¡Magic despierta!

PULSO DEPORTIVO

Franz Wagner iguala su récord personal con 38 puntos, Orlando derrota a Utah y encadena dos victorias consecutivas. El equipo regresa a Florida Central con nuevas esperanzas y un desafío inmediato ante Milwaukee.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Jueves, 12 de noviembre de 2026 | Florida Central

Orlando recupera el rumbo

ORLANDO, Florida.— Después de un comienzo de temporada marcado por las derrotas, las lesiones y la incertidumbre, los Orlando Magic finalmente comienzan a ofrecer señales de recuperación.

El conjunto de Florida Central derrotó anoche 123-108 a Utah Jazz en el Delta Center de Salt Lake City, logrando su segunda victoria consecutiva y cerrando una exigente gira de cuatro partidos por el Oeste con balance de dos triunfos y dos derrotas.

La gran figura fue Franz Wagner.

El delantero alemán igualó su récord personal de anotación con 38 puntos, capturó ocho rebotes y encabezó una ofensiva que respondió cuando Utah amenazaba con quedarse con el encuentro.

Desmond Bane contribuyó con 25 puntos, mientras Anthony Black añadió 22 unidades y ocho asistencias.

La victoria mejoró el récord de Orlando a 4-7 y confirmó una tendencia alentadora: después de cuatro derrotas consecutivas, los Magic han encontrado respuestas ofensivas y una mayor capacidad para cerrar los partidos.

Sin embargo, la recuperación todavía está en sus primeras etapas.

Orlando necesita demostrar que estos resultados representan un cambio sostenido y no solamente dos victorias frente a equipos que también atraviesan dificultades.

Wagner se convirtió en el dueño del partido

La actuación de Franz Wagner fue determinante.

Con Paolo Banchero fuera de acción por una lesión de tobillo, el alemán ha asumido una responsabilidad ofensiva cada vez mayor.

Frente a Utah respondió con una exhibición de anotación, liderazgo y agresividad.

Sus 38 puntos igualaron la mayor producción de su carrera en un partido de la NBA.

Pero su aporte más importante llegó cuando el encuentro estaba en peligro.

Utah consiguió adelantarse 96-95 durante el último período gracias a un triple de Brice Sensabaugh.

Los Jazz parecían tener el impulso necesario para completar la remontada.

Entonces apareció Wagner.

Orlando respondió con una ofensiva de 18-3 que cambió definitivamente el desarrollo del encuentro.

Durante esa secuencia, Wagner convirtió dos canastas, añadió dos tiros libres y participó en una jugada que terminó con un triple de Desmond Bane.

Con 3:39 restantes, los Magic dominaban 113-99.

La reacción dejó sin respuestas a Utah y permitió a Orlando asegurar una victoria que necesitaba con urgencia.

Bane y Black aportan el equilibrio necesario

Una de las noticias más importantes para los Magic fue la contribución de sus jugadores de apoyo.

Desmond Bane terminó con 25 puntos y volvió a demostrar la importancia de contar con un anotador capaz de castigar desde el perímetro.

Su presencia obliga a las defensas contrarias a extender su cobertura, creando oportunidades para Wagner y otros compañeros.

Anthony Black también tuvo una actuación destacada.

El joven jugador terminó con 22 puntos y ocho asistencias, aportando organización ofensiva y capacidad para atacar la canasta.

Su crecimiento resulta especialmente importante mientras Jalen Suggs continúa enfrentando dificultades físicas.

La combinación de Wagner, Bane y Black produjo 85 puntos.

Esa cifra representó aproximadamente el 69% de toda la anotación de Orlando.

El dato refleja el peso de los tres jugadores en la victoria, pero también plantea una necesidad: conseguir una producción más equilibrada del resto de la plantilla.

Una victoria construida en el momento decisivo

El partido no fue sencillo.

Utah comenzó con intensidad y terminó el primer cuarto adelante 34-29.

Orlando respondió durante el segundo período, cuando Wagner anotó 13 puntos y ayudó a los Magic a llegar al descanso con ventaja de 66-59.

Los Jazz volvieron a reaccionar después del intermedio.

Con una ofensiva efectiva en sus primeras posesiones del tercer cuarto, Utah recuperó momentáneamente la ventaja.

El encuentro permaneció competitivo hasta el último período.

Pero cuando los locales tomaron ventaja 96-95, Orlando mostró una cualidad que había faltado durante sus derrotas anteriores: capacidad para responder bajo presión.

