10 de Educación, Ricardo Camilo; la directora del Liceo Los Proverbios de Salomón, Delia Encarnación Morillo; el director del Distrito Educativo 10-03, Leónidas Rafael Uribe, y el director adjunto del Distrito Educativo 10-03, Antonio Arturo Soriano.

Gobierno dominicano refuerza la transparencia, impulsa la inversión pública y prepara medidas para la Navidad

Santo Domingo.- La lucha contra la corrupción, el impulso a la inversión pública y las medidas para preparar la Navidad de las familias dominicanas marcaron la agenda del Gobierno durante esta semana, junto con iniciativas de cooperación internacional y ampliación de los servicios de salud; así lo informó el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, en el Resumen de la Semana.

Transparencia y cooperación internacional

Durante LA Agenda Semanal del lunes 16 de noviembre, el presidente Luis Abinader reiteró que el Gobierno continuará actuando frente a cualquier hecho de corrupción identificado en la Administración pública y llamó a la ciudadanía a denunciar irregularidades, solicitudes de dinero por trámites o servicios y otras prácticas indebidas.

En este contexto, informó que la República Dominicana fue seleccionada como sede de la XII Conferencia Regional Anticorrupción, prevista del 1 al 4 de diciembre en Punta Cana, con la participación de más de 2,000 líderes de 140 países.

Inversión, servicios y medidas para las familias

De cara a las festividades navideñas, el Gobierno anunció que desembolsará RD 35,619,302,872 por concepto de regalía pascual, a partir del jueves 3 de diciembre. El pago incluye a servidores públicos, pensionados, policías y militares, y permitirá a las familias organizar con anticipación sus compromisos económicos de Navidad.

Además, el director de la Diecom confirmó que la Dirección General de Aduanas mantendrá en USD 5,500 el monto de la gracia navideña de 2026 para los dominicanos residentes en el exterior. La facilidad permite ingresar regalos, efectos personales y artículos para el hogar sin pagar impuestos, siempre que no superen ese valor ni correspondan a cantidades comerciales.

El beneficio aplica a quienes lleguen por vía aérea o marítima, se concede por familia y requiere que sus integrantes tengan al menos seis meses sin visitar la República Dominicana.

En el ámbito económico, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció que el Gobierno trabaja en una modificación presupuestaria para elevar la inversión pública a RD 230,000 millones este año, con el propósito de mantener el dinamismo de la economía.

A las inversiones se sumó la ampliación de los servicios especializados de salud en el país, con la entrega del Hospital Regional Traumatológico Dr. Fidel Mejía Ramírez, en Yaguate, San Cristóbal. Con este centro, la Red Nacional de Trauma alcanza seis establecimientos, lo que fortalece la atención en la región Sur, reduce la necesidad de trasladar pacientes al Gran Santo Domingo y mejora la respuesta ante accidentes y lesiones graves.

La República Dominicana, sede del Diálogo Regional del World Governments Summit

La cooperación y el diálogo internacional también ocuparon un lugar destacado con la celebración del Diálogo Regional de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) para América Latina y el Caribe, los días 20 y 21 de noviembre en Cap Cana. El encuentro, que reunió a representantes de más de 30 países, entre jefes de Estado y de Gobierno, organismos internacionales y líderes empresariales, tuvo las palabras inaugurales del presidente Luis Abinader.

Presidente Luis Abinader promulga Ley núm. 98-26, que declara las Cuevas del Pomier como Capital Rupestre de la República Dominicana

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la Ley núm. 98-26, que declara la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, ubicada en la provincia San Cristóbal, como Capital Rupestre de la República Dominicana, con el objetivo de promover su valor histórico, cultural y arqueológico a nivel nacional e internacional.

La legislación, integrada por ocho artículos, establece responsabilidades para varias instituciones del Estado, contempla recursos presupuestarios para su ejecución y dispone la instalación de un letrero de bronce que identifique oficialmente el complejo arqueológico con su nueva denominación.

