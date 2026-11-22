San Isidro, Santo Domingo Este, R. D. — El Mayor General Piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana, presenció la evaluación final del paso 4 del Proceso Militar de Toma de Decisiones (PMTD), denominado Análisis de los Cursos de Acción o “Juego de Guerra”, como parte de la Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo impartida por la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo (EGCEMA).

En el ejercicio participaron 16 oficiales superiores: 14 de la Fuerza Aérea de República Dominicana, uno de la Armada de República Dominicana y uno de la Fuerza Aérea Hondureña. Durante la evaluación, los cursantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en la especialidad mediante el análisis de escenarios simulados, aplicando procedimientos de planificación y evaluación de cursos de acción en el ámbito operacional.

La actividad contó también con la presencia del general de brigada piloto Richard V. Sierra Rodríguez, FARD, director de la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la Fuerza Aérea de República Dominicana (DECEFARD), y del coronel de Defensa Aérea Manuel de Jesús Méndez Mercedes, FARD (DEM), MA, director de la EGCEMA, acompañados de instructores y evaluadores de la especialidad.

Durante su intervención, el comandante general felicitó a los oficiales participantes y expresó su satisfacción con el resultado de la evaluación, destacando la importancia de la preparación especializada para el desarrollo de las competencias requeridas en el análisis, la planificación y la toma de decisiones militares.

La Especialidad en Comando y Estado Mayor Aéreo contribuye al perfeccionamiento profesional de los oficiales superiores y al desarrollo de capacidades para el análisis de situaciones complejas, pensamiento crítico y la planificación militar, promoviendo además el intercambio de conocimientos entre miembros de distintas instituciones castrenses y países.

Fuerza Aérea Dominicana realiza Caminata por el día Mundial de la Diabetes

La Fuerza Aérea de República Dominicana, a través del Hospital Militar Universitario Docente “Dr. Ramón de Lara”, realizó una caminata con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, con el propósito de promover la prevención, la detección temprana y el control de esta enfermedad.

La actividad estuvo encabezada por el mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo FARD, comandante general de la institución, acompañado de su esposa, señora Jenny Guillermo de Souffront, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana (AEOFARD), y del coronel médico Juan C. Carrasco Natali, FARD, director del referido centro hospitalario.

La caminata se realizó en las instalaciones de la Base Aérea San Isidro, partiendo desde el Hospital y recorriendo el Barrio de Oficiales, con la participación de miembros del Estado Mayor Ampliado de la FARD, damas que integran la directiva de AEOFARD, personal médico y otros miembros de la institución.

Durante la jornada se destacó la importancia de la actividad física, la alimentación equilibrada y los chequeos médicos periódicos como medidas para reducir los factores de riesgo y favorecer la detección oportuna de la diabetes, así como la necesidad del seguimiento médico para prevenir complicaciones asociadasa esta enfermedad.