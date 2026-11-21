Por: Roger Rivero

Cuando el Ford Mustang Mach‑E se lanzó por primera vez como modelo 2021, recibió muchos elogios por su diseño, rendimiento y características de vehículo eléctrico, pero las primeras reseñas, los comentarios negativos de los propietarios y sobre todo, las reacciones de los más apasionados defensores de la reputación “Mustang” no se hicieron esperar, y hasta una petición reunió rápidamente más de 15.000 firmas exigiendo que Ford retira el nombre “Mustang” de su nuevo SUV eléctrico.

Los ánimos se han calmado con el tiempo, y el Ford Mustang Mach‑E eléctrico superó en ventas el pasado año al cupé deportivo tradicional Mustang, un dato que muestra hacia dónde se mueven las preferencias y necesidades de los consumidores, abrumados, sobre todo en la actualidad, por los altos precios del combustible.

El Mustang Mach‑E es uno de los vehículos eléctricos más accesibles y equilibrados del mercado y actualmente ocupa el séptimo lugar en ventas entre los modelos eléctricos. Las actualizaciones del 2026 mejoran su valor y conectividad, aunque la autonomía y el rendimiento varían bastante según la versión.

¿Qué hay de nuevo?

El Mach-E 2026 incorpora mejoras de software y una calibración optimizada de la autonomía en todas sus versiones, así como pequeños ajustes en el hardware de carga para mejorar la fiabilidad de la carga rápida. El sistema de infoentretenimiento también ha sido actualizado e incluye una planificación de rutas mejorada con funciones específicas para vehículos eléctricos.

El modelo 2027 incorpora un nuevo paquete “Trail” orientado al todoterreno, una batería de mayor autonomía de serie en todas las versiones y un nuevo motor eléctrico delantero.

¿Cómo se ve desde afuera?

Siempre ha llamado la atención que en el Mach-E no aparece en ninguna parte la designación “Ford”. El fabricante ha ocultado su logo con la aparente intención de magnificar el nombre Mustang, y se nota que los diseñadores han recorrido una fina línea, dotando al Mach-E de suficientes elementos para que se asemeje al mítico Mustang cupé de dos puertas y, al mismo tiempo, presentándolo como un SUV de cuatro puertas.

El gran panel de la parrilla negra está flanqueado por faros afilados que se unen en los guardabarros delanteros. El Mach-E tiene un capó relativamente largo y bajo, que, junto con el portón trasero inclinado, le confiere una postura bastante erguida, más parecida a la de un fastback que a la de un SUV tradicional.

¿Y por dentro?

El interior combina el aspecto contemporáneo con una sensación tradicional, donde predomina una gran pantalla vertical que parece integrada a la fuerza. Es evidente que no hay aquí un intento calculado de presentarlo como un auto eléctrico futurista, y si bien la combinación de materiales es acertada, con superficies negras brillantes y una mezcla de telas de estilo más ecológico sueco, cuero sintético y una convincente línea curva con aspecto metálico en las puertas, el Mach-E no sobresale entre sus competidores cuando comparamos el interior.

Los asientos delanteros son espaciosos y tienen una tapicería de cuero sintético que da sensación de lujo y en la segunda fila tampoco escasea el espacio gracias en parte al diseño que coloca la batería entre el piso interior y la parte inferior del auto, sin embargo, los pasajeros muy altos puede que se sientan muy cercanos al techo panorámico de cristal ya que la amplia línea de techo limita en algo el espacio para la cabeza.

Una característica única y práctica es el maletero delantero. Está forrado de plástico duro e incluso tiene un tapón de drenaje, por lo que es ideal para usarlo como nevera o para llevar mochilas u otros objetos pequeños.

Los 30 pies cúbicos de almacenamiento tras el asiento trasero son apreciables para su clase y suficientes para llevar varias maletas en un viaje familiar al aeropuerto.

Tecnología y seguridad

Todos los Mustang Mach-E vienen de serie con una enorme pantalla táctil de 15,5 pulgadas (39,37 cm) montada verticalmente en el centro del salpicadero. La pantalla cuenta con un innovador mando giratorio situado cerca de su borde inferior que permite controlar diferentes funciones, según la pantalla en la que te encuentres.

Hay una fila de aplicaciones que se usan con frecuencia, como navegación, medios o teléfono, en la parte inferior, y al pulsar una de ellas, solo ocupa la mitad superior de la pantalla, lo que permite que Apple CarPlay o Android Auto no llenen todo el espacio. Aunque nos gustaría contar con más controles físicos para funciones como la climatización, la pantalla táctil es sensible y fácil de usar, pero obliga a apartar la vista de la carretera para hacer ajustes. Si esto sucede durante la conducción en la autopista donde se pueda activar el sistema de conducción semiautónomo BlueCruise de Ford, no será un problema.

El sistema de asistencia al conductor BlueCruise puede cambiar de carril de forma autónoma y, si las condiciones son favorables, lo hace con eficacia. En autopistas más tranquilas, reduce la fatiga, pero en curvas más cerradas o con tráfico moderado, puede llevar a decisiones un poco cuestionables.