El artículo 3 establece la declaratoria oficial de las Cuevas del Pomier como Capital Rupestre de la República Dominicana, debido a su excepcional concentración de arte rupestre y a las manifestaciones culturales de la prehistoria nacional que alberga la reserva.

De acuerdo con el artículo 4, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de San Cristóbal deberán desarrollar campañas de promoción nacional e internacional para destacar la importancia histórica y cultural del lugar, mientras que el artículo 5 dispone que los recursos necesarios serán consignados en los presupuestos correspondientes a esas instituciones.

Asimismo, el artículo 6 ordena al Ministerio de Cultura colocar un amplio letrero de bronce en la parte frontal de la reserva, con la inscripción que la identifica como Capital Rupestre de la República Dominicana. El artículo 7 concede un plazo de seis meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, para cumplir esta disposición.

En cuanto a su aplicación, el artículo 8 establece que la normativa entrará en vigor después de su promulgación y publicación, una vez transcurridos los plazos establecidos por el Código Civil dominicano. Aunque fue promulgada el 23 de noviembre de 2026, su fecha exacta de entrada en vigor dependerá de la publicación en la Gaceta Oficial.

Las Cuevas del Pomier constituyen uno de los principales patrimonios arqueológicos del Caribe, con aproximadamente 55 cavernas, cerca de 6,000 pictografías y alrededor de 500 petroglifos, atribuidos principalmente a los grupos taínos e igneris, que representan figuras humanas, aves, peces, reptiles y otras expresiones culturales de los antiguos habitantes de la isla.

La iniciativa fue presentada por el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aprobada por el Senado el 17 de junio de 2026 y por la Cámara de Diputados el 3 de noviembre. Posteriormente, fue remitida al Poder Ejecutivo el 19 de noviembre y promulgada cuatro días después, con el propósito de fortalecer la conservación y proyección internacional de este patrimonio cultural dominicano.

Presidente Luis Abinader promulga Ley núm. 97-26, de Prevención y Prohibición de Mercancías Producidas Mediante Trabajo Forzoso

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader promulgó este lunes la Ley núm. 97-26, de Prevención y Prohibición de Mercancías Producidas Mediante Trabajo Forzoso, que prohíbe la importación al territorio aduanero de la República Dominicana de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, y establece el régimen legal para su prevención, identificación, verificación y prohibición, con la finalidad de proteger la dignidad humana, los derechos fundamentales de las personas afectadas por estas prácticas y preservar la competencia leal en el comercio.

La nueva legislación, integrada por 26 artículos, define las competencias, obligaciones, procedimientos, medidas administrativas y mecanismos de coordinación necesarios para su aplicación, así como las disposiciones dirigidas a prevenir y erradicar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro vinculadas al comercio exterior.

Entre sus finalidades también figuran asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la República Dominicana en materia de trabajo forzoso, derechos humanos y comercio; establecer la debida diligencia, la trazabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro de importación y exportación, y preservar la integridad del mercado nacional y la seguridad jurídica de los operadores económicos.

Asimismo, la normativa busca prevenir y corregir las distorsiones comerciales derivadas del trabajo forzoso que generen ventajas competitivas artificiales y afecten la competencia leal.

Prohibición de mercancías producidas mediante trabajo forzoso

La normativa establece que la prohibición de importación procederá cuando se determine, conforme al procedimiento previsto, que el trabajo forzoso fue utilizado en cualquier fase de la cadena de suministro y guarde una relación comprobada con la mercancía objeto de importación.

La Dirección General de Aduanas (DGA) aplicará esta prohibición mediante una decisión administrativa motivada, que deberá identificar de manera precisa la mercancía afectada y el productor, fabricante, suplidor, instalación productiva o segmento de la cadena de suministro vinculado a la determinación de trabajo forzoso.

