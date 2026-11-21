La República Dominicana continúa registrando resultados económicos que, vistos desde las estadísticas oficiales, reflejan crecimiento, inversión y dinamismo en importantes sectores productivos. Sin embargo, cuando conversamos con empleados, pequeños empresarios, comerciantes, profesionales y familias de diferentes niveles sociales, encontramos una preocupación que se repite constantemente: el dinero parece alcanzar cada vez menos. ¿Cómo explicar que la economía crezca mientras tantas personas sienten que su capacidad económica no mejora?

Lic. César Fragoso

Asesor inmobiliario

De acuerdo con las informaciones del Banco Central, la economía dominicana registró un crecimiento acumulado de 4.6 % durante los primeros nueve meses de 2026, mientras que solamente en septiembre la actividad económica aumentó 5.6 % en comparación con el mismo mes del año anterior. Son resultados positivos que merecen reconocerse, especialmente en un escenario internacional caracterizado por incertidumbre, presiones inflacionarias y elevados costos energéticos.

Entre las actividades que contribuyeron a ese crecimiento se destacan la construcción, con un aumento de 8.2 %; los servicios financieros, con 7.8 %; y los hoteles, bares y restaurantes, con 5.6 %. También se registraron resultados favorables en la manufactura, las zonas francas y otras actividades económicas. Estas cifras demuestran que existen sectores que continúan generando inversiones, empleos y oportunidades de negocios. Pero surge una interrogante fundamental: ¿hasta qué punto ese crecimiento se refleja en el bienestar económico de la mayoría de los dominicanos?

Para comprender esta aparente contradicción debemos recordar que el crecimiento de la economía y el aumento del poder adquisitivo de las familias no son necesariamente la misma cosa. El Producto Interno Bruto mide el valor de los bienes y servicios producidos en el país, pero no nos dice, por sí solo, cómo se distribuyen los ingresos entre los diferentes sectores de la población. Una economía puede crecer mientras determinados hogares enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades.

Uno de los factores que más influye en esta situación es la inflación. Según el Banco Central, en octubre de 2026 la inflación interanual alcanzó 5.14 %, ligeramente por encima del límite superior del rango establecido como meta por las autoridades monetarias. Esto significa que, en promedio, los precios de los bienes y servicios incluidos en el índice de precios al consumidor aumentaron durante los últimos doce meses. Aunque la inflación se modere, eso no significa necesariamente que los precios regresen a los niveles anteriores.

Imaginemos una familia que hace algunos años podía cubrir sus principales gastos con RD$50,000 mensuales. Si los precios de los alimentos, transporte, electricidad, educación, salud y vivienda aumentan, esa misma cantidad de dinero deja de proporcionar el bienestar que anteriormente permitía. Incluso cuando los ingresos aumentan, si lo hacen por debajo del incremento acumulado de los precios, la familia pierde poder adquisitivo. Esta realidad explica por qué muchas personas sienten que trabajan más, ganan más nominalmente y, sin embargo, viven con mayores limitaciones.

El problema adquiere especial importancia cuando analizamos los gastos que las familias no pueden evitar. Una persona puede reducir sus actividades recreativas, posponer unas vacaciones o limitar determinadas compras, pero difícilmente puede dejar de alimentarse, pagar el alquiler, transportar a sus hijos a la escuela o atender una enfermedad. Por eso, el impacto de los aumentos de precios no depende solamente de la inflación promedio, sino también de cuáles productos y servicios consumen los hogares y qué proporción de sus ingresos destinan a ellos.

Otro elemento que merece atención es el costo del financiamiento. En octubre de 2026, la tasa activa promedio ponderada de los bancos múltiples se situó en 14.03 % anual. Aunque esa cifra no representa la tasa específica de todos los préstamos, permite comprender las condiciones generales del crédito. Para una familia que necesita financiar una vivienda, comprar un vehículo o consolidar deudas, los intereses pueden representar una carga considerable sobre sus ingresos mensuales.

