La Romana, R. D.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, realizó una visita no programada a varios centros hospitalarios de esta provincia, como parte del seguimiento a las intervenciones que se desarrollan para mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad de respuesta de la Red Pública de Servicios de Salud.

Durante el recorrido, Landrón visitó el Hospital Provincial Francisco A. Gonzalvo, donde supervisó las áreas de emergencia, internamiento y consulta, además de verificar los avances de los trabajos de remozamiento que se ejecutan en el establecimiento.

El titular del SNS informó que se continuará con el proceso de remozamiento de diferentes áreas del hospital y adelantó que en los próximos días se pondrán a disposición de los usuarios una sala de cirugía y una sala de parto completamente remozadas y equipadas.

Asimismo, destacó la inauguración de una moderna unidad de mamografía en ese establecimiento, que representó una inversión superior a los cinco millones de pesos y que, en sus primeros diez días de servicio, ha realizado más de 103 estudios, acercando a las mujeres de la provincia el acceso a este importante procedimiento para la detección temprana del cáncer de mama.

Landrón explicó que esta iniciativa forma parte de la expansión de los servicios de mamografía en la Red Pública, con el propósito de dotar progresivamente a los hospitales materno-infantiles y otros establecimientos de salud de estos equipos diagnósticos.

Posteriormente, el funcionario se trasladó al Hospital Provincial Arístides Fiallo, donde inspeccionó los trabajos de construcción que se ejecutan en el centro, cuya intervención contempla una inversión superior a los RD 510 millones.

El recorrido también incluyó el Hospital Municipal de Villa Hermosa, donde se dio seguimiento a las condiciones del establecimiento y a los servicios que ofrece a la población.

Estas intervenciones forman parte de las acciones que desarrolla el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud, para mejorar las condiciones de los establecimientos sanitarios y garantizar a la población servicios de salud oportunos, seguros y con mayor capacidad resolutiva.