La legislación designa a la Dirección General de Aduanas como la autoridad competente para tramitar el procedimiento administrativo y adoptar las decisiones de prohibición de importación, mientras que el Ministerio de Trabajo será la autoridad técnica responsable de evaluar la existencia de trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

En los casos en que existan indicios razonables, Aduanas podrá iniciar de oficio el procedimiento administrativo, por iniciativa propia o como consecuencia de una denuncia, informe, alerta o información recibida.

Para determinar la posible existencia de trabajo forzoso, la institución podrá considerar información suministrada por importadores, exportadores, organismos internacionales, autoridades de otros Estados, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y sindicales, así como investigaciones periodísticas, académicas o técnicas que contengan información objetiva, verificable y pertinente.

El procedimiento administrativo tendrá un plazo máximo ordinario de 90 días hábiles, contados desde la notificación al importador de su inicio hasta la emisión de la decisión final, con posibilidad de extenderse hasta 115 días hábiles mediante las prórrogas previstas en la ley.

Declaración de los importadores y medidas de control

La legislación dispone que todo importador deberá declarar, en el campo habilitado de la declaración única aduanera, si, sobre la base de la información disponible y de las medidas de debida diligencia razonablemente exigibles, conoce o tiene motivos razonables para considerar que la mercancía objeto de importación fue producida, fabricada, extraída, procesada o elaborada, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.

Esta declaración tendrá carácter de declaración jurada y su contenido no constituirá, por sí solo, fundamento suficiente para imponer una prohibición de importación o adoptar otra medida restrictiva definitiva, debiendo valorarse conjuntamente con los demás elementos incorporados al expediente administrativo.

La ley también establece que, cuando existan indicios razonables de trabajo forzoso, Aduanas podrá adoptar, mediante acto administrativo motivado, medidas provisionales necesarias, idóneas y proporcionales, como la suspensión del despacho aduanero, la retención temporal de mercancías o la prohibición de importación.

Estas medidas tendrán una duración máxima de 45 días hábiles, prorrogables por una sola vez por 30 días hábiles adicionales, mediante decisión motivada. Vencido este plazo sin una decisión final, quedarán sin efecto.

Asimismo, se establece que las declaraciones falsas de los importadores respecto de su conocimiento de la existencia de trabajo forzoso en las cadenas de suministro constituyen una infracción administrativa, conforme al régimen de infracciones aduaneras establecido en la Ley núm. 168-21, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Registro público de prohibiciones y tratamiento de mercancías

La legislación dispone que la Dirección General de Aduanas administrará un registro público, actualizado y accesible por medios electrónicos, en el que se inscribirán las decisiones administrativas de prohibición de importación que hayan adquirido firmeza en sede administrativa.

Este registro contendrá la descripción de las mercancías prohibidas, su clasificación arancelaria, la identificación de los productores, fabricantes, suplidores o instalaciones productivas vinculadas a la determinación de trabajo forzoso, el país o región de origen y una síntesis del fundamento de la prohibición, sin divulgar información protegida.

De igual manera, establece que las medidas administrativas podrán aplicarse a mercancías que, a la fecha de emisión de la decisión correspondiente, hayan zarpado, se encuentren en puerto o estén sometidas a cualquier régimen u operación aduanera previa a su importación o entrada definitiva al territorio nacional.

En estos casos, Aduanas podrá disponer, según corresponda, la reexportación de las mercancías al país de procedencia o a otro destino autorizado, su destrucción o cualquier otra medida legalmente procedente. Los costos de almacenamiento, reexportación o destrucción serán asumidos por el importador.

Trazabilidad y remediación del trabajo forzoso

La normativa dispone que los importadores de mercancías que operen en sectores de riesgo designados por las autoridades competentes deberán contar con sistemas de debida diligencia que permitan identificar, prevenir y mitigar los riesgos de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

Además, los importadores respecto de los cuales existan antecedentes de investigaciones administrativas, alertas de organismos internacionales o prohibiciones de importación relacionadas con sus cadenas de suministro deberán implementar sistemas de trazabilidad reforzada, que incluyan la identificación de proveedores y subcontratistas, evaluaciones periódicas de riesgos, auditorías independientes, mecanismos de denuncia para los trabajadores y planes de remediación.

