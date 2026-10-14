Simpson Road: $73 millones bajo la lupa

OSCEOLA 360

La radiografía investigativa del Condado de Osceola

Publicación oficial de El Sol de la Florida

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

14 de octubre de 2026

KISSIMMEE, FLORIDA. — El Condado de Osceola acaba de celebrar la culminación de una de sus inversiones viales más importantes de los últimos años: la ampliación de Simpson Road North, una obra de 73.2 millones de dólares que, según las autoridades, fue terminada 241 días antes de lo programado.

La ceremonia oficial, celebrada el lunes 12 de octubre y reportada el martes 13, reunió a funcionarios del condado, representantes de empresas constructoras y dirigentes comunitarios para destacar un proyecto que transforma un antiguo corredor de dos carriles en una moderna carretera dividida de cuatro carriles.

Pero detrás de los discursos, las fotografías y el tradicional corte de cinta surge una pregunta que merece atención.

¿Cuánto le costó realmente esta transformación a los contribuyentes y cómo se comprobará que la inversión produce los beneficios prometidos?

La pregunta adquiere mayor importancia cuando se examinan otros documentos públicos relacionados con el programa de ampliación de Simpson Road, incluyendo modificaciones contractuales millonarias y proyectos complementarios de drenaje.

La obra constituye un avance tangible para miles de conductores que diariamente utilizan esta importante vía de Kissimmee y Buenaventura Lakes. Sin embargo, una inversión pública de esta magnitud exige algo más que celebrar su finalización anticipada.

Exige una rendición de cuentas completa.

Una carretera transformada

El proyecto Simpson Road North reconstruyó más de 2.5 millas de carretera entre Marisol Loop/Winners Circle y Myers Road.

La intervención permitió completar una conexión continua de cuatro carriles desde U.S. 192 hasta Boggy Creek Road, una transformación importante para la movilidad en el sector oriental de Kissimmee.

Las mejoras incluyen carriles adicionales, una mediana central, caminos compartidos para peatones y ciclistas, semáforos modernizados, infraestructura de drenaje y sistemas inteligentes de transporte.

También se realizaron trabajos relacionados con tuberías de agua potable, agua reutilizada y alcantarillado, en coordinación con Toho Water Authority.

La comisionada del Distrito 2, Viviana Janer, destacó la importancia de la obra para mejorar la seguridad y conectividad de los residentes.

La empresa Jr. Davis Construction Company participó en la ejecución del proyecto, junto con otros contratistas y especialistas en ingeniería.

Según la cobertura publicada el 13 de octubre por Positively Osceola, el proyecto fue entregado 241 días antes de la fecha programada.

El adelanto representa un resultado administrativo positivo que merece reconocimiento.

Pero terminar antes de tiempo no equivale necesariamente a terminar por debajo del presupuesto.

Son dos indicadores diferentes que deben evaluarse por separado.

Los $73.2 millones: ¿qué incluye exactamente la cifra?

El monto anunciado para Simpson Road North es de aproximadamente 73.2 millones de dólares.

Sin embargo, este proyecto forma parte de un programa de infraestructura más amplio.

En enero de 2024, el Condado de Osceola anunció el inicio de un programa de ampliación de Simpson Road que representaba una inversión superior a los 103 millones de dólares.

Aquella iniciativa contemplaba intervenciones simultáneas en los segmentos norte y sur del corredor.

Posteriormente, en 2025, el condado celebró la finalización de Simpson Road South, con una inversión anunciada de 31.47 millones de dólares, y de las mejoras de la intersección de Fortune Road y Simpson Road, valoradas en aproximadamente 34 millones.

Estas cifras corresponden a proyectos y alcances anunciados en momentos distintos. No deben sumarse automáticamente como si fueran gastos independientes y completamente excluyentes sin revisar primero sus contratos y componentes.

Lo que sí demuestran es que la transformación de Simpson Road ha requerido un compromiso financiero considerable.

Para los contribuyentes resulta esencial conocer el costo consolidado de todo el programa, las fuentes de financiamiento y las modificaciones realizadas durante la construcción.

El documento de abril que merece atención

Una revisión de la agenda oficial de la Comisión del Condado correspondiente al 20 de abril de 2026 revela un elemento particularmente importante.

El documento incluyó una propuesta para autorizar la orden de cambio número 9 del contrato con Jr. Davis Construction Company.

La modificación incorporaba trabajos del proyecto Buenaventura Lakes Outfall, incluyendo una nueva estructura de control y alcantarillas de cajón destinadas a conducir aguas pluviales desde un estanque existente hacia el sistema de Simpson Road.

El monto de la orden de cambio ascendía a $11,284,808.80.

Según el documento, la distribución propuesta era la siguiente:

Responsabilidad del Condado de Osceola: $10,455,028.80.

