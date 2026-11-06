Presidente de Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader se reúne con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Otras Noticias Presidenciales

Madrid, España.- El presidente constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, institución que tiene presencia en la República Dominicana y que además cuenta con una oficina regional para el Caribe en Santo Domingo.

Al participar en espacios internacionales como esta XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno,el gobernante del Hermoso País Caribeño sostiene este tipo de encuentros con el fin de seguir atrayendo inversiones hacia el país, que promuevan el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) mantiene activa su labor en la República Dominicana a través de diversos proyectos de financiamiento y cooperación, destacando los siguientes recientemente aprobados o en ejecución:

En noviembre de 2026, el Grupo BEI y el Banco de Ahorro y Crédito Adopem anunciaron un paquete de 15 millones de euros. Este fondo incluye 10,5 millones de euros destinados al apoyo de emprendedores y pequeñas empresas (con énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres) y 4,5 millones de euros específicamente dirigidos a actividades económicas y de recolección/aprovechamiento del sargazo en zonas costeras.

Iniciativa multinacional en la que participa la República Dominicana junto a otros países del Caribe, orientada a mejorar la resiliencia climática, el saneamiento de aguas oceánicas, el tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos y el suministro de agua potable, cofinanciada por el BEI y la Comisión Europea.

El BEI financia de forma continua en el país proyectos enfocados en la transición verde, energías renovables, desarrollo urbano sostenible y apoyo a la inclusión financiera mediante alianzas con instituciones locales.

Presidente Luis Abinader propone que la República Dominicana sea sede de un centro para consolidar propósitos iberoamericanos de inteligencia artificial para impulsar desarrollo

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader propuso ante los mandatarios presentes en la XXX Cumbre Iberoamericana, que la República Dominicana se convierta en sede de un centro que contribuya a consolidar los propósitos a la alianza iberoamericana de inteligencia artificial acordados en este escenario.

Para ello, dijo que el país pone “a disposición todos los recursos de infraestructura institucionales y técnicos con los cuales contamos”.

Ese centro, continuó, podría operar como la entidad que motorizará la consolidación de ese importante instrumento, tan necesario para impulsar el desarrollo de estos países.

“La inteligencia artificial debe ser una herramienta para cerrar brechas, no para ensanchar desigualdades. En tal sentido, no olvidemos nuestro compromiso con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, adoptada en Santo Domingo en 2023, la cual coloca la dignidad humana en el centro de la revolución tecnológica”, recalcó el jefe de Estado.

Junto con el jefe de Estado estuvieron en el salón de la Asamblea el canciller Víctor “Ito” Bisonó; su asistente, Eilyn Beltrán, y el viceministro Rubén Silié.

Durante su intervención, hizo también un llamado a fortalecer la colaboración mediante acciones concretas que permitan hacer frente a las crisis globales, potenciando la cooperación en materia de agricultura familiar, protección social y sistemas de alerta temprana para la gestión de riesgos climáticos.

A nivel nacional, el presidente resaltó los logros alcanzados en materia de desarrollo social e institucional. Entre ellos, que el país logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, un hito reconocido por la FAO que le ha permitido salir del Mapa del Hambre.

En el ámbito económico, indicó que la nación ha demostrado una sólida resiliencia al disminuir la pobreza monetaria del 19 % en 2024 al 17.3 % en 2025, y aún más en 2026. Finalmente, en el plano institucional, subrayó la consolidación del Estado de derecho y la reforma constitucional de 2024 para reforzar los límites del ejercicio presidencial y garantizar la alternancia democrática, reafirmando que las instituciones deben ser siempre más fuertes que quienes las dirigen.

“Tenemos el talento, los recursos y la voluntad necesarios para construir sociedades más justas y prósperas. Pero ninguna transformación verdadera nace de la resignación. Nace de la responsabilidad, del esfuerzo y de la determinación de convertir nuestras aspiraciones en realidades”, concluyó el presidente Abinader.

El presidente Luis Abinader destaca celebración de Asamblea General de ONU Turismo en el país en 2027 como oportunidad para atraer nuevas inversiones

Madrid, España.- El presidente Dominicano Luis Rodolfo Abinader, en un encuentro bilateral con Shaikha Alnuwais, secretaria general de ONU Turismo, destacó la oportunidad que representa para la República Dominicana la celebración de la 27.ª Asamblea General de ONU Turismo en 2027, un evento de alcance mundial que permitirá proyectar las fortalezas y diversidad de destinos en el país, promover nuevas oportunidades de inversión y ser referente regional en materia de sostenibilidad, innovación y desarrollo turístico.

El mandatario manifestó su entusiasmo por recibir a representantes del sector turístico internacional en momentos en que la República Dominicana refuerza su posición dentro de ONU Turismo, organismo en el que ha sido elegida para presidir la Comisión Regional para las Américas por dos períodos consecutivos.

En el encuentro también participó el viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional, Carlos Peguero.

La celebración de la Asamblea General de ONU Turismo en 2027 también permitirá fortalecer la posición del país como socio estratégico de la organización y de los países de las Américas y el Caribe.

Como parte de esta agenda, el país trabaja junto con ONU Turismo en la elaboración de la Política Nacional de Sostenibilidad Turística y la Estrategia Nacional de Sostenibilidad Turística, concebidas como un proyecto piloto de alcance mundial para incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación, gestión y desarrollo de los destinos.

Esta cooperación también contempla impulsar iniciativas relacionadas con la conectividad aérea, la resiliencia climática, la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de los destinos caribeños.

