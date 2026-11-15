¡Magic resucita!

PULSO DEPORTIVO

Franz Wagner firma una actuación extraordinaria de 35 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes. Orlando derrota a Milwaukee, consigue su tercera victoria consecutiva y mantiene su paso perfecto en la Copa NBA.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Domingo, 15 de noviembre de 2026 | Florida Central

Wagner enciende la esperanza en Orlando

ORLANDO, Florida.— Los Orlando Magic han pasado de la preocupación al entusiasmo en cuestión de días. Después de un comienzo de temporada que encendió las alarmas entre sus seguidores, el conjunto de Florida Central ha conseguido tres victorias consecutivas y comienza a recuperar la confianza que parecía perdida.

La más reciente llegó el viernes por la noche, cuando Orlando derrotó 107-99 a Milwaukee Bucks en el Kia Center, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa NBA.

La gran figura volvió a ser Franz Wagner.

El delantero alemán anotó 35 puntos, repartió 12 asistencias y capturó nueve rebotes, quedándose a solamente uno de conseguir el primer triple-doble de su carrera.

Su actuación permitió que los Magic mejoraran su récord a cinco victorias y siete derrotas, además de mantener una marca perfecta de 2-0 en el Grupo A del Este de la Copa NBA.

Pero la victoria tuvo un significado adicional: fue el primer triunfo de Orlando como local en la temporada.

Después de cuatro derrotas consecutivas en el Kia Center, los aficionados finalmente pudieron celebrar.

Wagner domina y se acerca a una marca histórica

La actuación de Franz Wagner confirmó su extraordinario momento ofensivo.

El jugador de 25 años encestó 13 de sus 22 intentos de campo y asumió el control de la ofensiva cuando Milwaukee intentó reducir la diferencia.

Sus 35 puntos representaron su cuarto encuentro consecutivo anotando al menos 30 unidades.

Más impresionante todavía fue su capacidad para involucrar a sus compañeros.

Con 12 asistencias, Wagner no solamente fue el principal anotador del equipo, sino también su organizador más efectivo.

A falta de seis minutos para terminar el partido, una canasta de gancho le permitió superar los 30 puntos.

Y cuando Milwaukee consiguió acercarse a ocho unidades durante el último minuto, Wagner respondió con una recuperación defensiva y una penetración que terminó en bandeja.

La jugada colocó el marcador 104-94 y prácticamente aseguró la victoria.

El alemán terminó con nueve rebotes, quedándose a uno de una estadística que habría representado otro hito personal.

Sin embargo, su impacto fue mucho más importante que cualquier marca individual.

Orlando necesitaba un líder capaz de responder bajo presión.

Wagner ha asumido ese papel.

Bane vuelve a castigar desde el perímetro

Desmond Bane también tuvo una actuación determinante.

El escolta anotó 21 puntos y convirtió seis de sus diez intentos de tres puntos.

Su efectividad desde larga distancia obligó a Milwaukee a extender su defensa y permitió que Orlando encontrara espacios adicionales para atacar la canasta.

La combinación de Wagner y Bane produjo 56 puntos.

Pero el triunfo también recibió contribuciones importantes de otros jugadores.

Wendell Carter Jr. anotó 12 puntos.

Goga Bitadze consiguió su mayor producción de la temporada con 12 unidades, incluyendo tres espectaculares volcadas después de pases elevados de Wagner.

Tristan da Silva, quien regresó después de perderse dos encuentros por una lesión en la pantorrilla, también aportó 12 puntos.

La participación de estos jugadores permitió que Orlando mantuviera una ofensiva más equilibrada.

Una victoria construida desde el comienzo

Los Magic establecieron su dominio durante la primera mitad.

Orlando ganó el primer cuarto 23-15 y amplió su ventaja antes del descanso.

Milwaukee apenas consiguió anotar 37 puntos durante los primeros 24 minutos, mientras los Magic llegaron al intermedio con ventaja de 52-37.

La diferencia llegó a alcanzar los 20 puntos.

Sin embargo, los Bucks reaccionaron durante el tercer período.

Milwaukee anotó 35 puntos en ese cuarto y redujo considerablemente la desventaja.

El encuentro volvió a complicarse durante los minutos finales.