Participación de Toho Water Authority: $829,780.

Contingencia adicional autorizable propuesta: hasta $1,045,502.88.

La información aparece en el punto 21 de la agenda de la Comisión.

Este hallazgo requiere una aclaración fundamental.

Una orden de cambio no constituye, por sí misma, evidencia de sobrecostos injustificados, irregularidades o mala administración.

Los proyectos de infraestructura pueden incorporar obras adicionales por razones técnicas, ambientales, de seguridad o coordinación con otros sistemas públicos.

Además, la inclusión de una propuesta en una agenda no demuestra por sí sola su aprobación final ni cuánto dinero fue efectivamente desembolsado.

Pero cuando una modificación contractual supera los 11 millones de dólares, resulta razonable exigir una explicación pública de su alcance y tratamiento presupuestario.

¿Estaba ese monto incluido en los $73.2 millones anunciados al finalizar Simpson Road North, o corresponde a una inversión complementaria contabilizada separadamente?

La documentación examinada no permite establecerlo definitivamente.

Esa es una de las principales preguntas que OSCEOLA 360 considera necesario esclarecer.

Buenaventura Lakes: el drenaje también cuesta millones

La incorporación de trabajos relacionados con Buenaventura Lakes merece especial atención porque conecta la ampliación vial con un problema que preocupa a numerosas comunidades de Florida Central: el manejo de las aguas pluviales.

En una región expuesta a lluvias intensas, tormentas tropicales y huracanes, los sistemas de drenaje no son simples complementos de las carreteras.

Constituyen infraestructura esencial para proteger propiedades, mantener la circulación y reducir riesgos de inundaciones.

El proyecto contemplado en la orden de cambio de abril incluía estructuras destinadas a mejorar la conducción de aguas pluviales.

Si estas intervenciones permiten corregir deficiencias existentes, podrían representar beneficios importantes para los residentes de Buenaventura Lakes.

Pero también corresponde determinar si las necesidades de drenaje estaban previstas desde las etapas iniciales de planificación o si surgieron posteriormente.

La respuesta ayudaría a comprender por qué se incorporaron trabajos adicionales de semejante magnitud.

El asunto no consiste en cuestionar la necesidad de las obras, sino en verificar su justificación técnica y financiera.

¿Se acabaron realmente los tapones?

Para quienes utilizan Simpson Road diariamente, la pregunta más importante posiblemente no sea cuánto costó la construcción, sino cuánto tiempo podrán ahorrar en sus desplazamientos.

Antes de las mejoras, determinados segmentos de la carretera operaban por encima de su capacidad, generando congestión y retrasos en las intersecciones.

La ampliación busca aliviar esas condiciones.

En una cobertura publicada por News 6, conductores habituales expresaron que ya percibían una circulación más fluida y carriles más cómodos.

Estas experiencias son alentadoras.

Sin embargo, las impresiones individuales no sustituyen las mediciones técnicas.

Para establecer el verdadero impacto de la inversión sería necesario comparar las condiciones anteriores y posteriores mediante indicadores como tiempos promedio de viaje, duración de las demoras en horas pico, frecuencia de accidentes y funcionamiento de las intersecciones.

También debería analizarse cómo responde la carretera al crecimiento poblacional futuro.

Una vía puede experimentar mejoras inmediatas y volver a congestionarse años después si la demanda vehicular aumenta más rápidamente que su capacidad.

Por eso, la planificación debe evaluar tanto los beneficios actuales como su sostenibilidad.

Seguridad peatonal: una inversión que también debe medirse

Uno de los aspectos positivos del proyecto es que no se limitó a ampliar la capacidad para automóviles.

Las obras incorporaron caminos compartidos de aproximadamente diez pies de ancho a ambos lados de la carretera, destinados a peatones y ciclistas.

También se instalaron cruces peatonales, señales y otros elementos de seguridad.

Estas mejoras podrían beneficiar especialmente a residentes que dependen de la bicicleta o de caminar para desplazarse hacia comercios, centros educativos y otros destinos.

Sin embargo, su efectividad dependerá de factores adicionales, como la continuidad de las conexiones, el mantenimiento, la iluminación y el comportamiento de los conductores.

Una evaluación completa debería incluir estadísticas de accidentes antes y después de la intervención.

La seguridad vial no puede medirse únicamente por la cantidad de carriles construidos.

El papel de Viviana Janer y las empresas constructoras

La comisionada Viviana Janer ha sido una de las principales promotoras de las mejoras en Simpson Road.

Viviana Janer

Durante la ceremonia de inauguración, destacó la importancia de haber completado el proyecto anticipadamente y de mejorar la movilidad de los residentes.

Por su parte, Jr. Davis, director ejecutivo de Jr. Davis Construction Company, atribuyó el resultado a la cooperación entre el condado, los contratistas y los diferentes participantes.

