Presidente Luis Abinader y CEO de Grupo Piñero reafirman interés de fortalecer inversiones turísticas en República Dominicana. Otras Noticias Presidenciales

Madrid, España.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rododolfo Abinader Corona sostuvo un encuentro bilateral con Encarna Piñero, CEO de Grupo Piñero, quien reafirmó el interés de la compañía en continuar fortaleciendo su presencia en la República Dominicana, al considerar que el país reúne condiciones favorables para la inversión, entre ellas su estabilidad política y económica y su sólido posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del Caribe.

Durante la reunión con el Mandatario del Hermoso País Caribeño, Piñero destacó la apuesta sostenida del grupo por el mercado dominicano, donde cuenta con más de 30 años de trayectoria. En ese sentido, resaltó las recientes inversiones y procesos de renovación de varios de sus establecimientos en la Isla Caribeña

La transformación de sus hoteles ha incorporado criterios de sostenibilidad, caminando de la mano con los compromisos medioambientales de la Republica Dominicana

Encarna Piñero manifestó también el interés de la empresa en colaborar con las iniciativas para enfrentar el desafío del sargazo, como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de los destinos en los que opera.

Presidente Luis Abinader concede Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Cruz Placa de Plata a historiadora española Carmen Iglesias Cano

Madrid, España.- El presidente Luis Abinader encabezó el acto de condecoración con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, a la doctora Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert y directora de la Real Academia de la Historia de España, en reconocimiento a sus valiosos aportes y a su destacada trayectoria e intensa labor académica.

Su trabajo ha contribuido al conocimiento de las ideas políticas y su relación con las instituciones, así como a la transformación de las sociedades, comprendiendo las circunstancias de cada época y reconociendo las contradicciones propias de toda experiencia humana, expresó Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia.

“Esta convicción adquiere especial relevancia para España y la República Dominicana, naciones vinculadas por siglos de historia compartida, cuyo estudio requiere rigor científico, independencia de criterios у disposición al diálogo entre distintas perspectivas”, señaló Reyes.

En el acto se valoró el rigor científico de Carmen Iglesias, su extensa producción intelectual, que reúne más de 200 publicaciones, además de su labor como docente e investigadora y los premios recibidos durante su trayectoria profesional, que la han convertido en una de las figuras más destacadas de la historiografía española contemporánea.

También se destacó su gestión al frente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y su participación en el Consejo de Estado, así como su empeño por acercar el conocimiento histórico a la sociedad.

Carmen Iglesias, en momentos previos a la imposición de la medalla, mostró genuina emoción por el reconocimiento, por lo cual agradeció al presidente y a la Academia Dominicana de Historia por la misma, tras haber pertenecido por 20 años al Foro de América, recorriendo “prácticamente todas las ciudades y los países de América Latina”.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó; el embajador dominicano en España, Tony Raful; la embajadora y representante permanente de República Dominicana ante ONU Turismo, Anabel Bueno, y el cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini, entre otras personalidades.

Empresariado español destaca a la República Dominicana por su estabilidad, seguridad jurídica y oportunidades de crecimiento

Madrid, España.- En el marco del desayuno empresarial de alto nivel celebrado en Madrid durante la Semana Dominicana en España (SEDE), en el que participó el presidente Luis Abinader, el empresariado español distinguió al país como un territorio de estabilidad, seguridad jurídica y oportunidades, características idóneas no solo para consolidar, sino también para ampliar las inversiones extranjeras.

Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), resaltó el crecimiento sostenido del país en sectores como turismo, industrias o zonas francas y aseguró que esto es el resultado de la gran visión liderazgo que ejerce el presidente Luis Abinader y su gobierno, comprometidos con el éxito del país.

De su lado, Víctor Moro, empresario español que cuenta con una exitosa trayectoria de trabajo en el país, con más de tres décadas, se consideró como fiel promotor de la gran capacidad de crecimiento de la República Dominicana que dispone, además, de grandes profesionales. “El Gobierno dominicano cada vez hace más esfuerzos para que la empresa crezca y su gente tenga puestos de trabajo y no necesite buscar el pan fuera de su tierra”.

“Todos los empleados de Vima Food son dominicanos y para nosotros eso es un orgullo”, resaltó Moro, apuntando también que las nuevas generaciones se han encargado de mantener la solidez de las empresas dominicanas a través de los años.

España como socio estratégico de la República Dominicana

Al tomar la palabra, el presidente Luis Abinader destacó que España es, a la fecha, uno de los principales socios económicos de la República Dominicana y ocupa el tercer lugar entre los mayores inversionistas extranjeros acumulando 5,328 millones de dólares entre el 2010 y el 2025.

“Hemos trabajado para fortalecer nuestra economía, modernizar nuestras infraestructuras, mejorar el clima de negocio y consolidar un entorno de confianza para la inversión. Hoy contamos con una posición geográfica privilegiada, una economía cada vez más diversificada y grandes oportunidades en turismo, en logística, en energías renovables, en tecnología, en industria y servicios”.

