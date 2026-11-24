Santo Domingo, R. D.– El Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE) celebró la segunda edición de la Competencia de Tiro de Combate para Oficiales Generales y Superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades operacionales, fomentar el espíritu competitivo y estrechar los vínculos de hermandad y cooperación entre las instituciones responsables de la defensa y la seguridad nacional.

La jornada, desarrollada en el Centro de Entrenamiento Táctico Sierra Prieta (CETSP), fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien realizó los disparos de inicio de la competencia, completando el recorrido en un tiempo de 2 minutos y 55 segundos, como muestra de liderazgo, compromiso con el entrenamiento y respaldo a las actividades destinadas a mantener las habilidades profesionales de los miembros de las instituciones militares.

Esta segunda edición representó un importante avance respecto al año anterior, al incorporar la categoría de oficiales superiores, integrada por coroneles y capitanes de navío, ampliando así la participación y promoviendo una mayor integración entre los diferentes niveles de mando del Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Policía Nacional.

La competencia se desarrolló mediante un exigente circuito de cinco estaciones de tiro, diseñado para evaluar la precisión, rapidez, concentración, coordinación y capacidad de respuesta de los participantes. Los ejercicios incluyeron disparos con fusil y pistola, desplazamientos entre posiciones, identificación de objetivos y transición entre sistemas de armas, bajo estrictas normas de seguridad y supervisión técnica.

En la categoría de oficiales generales, el primer lugar individual correspondió al general Jhonny Soto Abreu, de la Policía Nacional, con un tiempo de 2 minutos y 11.82 segundos; seguido del mayor general Jimmy Arias Grullón (ERD), comandante general del Ejército, con 3 minutos y 10.05 segundos; mientras que el tercer lugar fue obtenido por el general de brigada José Manuel Durán Infante (ERD), con 3 minutos y 22.41 segundos.

En la categoría de oficiales superiores, el coronel Ambrocio Casilla Vólquez (ERD) conquistó el primer lugar con un tiempo de 1 minuto y 56.30 segundos; seguido del coronel Robinson Joel Logroño Ureña, de la Policía Nacional, con 1 minuto y 57.93 segundos, y del coronel Michel Youd El-Hage El-Hage (ERD), quien alcanzó el tercer lugar con 2 minutos y 18.90 segundos.

En la modalidad por equipos de oficiales generales, el Ejército de República Dominicana obtuvo el primer lugar, con un tiempo acumulado de 10 minutos y 18.36 segundos, seguido de la Policía Nacional, que registró 10 minutos y 43.47 segundos. Estos resultados reflejaron el nivel de preparación y el desempeño de los participantes en una competencia que combinó exigencia física, dominio técnico y capacidad de ejecución bajo presión.

Más allá de los resultados deportivos, esta iniciativa constituye un espacio de integración y fortalecimiento institucional que permite a los oficiales generales y superiores poner a prueba sus destrezas, compartir experiencias y reafirmar la importancia del entrenamiento continuo como componente esencial del liderazgo militar y policial.

Asimismo, la actividad contribuye a consolidar una cultura de preparación permanente, disciplina y superación profesional, destacando la importancia de que quienes ejercen funciones de dirección y mando mantengan una vinculación activa con las prácticas y capacidades operacionales que forman parte de la preparación de sus respectivas instituciones.

La organización de esta competencia, a cargo del Comando Especial Contraterrorismo del Ministerio de Defensa, reafirma el compromiso institucional de promover actividades que fortalezcan la cohesión, la camaradería y el espíritu de cuerpo entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en consonancia con los esfuerzos de modernización, profesionalización y fortalecimiento de sus capacidades.

Con la celebración de esta segunda edición y la ampliación de las categorías participantes, el Ministerio de Defensa continúa impulsando espacios de sana competencia que contribuyen al desarrollo profesional de sus mandos, fortalecen las relaciones interinstitucionales y promueven los valores de disciplina, liderazgo, preparación y trabajo en equipo al servicio de la República Dominicana.