La normativa también contempla que los productores, suplidores, importadores o cualquier persona con interés legítimo puedan solicitar al Ministerio de Trabajo la revisión de una determinación de trabajo forzoso, aportando evidencias suficientes de que las condiciones que dieron lugar a ella han sido efectivamente remediadas.

Entre las medidas que podrán acreditarse figuran el cese completo del trabajo forzoso, la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, el pago de salarios adeudados, la restitución de documentos de identidad y la adopción de mecanismos para prevenir la repetición de estas prácticas.

El Ministerio de Trabajo dispondrá de 60 días hábiles para evaluar la solicitud y emitir un informe técnico motivado. Cuando determine que las condiciones han sido efectivamente remediadas, lo comunicará a Aduanas para que revise las medidas administrativas adoptadas y, cuando corresponda, disponga su levantamiento o modificación.

Coordinación interinstitucional y cooperación internacional

La ley establece mecanismos de cooperación e intercambio de información entre la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las demás instituciones competentes.

Asimismo, promueve la cooperación técnica y el intercambio de información con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros organismos internacionales y autoridades de otros Estados, de conformidad con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales aplicables.

La legislación garantiza a los importadores, suplidores y demás personas interesadas el derecho de defensa, el acceso al expediente administrativo, la presentación de alegaciones y medios de prueba, así como la emisión de decisiones debidamente motivadas y el ejercicio de los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

La Brisita Navideña 2026 impactará a más de 2.7 millones de personas con bono económico

Santo Domingo.- A partir de este domingo 29 de noviembre, La Brisita Navideña 2026 beneficiará a un total de 2,753,781 personas con la entrega de bonos que serán distribuidos mediante transferencias bancarias y tarjetas.

Asimismo, las festividades permitirán, nueva vez, que los dominicanos residentes en el exterior puedan importar artículos para regalos y de uso personal por un monto de USD 5,500.

Al ofrecer esta información, el presidente Luis Abinader recordó que la finalidad de estas ayudas es que todos los sectores de la población puedan tener la oportunidad de compartir sanamente y disfrutar de sus tradiciones. Al mismo tiempo, hizo un llamado a vivir la época navideña con alegría y prudencia, a celebrar los objetivos logrados y a seguir trabajando por una República Dominicana más unida y con mayor desarrollo.

Bono Navideño

Un total de 1,433,781 familias pertenecientes al programa Supérate recibirán una transferencia bancaria adicional por un monto de RD 1,500, mientras que el Gabinete de Política Social distribuirá 1,320,000 tarjetas respaldadas por el Banco de Reservas, con un monto de RD 1,500 pesos cada una, para alcanzar las 2,753,781 personas beneficiadas.

Geanilda Vásquez, directora del Gabinete Social, resaltó que estas modalidades permiten que los procesos sean completamente transparentes y transables.

Como cada año, la validación de cada beneficiario se realiza por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), institución que recopila, organiza y administra información socioeconómica sobre los hogares del país y para acceder al beneficio de tarjetas físicas se deben percibir ingresos mensuales por debajo de los RD 38,156 pesos, quedando automáticamente excluidas las personas con altos niveles de ingresos.

La distribución de las tarjetas se realizará de manera proporcional a la densidad poblacional de cada municipio y distrito municipal del país, canalizándose a través de organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos y gobiernos locales para asegurar que la ayuda llegue a las comunidades más remotas.

Asimismo, el mandatario destacó que este mecanismo dinamizará la economía de los barrios, ya que entre el 65 % y el 70 % de los fondos de estas tarjetas se consumen directamente en los colmados afiliados a la red de abastecimiento social, además de poder utilizarse en supermercados y establecimientos comerciales a nivel nacional.