Cada Mustang Mach-E viene bien equipado con prestaciones de seguridad, pues solo se pueden agregar, por un costo adicional, el frenado automático en reversa, el sistema de cámaras envolvente y los sensores de estacionamiento delanteros.

¿Cómo se conduce y cuánto consume?

El Mach-E cuenta con diversas opciones de potencia, desde la rápida hasta la desmesurada. Nuestra prueba se realizó en un Mach-E Premium con configuración de doble motor, con 370 caballos de fuerza y 500 lb-ft de torque. En él se pueden alcanzar las 60 millas por hora o 100 kilómetros por hora en solo 4.2 segundos, lo cual no está mal, pero para quienes buscan emociones fuertes, el Mustang Mach-E GT Performance Edition realmente se destaca con unos impresionantes 487 caballos de fuerza y 634 lb-pie de torque. Esta increíble configuración acelera el SUV de 0 a 60 millas por hora en tan solo 3.5 segundos.

Notamos que la marcha resulta algo rígida al circular a baja velocidad, pues no cuenta con una suspensión tan sofisticada. No hay resortes de aire ni amortiguadores adaptativos aquí, excepto, claro, en la versión GT, y las ruedas grandes golpean contra superficies irregulares, pasando los impactos a la cabina con un poco de severidad.

Otro descontento me provocó el sistema de conducción con un solo pedal, una opción que nos agrada sobremanera en los autos eléctricos. Aunque el Mach-E tiene esta opción, no encontramos un botón físico para conectarla o desconectarla y solo puede accederse mediante las configuraciones de conducción en el sistema de información y entretenimiento. Por otra parte, tampoco hay opciones de regular su intensidad como en modelos eléctricos de Hyundai o Kia.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos califica al Mustang Mach-E de base, con tracción trasera y batería pequeña, con hasta 110 MPGe en ciudad y 96 MPGe en carretera. “MPGe” corresponde a millas por galón de equivalente de gasolina. Con la nueva batería de 88 kWh, esperamos ver cifras más altas en 2027.

La velocidad de carga no es de las más rápidas entre sus competidores. En una estación de carga rápida pública de 150 kW, el Mach-E Premium se recargó del 20 al 80 % en unos 39 minutos. En un cargador doméstico de nivel 2 (240 voltios) con la batería de 73 Kwh puede cargarse del 0% al 100 % en unas 11 horas. Solo como referencia, un Kia EV6 puede cargar la batería del 10% al 100% en una estación de carga rápida en menos de 29 minutos.

El Ford Mustang Mach-E 2027 incorpora un nuevo paquete «Trail» orientado al todoterreno, una batería de mayor autonomía de serie en todos los acabados. La autonomía del Mach-E 2026 varía mucho según el modelo, y con la retirada de la batería de 73 Kwh en el modelo 2027 se espera una mejora de la autonomía en los modelos básicos. La versión básica Select con tracción trasera tiene un estimado de 260 millas con una sola carga, y baja a 240 millas con tracción total (418 o 386 kilómetros). La versión Premium con la que probamos sí viene con la batería de mayor capacidad, logrando entre 300 y 320 millas de autonomía, dependiendo de la tracción que se utilice (483 o 515 kilómetros).

Si quiero uno, ¿por cuál me decido?

El Ford Mustang Mach-E 2026 está disponible en cuatro versiones: Select, Premium, GT y Rally. El Select de $37,795 tiene un motor único con tracción trasera y 264 caballos de fuerza. Optar por la tracción total eleva el precio a $40,795 y la potencia a 325 caballos de fuerza. El Premium está disponible desde $40,595 con tracción trasera y desde $43,595 con tracción en las cuatro ruedas, y se pueden agregar baterías de mayor autonomía como opción por $4,750.

El precio inicial del modelo 2027 va de $39,995 a $55,290, según el nivel de equipamiento que incluya la nueva versión Trail, ideada para el todoterreno.

¿Contra quién compite?

La lista de SUVs eléctricos es amplia. Podemos citar el Hyundai Ioniq 5, el Kia EV6, el Honda Prologue, el Tesla Model Y, el Chevrolet Equinox EV o el Subaru Trailseeker.

¿Y dolores de cabeza?

Se espera que el Ford Mustang Mach-E 2026 tenga una confiabilidad aproximadamente promedio en comparación con un vehículo nuevo, con base en las mejoras observadas en los modelos recientes.

Concluyendo.

El nombre Mustang ha sido un referente durante décadas, y el Mach-E constituye el capítulo más reciente que da continuidad a ese nombre, aunque de manera diferente. Puede que a algunos no les guste que lleve el nombre Mustang, pero es innegable que el Ford Mustang Mach-E eléctrico cuenta con el rendimiento y la autonomía necesarios para captar la atención de compradores interesados en adquirir un nuevo vehículo eléctrico.

Reseña escrita y revisada por un ser humano. Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, y de NWAPA, la Asociación de Periodistas Automovilísticos del Noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana con fines de reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.