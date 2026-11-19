Puerto Rico tiene un problema eléctrico que ya no se puede maquillar. Los puertorriqueños pagan hoy cerca de 34 centavos por kilovatio hora tras el aumento de octubre, cerca de cinco centavos más. Es una tarifa récord que supera con creces el promedio de Estados Unidos. Mientras tanto, los comerciantes desesperados convocaron protestas y la Autoridad de Energía Eléctrica sigue luchando por reestructurar una deuda de más de $9 mil millones. El pueblo paga la factura, sufre los apagones y ve cómo la solución se pierde en demandas, permisos y trámites. ¿Llegará otro aumento en la tarifa de energía eléctrica? +3

Y no se trata solo de lo que cuesta la luz, sino de lo poco que sirve. Hay familias y negocios a quienes se les va la energía todos los días. Cada interrupción y cada pico de voltaje al regresar el servicio dañan neveras, aires acondicionados, computadoras, equipos médicos y maquinaria comercial. El ciudadano termina pagando las reparaciones y los negocios pierden mercancía y ventas. Cuando se reclama, nadie responde: las empresas se señalan unas a otras y las agencias se pasan la pelota. Un servicio que cuesta más que casi en cualquier otro sitio debería, por lo menos, funcionar y tener quien responda cuando falla.

Mi tesis es sencilla: lo que más le conviene a Puerto Rico es el sol. Tenemos sol todo el año y no hay que importarlo en barcos. El combustible, en cambio, se compra afuera y su precio sube y baja con los mercados, y esa volatilidad la absorbe el consumidor en la factura trimestral. Todavía hay pueblos que cargan con el daño del carbón y del diésel en su aire, su salud y su ambiente. Esa herencia no se puede seguir defendiendo.

Lo más importante es que el pueblo ya demostró que quiere cambiar. Más del 10 % de la electricidad que se consume en la isla ya proviene de placas solares en los techos. La capacidad instalada en techos creció cinco veces en cuatro años, y cerca del 83 % de esos sistemas tiene baterías para seguir funcionando durante los apagones. Hasta se reportó que los clientes con placas y baterías ayudaron a contener un apagón en junio. Las familias lo han hecho con sus propios préstamos y sin ayuda del Gobierno. Imaginemos lo que se lograría con apoyo real. la energia solar generada en los techos en puerto rico ya alcanza el 10 medida que la +3

Por eso propongo que los millones que hoy se gastan en parchos, combustible y litigios se inviertan en infraestructura y en ayuda directa para que cada hogar pueda instalar sus paneles, inversores y baterías. Esa inversión no se quedaría en un contrato lejano. Se multiplicaría en la economía local, bajaría la factura y le daría resiliencia a cada comunidad ante el próximo huracán.

El sol no es el único recurso que tenemos sin usar. En varios lugares del archipiélago hay represas que en otro tiempo generaban electricidad y hoy están paradas. Rehabilitarlas y ponerlas a producir sería sumar energía limpia y local con infraestructura que ya existe, sin construir desde cero. Combinadas con la energía solar comunitaria y las baterías, ayudarían a darle a la isla un sistema más estable, más diverso y menos dependiente de lo que llega en un barco.

Todo esto exige una reingeniería completa del sistema eléctrico, con la energía comunitaria como norte y un plan serio para dejar atrás los combustibles fósiles. El modelo ya existe. Lo que falta es voluntad. Las agencias y los permisos que hay que superar para que algo avance frenan el progreso, y mientras tanto el Gobierno sigue enredado en pleitos que no resuelven nada. Ahora, además, los dueños de placas con medición neta tendrán que pagar el cargo de las pensiones de la Autoridad desde julio de 2026, a pesar de que muchas de esas familias financiaron sus sistemas con préstamos. Penalizar a quien se esfuerza por producir su propia energía es ir en dirección contraria. elvoceroelvocero

Hay una cuestión de justicia en todo esto. La deuda de la Autoridad se acumuló por decisiones en las que el pueblo no participó, y no es justo que lo pague con tarifas que lo empujan a la quiebra. Cuando una familia no puede pagar la luz, se va, y Puerto Rico no puede seguir desangrándose de su gente. Una administración que no sabe manejar sus propias agencias no puede seguir exigiéndole sacrificios al ciudadano.

Si no se cambia el rumbo, la isla va rumbo al caos y a la quiebra, con más puertorriqueños haciendo maletas hacia otras jurisdicciones. Si lo cambiamos, podemos ser ejemplo de cómo una isla toma control de su energía. La decisión está en manos de quienes gobiernan, y el pueblo ya les va adelantado.