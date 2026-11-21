por Enrique Kogan – Puros Autos

La Tesla Cybertruck es la camioneta usada que se vende más rápido, con un promedio de solo 39,1 días en el mercado, frente a los 65,5 días que tardan en venderse las camionetas en general.

El sólido desempeño de la Cybertruck refleja una tendencia más amplia en el mercado de vehículos usados, donde 16 de los 25 modelos que se venden con mayor rapidez son totalmente eléctricos.

Los vehículos eléctricos permanecen en el mercado un promedio de 45,6 días, en comparación con los 54,5 días de los híbridos y los 61,0 días de los vehículos de gasolina.

El estudio más reciente del sitio iSeeCars, analizó más de 1,1 millones de ventas de vehículos usados —con una antigüedad de entre 1 y 5 años— durante octubre de 2026, midiendo el tiempo promedio de permanencia en el mercado según el tipo de propulsión, el tipo de vehículo y el modelo específico.

Las camionetas eléctricas ocupan cuatro de los 10 primeros puestos entre las camionetas que se venden más rápido.

Cuatro de las 10 camionetas principales son eléctricas, y tres de ellas se sitúan entre las cuatro que se venden con mayor rapidez.

La Tesla Cybertruck encabeza la lista con 39,1 días en el mercado, vendiéndose 26,4 días más rápido que el promedio de las camionetas usadas.

La Ford Maverick híbrida ocupa el segundo lugar con 43,3 días, seguida por la Rivian R1T (totalmente eléctrica) con 45,2 días y la Ford F-150 Lightning con 47,4 días.

Las camionetas propulsadas por gasolina ocupan cinco de los 10 primeros puestos; la Toyota Tacoma lidera este grupo en quinto lugar, con 50,1 días. La Ford Maverick híbrida se sitúa en segundo lugar, superando a todas las camionetas eléctricas, a excepción de la Cybertruck.

Sin embargo, no todas las camionetas eléctricas se venden rápidamente. La Chevrolet Silverado EV ocupa el último lugar entre las 24 camionetas analizadas, con un promedio de 107,5 días en el mercado.

Esto supone 68,4 días más que la Cybertruck y 42,0 días más que el promedio de las camionetas.