El mismo fenómeno afecta a los pequeños y medianos empresarios. Un comerciante que necesita financiar inventarios, adquirir equipos o ampliar sus instalaciones debe incorporar los intereses bancarios a sus costos de operación. Cuando aumentan esos costos, disminuyen sus beneficios o se trasladan parcialmente a los precios de venta. De esta manera, las condiciones financieras pueden afectar simultáneamente a productores, comerciantes y consumidores, creando presiones adicionales sobre la economía familiar.

En el mercado inmobiliario esta situación resulta particularmente visible. Podemos observar nuevas torres de apartamentos, urbanizaciones y proyectos residenciales, mientras numerosas familias continúan enfrentando dificultades para adquirir su primera vivienda. El crecimiento de la construcción es una señal favorable para la economía, pero debemos preguntarnos qué proporción de las viviendas que se construyen está realmente al alcance de los ingresos de quienes necesitan comprarlas. Construir más no garantiza, por sí solo, resolver el problema habitacional.

También debemos reconocer que no todos los sectores económicos ni todos los trabajadores reciben los beneficios del crecimiento con la misma intensidad. Una empresa puede aumentar sus ventas y beneficios sin que los salarios de sus empleados crezcan en igual proporción. Asimismo, determinadas actividades pueden generar importantes inversiones y divisas, pero sus efectos sobre los ingresos familiares pueden distribuirse de manera desigual. Por eso resulta indispensable examinar la evolución de los salarios reales, la productividad, el empleo formal y la calidad de las oportunidades laborales.

Sería injusto desconocer los avances económicos que ha experimentado la República Dominicana. La inversión extranjera, el turismo, las exportaciones, las remesas y el desarrollo de infraestructura representan fortalezas importantes. La estabilidad macroeconómica también constituye un activo que debemos preservar. Sin embargo, reconocer esos resultados no significa ignorar las dificultades que enfrentan muchas familias. Las estadísticas nacionales y la experiencia cotidiana pueden ofrecer perspectivas diferentes de una misma realidad económica.

Desde mi punto de vista, uno de los grandes desafíos consiste en lograr que el crecimiento económico se traduzca en mejores ingresos reales y mayores oportunidades para la población. Esto requiere estimular la productividad, fortalecer la educación técnica, apoyar a las pequeñas empresas, promover empleos formales y facilitar condiciones de financiamiento sostenibles. También exige prestar atención a los costos de los servicios esenciales y a los obstáculos que limitan la capacidad de ahorro de los hogares.

Las familias, por su parte, necesitan fortalecer su planificación financiera. Elaborar presupuestos, controlar el endeudamiento, comparar las condiciones de los préstamos, establecer prioridades y evitar compromisos superiores a la capacidad de pago son decisiones cada vez más importantes. No obstante, debemos reconocer que la educación financiera, aunque necesaria, no puede compensar por sí sola ingresos insuficientes o aumentos persistentes en los gastos indispensables.

La verdadera fortaleza de una economía no debería medirse exclusivamente por cuánto crece su producción, cuántos edificios se construyen o cuántos millones de dólares llegan en inversiones. También debemos observar si las familias pueden alimentarse adecuadamente, adquirir una vivienda, educar a sus hijos, ahorrar para el futuro y enfrentar una emergencia sin comprometer su estabilidad. El crecimiento económico es importante, pero su significado social depende, en buena medida, de cómo se transforma en bienestar y oportunidades.

Llegamos entonces a una reflexión que considero fundamental: ¿de qué nos sirve celebrar excelentes indicadores económicos si una parte de la población no percibe mejorías en su vida cotidiana? ¿Estamos generando suficientes empleos bien remunerados? ¿Los salarios están aumentando al ritmo necesario para recuperar el poder adquisitivo? ¿Qué debemos hacer para que el crecimiento llegue con mayor fuerza a los hogares dominicanos? Te invito a compartir tus experiencias, comentarios y opiniones sobre una pregunta que merece ocupar un lugar central en el debate nacional: si la economía está creciendo, ¿por qué para tantas familias el dinero sigue sin alcanzar?

cesarfragoso75@hotmail.com