En lugar de perder el control, los Magic ejecutaron una ofensiva decisiva y defendieron con mayor disciplina.

El resultado fue una victoria por 15 puntos.

Orlando también superó a Utah 40-28 en puntos dentro de la pintura y 14-3 en puntos de contraataque.

Esos números muestran que el equipo consiguió generar oportunidades más allá de los lanzamientos exteriores.

Franz Wagner y Desmond Bane celebrando Wagner defendiendo a Brice Sensabaugh

Sacramento fue el comienzo de la reacción

La victoria ante Utah llegó apenas 24 horas después de otro resultado importante.

El martes, Orlando derrotó 107-100 a Sacramento Kings, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

En aquel encuentro, Franz Wagner anotó 33 puntos, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias.

Anthony Black aportó 26 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y cuatro robos de balón.

La combinación de ambos jugadores fue fundamental para que Orlando recuperara confianza.

Ahora, con dos triunfos consecutivos, el equipo comienza a mostrar señales de mayor estabilidad.

En sus últimos dos encuentros, Wagner ha conseguido 71 puntos.

Su producción ha sido decisiva para mantener competitiva a una plantilla que continúa enfrentando ausencias importantes.

Las cifras de la recuperación

Indicador Resultado Orlando vs. Sacramento Victoria 107-100 Orlando vs. Utah Victoria 123-108 Récord actual 4-7 Victorias consecutivas 2 Puntos de Wagner ante Utah 38 Puntos de Bane ante Utah 25 Puntos de Black ante Utah 22 Balance de la gira 2-2

Los números representan una mejoría respecto a los primeros encuentros de la temporada.

Pero Orlando todavía necesita acercarse al 50% de victorias para recuperar terreno en la Conferencia Este.

Milwaukee espera en el Kia Center

Los Magic regresarán a Orlando para enfrentar mañana, viernes 13 de noviembre, a Milwaukee Bucks.

El partido está programado para las 7:00 p. m., hora del Este, en el Kia Center.

El encuentro representa una oportunidad para extender la racha positiva frente a sus aficionados.

Milwaukee también atraviesa un comienzo complicado y llegará después de acumular ocho derrotas consecutivas.

Sin embargo, Orlando no puede confiarse.

Cada partido exige concentración y disciplina.

La recuperación ofensiva de Wagner, Bane y Black deberá acompañarse de un esfuerzo colectivo en defensa y rebotes.

El equipo también tendrá que continuar ajustando sus rotaciones mientras espera la recuperación de sus jugadores lesionados.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Orlando encontró una respuesta, pero todavía no una solución definitiva

Las dos victorias consecutivas representan un cambio importante en el ambiente que rodea a los Orlando Magic.

Hace apenas unos días, el equipo parecía atrapado en una cadena de derrotas y errores.

Ahora regresa a casa con resultados positivos y una figura que está respondiendo al desafío.

Franz Wagner ha demostrado que puede asumir el liderazgo ofensivo durante la ausencia de Paolo Banchero.

Anthony Black continúa mostrando avances como organizador.

Desmond Bane aporta una amenaza anotadora fundamental.

Pero sería prematuro afirmar que todos los problemas han desaparecido.

Sacramento y Utah se encuentran entre los equipos con mayores dificultades en este comienzo de temporada.

La verdadera evaluación llegará cuando Orlando enfrente nuevamente a rivales más competitivos.

El cuerpo técnico deberá trabajar para mantener la intensidad defensiva, reducir las pérdidas de balón y conseguir que el equipo no dependa exclusivamente de sus principales anotadores.

También será importante evitar que una mala secuencia ofensiva se convierta en un desplome colectivo.

El Magic ya demostró que puede recuperarse.

Ahora necesita demostrar que puede sostener esa recuperación.

Para los aficionados de Orlando, Kissimmee, Osceola y toda Florida Central, las últimas dos victorias ofrecen razones para recuperar el entusiasmo.

La temporada todavía es joven.

Y el equipo cuenta con suficiente talento para aspirar a mejores resultados.

La gran noticia no es solamente que Orlando volvió a ganar. Es que encontró en Franz Wagner a un líder capaz de responder cuando el equipo más lo necesita.

Mañana, frente a Milwaukee, tendrá la oportunidad de demostrar que este despertar puede convertirse en una verdadera transformación.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición del jueves 12 de noviembre de 2026.