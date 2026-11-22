Santo Domingo, República Dominicana.— El Ejército de República Dominicana reafirmó su nivel de preparación táctica, disciplina y cohesión operativa al alzarse como equipo líder en la Competencia de Tiro de Combate para Oficiales Generales y Superiores, celebrada este sábado en el Centro de Entrenamiento Táctico Sierra Prieta (CETSP). La institución conquistó el primer lugar por equipos en las categorías de Oficiales Generales y de Coroneles y Capitanes de Navío, y obtuvo además el primer lugar en la clasificación general de toda la competencia.

Este triunfo colectivo refleja la solidez doctrinal del Ejército y el rigor del entrenamiento continuo al que se someten sus miembros en todos los niveles de mando. Los escenarios de tiro de combate exigen control emocional, precisión bajo presión, toma de decisiones oportunas y estricto apego a los protocolos de seguridad, cualidades fundamentales para el cumplimiento efectivo de las misiones constitucionales en defensa de la soberanía y la seguridad nacional.

En el plano individual, en la categoría de Oficiales Generales, el Mayor General Jimmy Arias Grullón, Comandante General del Ejército de República Dominicana, obtuvo el segundo lugar con un tiempo de 3:10.05, y el General de Brigada José Manuel Durán Infante, Subcomandante General del Ejército, conquistó el tercer lugar con 3:22.41, acompañados en la tabla general por el Mayor General Delio Buenaventura Colón Rosa (3:45.90, décimo puesto).

Por su parte, en la categoría de Coroneles y Capitanes de Navío, el coronel Ambrosio Casilla Vólquez obtuvo el primer lugar y encabezó la clasificación general total con el mejor tiempo de la jornada (1:56.30). En esa misma categoría, el coronel Michel Youd (El Hage) alcanzó el tercer lugar con 2:18.90 (cuarto en la tabla general), mientras que el coronel José Ivanigor Díaz Terrero también completó su participación en la clasificación general (16.º puesto, con 6:08.54).

Esta destacada actuación reafirma el compromiso del Ejército de República Dominicana con la excelencia profesional y el fortalecimiento permanente de sus capacidades operativas, garantizando una fuerza disciplinada, cohesionada y altamente preparada para cumplir con eficacia su misión institucional al servicio de la nación.