El presidente Luis Abinader reafirmó el interés de la República Dominicana en continuar ampliando sus capacidades turísticas, atraer nuevas inversiones y aprovechar el escenario internacional de 2027 para compartir sus experiencias, fortalecer alianzas y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

Destino turístico consolidado

Asimismo resaltó que el país se ha consolidado como el segundo destino turístico de América Latina, después de México, y proyectó que este año recibirá más de 12 millones de visitantes, cifra que supera la población nacional, estimada en 10.5 millones de habitantes, lo que refleja el crecimiento sostenido del turismo, uno de los principales motores de la economía nacional.

Al abordar las perspectivas de crecimiento de la industria, destacó los incentivos fiscales, facilidades para la inversión y condiciones equilibradas tanto para capital nacional como extranjero. A esto se suma el programa Burocracia Cero para agilizar los procesos administrativos y tramitación de permisos.

“Recibimos más de 5 billones de dólares en inversiones directas cada año. Y parte de eso va a turismo. Así que, con esa serie de condiciones, hemos desarrollado en el pasado y continuaremos a desarrollar en el futuro”, manifestó el presidente Luis Abinader.

Asimismo, señaló que, además de sus playas, paisajes e infraestructura hotelera, uno de los mayores valores diferenciadores del país es su gente, por su hospitalidad, simpatía y disposición para recibir a los visitantes.

Relación entre turismo y la meta 2036

El presidente Luis Abinader explicó que el turismo ocupa un lugar fundamental dentro de la estrategia Meta RD 2036, que tiene como objetivo duplicar el tamaño de la economía nacional. En este sentido, enfatizó que más allá de los ingresos generados por hoteles, cruceros y aerolíneas, dinamiza la producción agrícola destinada al consumo de los visitantes, el transporte, la construcción, los servicios técnicos, el mantenimiento de infraestructuras y las industrias que suministran bienes y materiales al sector. Esto, a su vez, genera oportunidades de empleo y amplía la demanda de bienes y servicios nacionales.

RD será sede de Asamblea de Turismo de la ONU en 2027

La noticia se confirmó tras un encuentro con la secretaria de la ONU Turismo en EspañaPresidencia de la República

La República Dominicana será la sede de la 27.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Turismo en 2027, un evento de alcance mundial que permitirá proyectar las fortalezas y diversidad de destinos en el país, promover nuevas oportunidades de inversión y ser referente regional en materia de sostenibilidad, innovación y desarrollo turístico.

La información fue confirmada durante el encuentro bilateral entre el presidente Luis Abinader y Shaikha Alnuawis, titular de la Secretaría General de ONU Turismo, en Madrid.

El mandatario manifestó su entusiasmo por recibir a representantes del sector turístico internacional en momentos en que la República Dominicana refuerza su posición dentro de ONU Turismo, organismo en el que ha sido elegida para presidir la Comisión Regional para las Américas por dos períodos consecutivos.

Del encuentro también participó el viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional, Carlos Peguero.

La celebración de la Asamblea General de ONU Turismo en 2027 también permitirá fortalecer la posición del país como socio estratégico de la organización y de los países de las Américas y el Caribe.

Como parte de esta agenda, el país trabaja junto a ONU Turismo en la elaboración de la Política Nacional de Sostenibilidad Turística y la Estrategia Nacional de Sostenibilidad Turística, concebidas como un proyecto piloto de alcance mundial para incorporar criterios de sostenibilidad en la planificación, gestión y desarrollo de los destinos.

Esta cooperación también contempla impulsar iniciativas relacionadas con la conectividad aérea, la resiliencia climática, la asistencia técnica y el fortalecimiento institucional de los destinos caribeños.

El presidente Abinader reafirmó el interés de la República Dominicana en continuar ampliando sus capacidades turísticas, atraer nuevas inversiones y aprovechar el escenario internacional de 2027 para compartir sus experiencias, fortalecer alianzas y generar oportunidades que contribuyan al desarrollo económico y social del país.

Destino turístico consolidado

Asimismo resaltó que el país se ha consolidado como el segundo destino turístico de América Latina, después de México, y proyectó que este año recibirá más de 12 millones de visitantes, cifra que supera la población nacional, estimada en 10.5 millones de habitantes, lo que refleja el crecimiento sostenido del turismo, uno de los principales motores de la economía nacional.

Al abordar las perspectivas de crecimiento de la industria, destacó los incentivos fiscales, facilidades para la inversión y condiciones equilibradas tanto para capital nacional como extranjero. A esto se suma el programa Burocracia Cero para agilizar los procesos administrativos y tramitación de permisos.

“Recibimos más de 5 billones de dólares en inversiones directas cada año. Y parte de eso va a turismo. Así que, con esa serie de condiciones, hemos desarrollado en el pasado y continuaremos a desarrollar en el futuro”, manifestó Abinader.

Asimismo, señaló que, además de sus playas, paisajes e infraestructura hotelera, uno de los mayores valores diferenciadores del país es su gente, por su hospitalidad, simpatía y disposición para recibir a los visitantes.

Relación entre turismo y la meta 2036

Abinader explicó que el turismo ocupa un lugar fundamental dentro de la estrategia Meta RD 2036, que tiene como objetivo duplicar el tamaño de la economía nacional. En este sentido enfatizó que más allá de los ingresos generados por hoteles, cruceros y aerolíneas, dinamiza la producción agrícola destinada al consumo de los visitantes, el transporte, la construcción, los servicios técnicos, el mantenimiento de infraestructuras y las industrias que suministran bienes y materiales al sector.