Santo Domingo Norte.–La Policía Nacional de la Republica Dominicana desmanteló varios puntos de venta y distribución de sustancias controladas y ocupó nueve máquinas tragamonedas durante intervenciones realizadas por agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) en distintos sectores de esta demarcación.

Durante los operativos, realizados en el sector La Nueva Barquita, de Villa Mella, los agentes ocuparon porciones de presunta cocaína y marihuana.

En otra intervención, esta vez en el sector Nueva Jerusalén, fue ocupada una mochila que contenía porciones de presunta marihuana, varios pasamontañas, un celular y dinero en efectivo.

La institución informó que varias personas lograron escapar al notar la presencia policial, por lo que se mantienen las labores de identificación y localización para ponerlas a disposición de la justicia.

En una intervención adicional, efectuada en el sector Sabana Perdida, los agentes ocuparon nueve máquinas tragamonedas instaladas de manera clandestina, en violación a las disposiciones legales que regulan este tipo de actividad.

Las intervenciones fueron ejecutadas en los sectores Los Frailes, Cancelas y Nueva Jerusalén, donde los equipos de inteligencia localizaron e incautaron las máquinas, las cuales funcionaban al margen de las disposiciones legales.

Estas acciones forman parte de las labores permanentes que desarrolla la Policía Nacional para prevenir hechos delictivos y retirar de las calles todo elemento vinculado a actividades ilegales, incluyendo armas de fuego ilícitas, sustancias controladas y equipos utilizados para la comisión de infracciones

Las evidencias ocupadas serán remitidas a los organismos correspondientes para los procedimientos legales de rigor.