En declaraciones recogidas por Positively Osceola, Davis también sostuvo que otros proyectos del condado se han completado antes de sus fechas previstas y por debajo de sus presupuestos.

La afirmación merece ser contrastada con los registros financieros correspondientes.

El cumplimiento anticipado de un cronograma puede reflejar eficiencia operativa.

Pero determinar si existieron ahorros reales requiere comparar el presupuesto inicial, las órdenes de cambio aprobadas, los pagos efectuados y el costo final certificado.

El reconocimiento público de una obra terminada debe coexistir con la fiscalización independiente de sus resultados.

Osceola crece, pero las necesidades también

La culminación de Simpson Road ocurre en un momento en que el Condado de Osceola continúa experimentando presiones relacionadas con el crecimiento residencial, el transporte y los servicios públicos.

Las inversiones en infraestructura pueden mejorar la calidad de vida y facilitar nuevas oportunidades económicas.

Pero cada proyecto también compromete recursos que deben distribuirse entre diferentes prioridades.

El condado enfrenta necesidades de educación, vivienda, seguridad pública, mantenimiento vial y otros servicios esenciales.

Por eso, los proyectos de transporte deben evaluarse dentro de una estrategia más amplia.

No basta con construir carreteras para responder al crecimiento.

También es necesario determinar si las inversiones se realizan en los lugares adecuados, si ofrecen beneficios proporcionales a sus costos y si existen mecanismos para financiar su mantenimiento futuro.

Simpson Road representa un caso concreto para examinar esas preguntas.

OSCEOLA 360: las respuestas que faltan

Nuestra revisión identifica cinco aspectos que requieren seguimiento documental.

Primero: el costo definitivo. El condado debería publicar el monto final de Simpson Road North, incluyendo modificaciones contractuales, contingencias y desembolsos efectivamente realizados.

Segundo: la orden de cambio de abril. Es necesario confirmar su aprobación, ejecución y relación contable con los $73.2 millones anunciados.

Tercero: las fuentes de financiamiento. Los residentes merecen conocer cuánto provino de recursos locales, fondos estatales, contribuciones de otras entidades y cualquier otra fuente.

Cuarto: los resultados de movilidad. La administración debería divulgar mediciones comparables de congestión, tiempos de desplazamiento y seguridad vial.

Quinto: los beneficios del drenaje. Corresponde documentar cómo las obras complementarias mejoran el manejo de aguas pluviales y qué comunidades se benefician directamente.

Estas interrogantes no constituyen acusaciones contra funcionarios, contratistas o entidades participantes.

Son preguntas legítimas sobre el uso de recursos públicos.

Nuestra conclusión: terminar temprano no sustituye rendir cuentas

La culminación de Simpson Road North representa un avance importante para el Condado de Osceola.

Los residentes cuentan ahora con una carretera ampliada, mejores intersecciones y nuevas facilidades para peatones y ciclistas.

Terminar una obra de esta magnitud con aproximadamente ocho meses de anticipación constituye un resultado positivo que merece reconocimiento.

Pero el éxito de un proyecto público debe evaluarse mediante algo más que su fecha de inauguración.

La verdadera medida de su eficiencia incluye el costo final, la transparencia contractual, la calidad de la construcción y los beneficios que reciben los ciudadanos.

La documentación oficial sobre una modificación contractual superior a 11 millones de dólares demuestra por qué es importante examinar los detalles financieros, incluso cuando las obras parecen exitosas.

No significa que haya existido una irregularidad.

Significa que todavía hay preguntas cuya respuesta permitiría evaluar el proyecto con mayor precisión.

Osceola no necesita elegir entre celebrar sus avances y fiscalizar el dinero público. Ambas responsabilidades deben caminar juntas.

Porque una carretera terminada antes de tiempo es una buena noticia.

Una carretera terminada antes de tiempo, con cuentas claras y resultados comprobables, sería una noticia todavía mejor.

Y esa es la diferencia entre construir infraestructura y demostrar una administración pública verdaderamente responsable.

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OSCEOLA 360 — La radiografía investigativa del Condado de Osceola.

El Sol de la Florida continuará examinando las inversiones públicas, las decisiones gubernamentales y los proyectos de infraestructura que afectan directamente a los residentes del Condado de Osceola.

Nota de verificación editorial — 14 de octubre de 2026: Esta edición utiliza la cobertura publicada el 13 de octubre por Positively Osceola, información del condado y documentos oficiales anteriores como antecedentes. La orden de cambio de abril fue identificada en la agenda pública, pero su aprobación definitiva, desembolsos y relación con el costo anunciado requieren comprobación adicional. También existen diferencias entre reportes sobre los días de anticipación (241 y 243), por lo que se utiliza la cifra de la cobertura más reciente.