El jefe de Estado abogó además por la expansión de las empresas dominicanas a mercados extranjeros, expresando que más allá de que las empresas españolas encuentren en la República Dominicana un socio estratégico para su expansión hacia América y el Caribe, se quiere también “que nuestras empresas puedan crecer, internacionalizarse y aprovechar las oportunidades que ofrece España como puerta de entrada a Europa”.

Continuó asegurando que el Gobierno trabajará de la mano con el sector privado para afianzar los vínculos y que el crecimiento y bienestar alcancen a toda población.

Mayor capacidad productiva

De su lado, el canciller Víctor “Ito” Bisonó, destacó que los esfuerzos que viene realizando el gobierno del presidente Luis Abinader han permitido fortalecer la estabilidad macroeconómica, ampliar la capacidad productiva y generar condiciones favorables para la inversión y la creación de empleos de calidad.

“Los resultados más recientes reflejan el crecimiento de un 4.6 % entre enero y septiembre del 2026, impulsado por sectores como la construcción, la zona franca, el turismo y los servicios. Este comportamiento refleja las oportunidades que ofrece nuestra economía, ampliando la participación del sector privado en el desarrollo nacional, apoyado por esa política de alianza público-privada que se ha impulsado en este gobierno”, indicó Bisonó.

Reiteró además que la ubicación geográfica del país, la conectividad, la infraestructura logística, las leyes y capacidad productiva brindan ventajas para “continuar posicionándonos como un destino atractivo para la inversión y como un punto de conexión entre Europa, el Caribe y las Américas”.

Asimismo, Manuel García Arévalo, en calidad de presidente honorífico de la Semana Dominicana en España, señaló que el país ofrece certidumbre para multiplicar las oportunidades de negocio en el mercado español registrando un crecimiento económico sostenido por encima de la media promedio regional.

Durante el desayuno tuvo lugar un conversatorio en el que participaron los empresarios extranjeros Enrique García, de Cementos Progreso y Antonio Huertas, de Mapfre, así como la empresaria dominicana Elena Viyella y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quienes a su vez reconocieron al país como receptor de grandes inversiones, con un mercado dinámico y una economía estable para el desarrollo empresarial y de todos sus ciudadanos.

Presidente Luis Abinader se reúne con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones para promover nuevas oportunidades de desarrollo en la República Dominicana

5 de Noviembre 2026 | 16:46

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Madrid.- El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro bilateral con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, institución que tiene presencia en la República Dominicana y que además cuenta con una oficina regional para el Caribe en Santo Domingo.

Al participar en espacios internacionales como esta XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno,el gobernante dominicano sostiene este tipo de encuentros con el fin de seguir atrayendo inversiones hacia el país, que promuevan el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía.

Entre los proyectos respaldados por el Banco Europeo de Inversiones en el país figuran los de acción climática y energía, infraestructura de transporte, apoyo a mipymes, entre otros.

Abinader admite alto costo de la vida golpea a los dominicanos

El Presidente Abinader durante la entrevista con la periodista Millizen Uribe, en España.

MADRID, España.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona reconoció que el alto costo de la vida continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población dominicana y admitió que la inflación supera las metas establecidas por el Gobierno.

Durante una entrevista exclusiva con la periodista Millizen Uribe, en España, donde participó en la Cumbre Iberoamericana, el mandatario atribuyó parte de las presiones sobre los precios al incremento de los hidrocarburos provocado por la guerra en Irán.

“Realmente tenemos un problema con el costo de la vida porque con la guerra en Irán se ha desatado un aumento en los hidrocarburos”, expresó.

INFLACIÓN Y SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES

Abinader reconoció que el comportamiento de los precios afecta directamente la economía de los hogares, pese al desempeño de los principales indicadores macroeconómicos del país.

Explicó que el Gobierno mantiene subsidios a los combustibles para amortiguar las consecuencias de las alzas internacionales, aunque admitió que esas medidas no son suficientes para eliminar por completo su impacto.

“Ni siquiera te digo para eliminar, sino para mitigar esos impactos”, precisó.

Las declaraciones del jefe de Estado ponen de relieve la preocupación del Gobierno por el encarecimiento de los bienes y servicios, en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y el aumento de los precios de los hidrocarburos.

PRESUNTO ATENTADO CONTRA SU VIDA

Sobre las informaciones de un supuesto plan para atentar contra su vida, el gobernante reveló que los organismos de seguridad le comunicaron la situación varias semanas atrás y que el caso fue puesto en manos del Ministerio Público.

“Yo quiero que sea el Ministerio Público el que dé las informaciones”, manifestó.

Aseguró que no ha modificado su agenda de actividades y que continúa cumpliendo sus compromisos habituales, aunque se han adoptado medidas de seguridad.

También señaló que no es la primera vez que recibe denuncias de esta naturaleza y que quienes ejercen funciones públicas están expuestos a determinados riesgos.

CRISIS HAITIANA EN LA CUMBRE

Respecto a su silencio sobre Haití durante la plenaria, Abinader explicó que el asunto ya había sido tratado bilateralmente y no figuraba en la agenda de su intervención.

Destacó que la comunidad iberoamericana ha respaldado a República Dominicana en sus esfuerzos por conseguir mayor atención internacional frente a la crisis haitiana.