La costa de Mayagüez, Puerto Rico —desde El Maní y Boquilla hasta el sector El Seco y el Litoral— es una de las franjas costeras más ricas ecológicamente del Caribe, pero también una de las más castigadas por décadas de negligencia industrial, urbana y gubernamental. Lo que hoy muchos perciben simplemente como una playa “oscura” o “poco apta para bañistas” es, en realidad, el resultado de un deterioro histórico documentado que transformó un vibrante ecosistema pesquero y recreativo en una zona de sacrificio ambiental.

1. Historia: ¿Qué le pasó a la bahía y por qué se contaminó?

Para entender el estado actual de las playas mayagüezanas, hay que mirar hacia el modelo de desarrollo económico del siglo XX y la geografía particular de la bahía:

La era industrial y las empacadoras de atún (1950–2010): Durante décadas, Mayagüez fue la capital mundial del procesamiento de atún (con gigantes como StarKist, Bumble Bee y Neptune). Aunque generaron miles de empleos, durante los primeros decenios de operación —antes de la entrada en vigor estricta de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) en los años 70— millones de galones de aguas residuales industriales cargadas de grasas, aceites, materia orgánica y químicos de limpieza fueron descargados directamente a la bahía. El olor fétido de la quema de desperdicios de pescado y los efluentes alejaron progresivamente a los bañistas locales.

La huella de la agroindustria cañera: Antes y durante el auge fabril, las centrales azucareras y la agricultura intensiva en los valles circundantes vertieron melaza, fertilizantes y pesticidas que terminaban en el mar.

Tres ríos como embudos de contaminación: En la Bahía de Mayagüez desembocan tres cuencas hidrográficas críticas: el Río Grande de Añasco al norte, el Río Yagüez en el centro urbano y el Río Guanajibo al sur. Estos ríos arrastran hacia la playa todo lo que ocurre tierra adentro: escorrentía agrícola, sedimentos de construcción sin control, aceites de carreteras y descargas clandestinas.

Colapso sanitario y bacterias fecales: Con el crecimiento urbano desordenado de la región oeste, el sistema de alcantarillado sanitario y las estaciones de bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sufrieron sobrecargas crónicas. A esto se suman cientos de residencias y comercios en sectores costeros y ribereños conectados ilegalmente a pluviales o con pozos sépticos desbordados. Por ello, los monitoreos de la Junta de Calidad Ambiental (hoy DRNA) han reportado históricamente niveles elevados de enterococos y coliformes fecales en puntos como el Balneario de El Maní.

El factor natural mal entendido: A la contaminación real se suma una característica geológica: la arena de Mayagüez es de origen volcánico y terrígeno (oscura y muy fina). El oleaje la mantiene en suspensión, dando al agua un tono turbio que visualmente se confunde con suciedad, reforzando el estigma de que toda la costa es inutilizable.

2. ¿Por qué casi nadie habla de este crimen ambiental?

El silencio alrededor de la bahía de Mayagüez responde a una combinación de factores sociales, económicos y políticos:

La deuda de gratitud económica: Durante generaciones, el sustento de miles de familias del oeste dependió de las atuneras, la cervecería y las fábricas textiles. Señalar el daño ecológico se percibía como atentar contra el empleo y el progreso de la “Sultana del Oeste”. Normalización intergeneracional: Cuando una comunidad pasa más de 40 años sin usar su playa urbana para nadar, se pierde la memoria colectiva. Las generaciones más jóvenes crecieron asumiendo que “Mayagüez no tiene playas para bañarse” y que para ir al mar hay que viajar a Cabo Rojo, Rincón o Aguadilla. Erosión de la transparencia: A diferencia de casos agudos como un derrame de petróleo o la tala de un manglar en un fin de semana, la contaminación de la bahía fue crónica y silenciosa. Además, la falta de rotulación visible en tiempo real cuando fallan las pruebas bacteriológicas desmoviliza la indignación pública. Priorización de megaproyectos portuarios sobre la ecología: El discurso oficial suele enfocarse en la rehabilitación comercial del puerto y el muelle, relegando a un segundo plano el saneamiento ecológico y el acceso recreativo de las comunidades costeras.

3. Hoja de ruta: Recomendaciones para reparar el daño y recuperar la playa

Devolverle a Mayagüez una costa limpia, segura y disfrutable es técnica y científicamente viable. Requiere atacar el problema desde la cuenca hasta la orilla:

Área de acción Medidas concretas y responsables 1. Cero descargas sanitarias Auditar y sellar todas las conexiones sanitarias clandestinas que descargan al Río Yagüez y a los caños pluviales. Modernizar las estaciones de bombas de la AAA en el litoral para evitar desbordes durante lluvias fuertes. 2. Restauración de cuencas y humedales Reforestar las riberas de los ríos Yagüez, Añasco y Guanajibo para frenar la erosión y filtrar nutrientes antes de que lleguen al mar. Proteger y ampliar los manglares de la Reserva Natural Caño Boquilla y El Maní como biofiltros naturales. 3. Infraestructura verde urbana Instalar trampas de grasa y sedimentos en los desagües pluviales del casco urbano de Mayagüez y jardines de lluvia en el Paseo del Litoral para capturar contaminantes de escorrentía. 4. Monitoreo ciudadano y transparencia Crear una alianza entre el Recinto Universitario de Mayagüez (UPR-RUM), organizaciones comunitarias y el DRNA para publicar semanalmente los niveles de calidad de agua con banderas físicas en la playa y alertas digitales. 5. Reapropiación comunitaria segura Rehabilitar las facilidades del Balneario de El Maní y fomentar deportes acuáticos de bajo impacto (kayak, paddleboard, remo y pesca deportiva sostenible) en zonas certificadas, devolviendo vida y vigilancia ciudadana a la costa.

Esta es la playa de Mayaguez como debe de ser sin contaminantes y limpia.

La recuperación de la bahía de Mayagüez no depende de un milagro, sino de voluntad fiscalizadora, presión ciudadana Y AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES. ¿Será que se hacen los ciegos y sordos ante el problema? Mientras el mar siga recibiendo las aguas usadas de la ciudad, la playa seguirá siendo una deuda pendiente con la salud y la dignidad de los mayagüezanos.