Pero Orlando mantuvo la concentración y encontró en Wagner al jugador capaz de cerrar el partido.

Los Magic dominaron los puntos en la pintura 44-26 y superaron ampliamente a Milwaukee en anotaciones de contraataque, 19-4.

Estas estadísticas reflejan una mejoría importante en la agresividad ofensiva.

Orlando no dependió exclusivamente de los triples.

También consiguió producir puntos atacando el aro y aprovechando oportunidades de transición.

Milwaukee atraviesa una crisis profunda

La derrota agravó el difícil comienzo de temporada de Milwaukee Bucks.

El equipo acumula nueve derrotas consecutivas y presenta un preocupante balance de una victoria y doce derrotas.

Se trata de su peor comienzo de temporada en más de cinco décadas.

Jaime Jaquez Jr. encabezó la ofensiva de Milwaukee con 22 puntos.

Tyler Herro añadió 18, mientras Myles Turner terminó con 14 puntos y 11 rebotes.

A pesar de sus esfuerzos, Milwaukee no consiguió completar la remontada.

La derrota también dejó a los Bucks con marca de 0-2 en la fase de grupos de la Copa NBA.

Orlando, en cambio, se encuentra en una posición favorable dentro del Grupo A del Este, donde también participan Brooklyn, Detroit y Toronto.

Tres victorias que cambian el ambiente

La recuperación de los Magic comenzó durante su reciente gira por el Oeste.

Primero derrotaron 107-100 a Sacramento Kings.

Posteriormente vencieron 123-108 a Utah Jazz.

Y el viernes completaron su tercera victoria consecutiva frente a Milwaukee.

En esos tres encuentros, Franz Wagner ha anotado 106 puntos.

Su producción ofensiva ha sido extraordinaria, especialmente considerando que Orlando continúa sin Paolo Banchero, quien permanece fuera por una lesión de tobillo.

El equipo ha encontrado maneras de competir mediante una mayor participación colectiva.

Anthony Black ha asumido responsabilidades importantes en la organización del ataque.

Bane ha fortalecido la ofensiva desde el perímetro.

Carter y Bitadze han aportado presencia interior.

Y Wagner se ha consolidado como el líder indiscutible de esta etapa.

Las cifras de la recuperación

Indicador Orlando Magic Récord de temporada 5-7 Victorias consecutivas 3 Récord en Copa NBA 2-0 Resultado ante Milwaukee 107-99 Franz Wagner 35 puntos, 12 asistencias, 9 rebotes Desmond Bane 21 puntos Puntos de Wagner en los últimos tres juegos 106 Próximo rival Boston Celtics

Boston será la verdadera prueba

El próximo desafío de Orlando será mañana, lunes 16 de noviembre, cuando visite a Boston Celtics a las 7:00 p. m., hora del Este.

El encuentro representa una oportunidad para medir el verdadero alcance de la recuperación.

Boston cuenta con una plantilla competitiva y una estructura capaz de castigar errores defensivos.

Orlando necesitará mantener la disciplina que mostró durante sus tres victorias recientes.

También tendrá que reducir las pérdidas de balón, controlar los rebotes y conseguir una producción ofensiva equilibrada.

Una victoria frente a Boston tendría un significado especial.

No solamente extendería la racha positiva, sino que demostraría que los Magic pueden competir contra rivales de mayor exigencia.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Wagner está cambiando la historia del Magic

Hace apenas una semana, Orlando parecía encaminado hacia una temporada llena de dificultades.

Las lesiones, las derrotas y los problemas ofensivos habían provocado preocupación.

Ahora, el panorama comienza a cambiar.

Franz Wagner se ha convertido en la figura central de esa transformación.

Su capacidad para anotar, distribuir el balón y asumir responsabilidades durante los momentos decisivos está permitiendo que Orlando mantenga competitividad sin contar con todas sus estrellas.

Pero el verdadero avance no consiste solamente en sus estadísticas.

Los Magic han comenzado a ejecutar mejor en los momentos importantes.

Contra Milwaukee, Orlando permitió que el rival redujera la diferencia, pero no perdió el control del partido.

Wagner respondió cuando fue necesario.

Sus compañeros también contribuyeron.

Ese equilibrio representa un paso importante hacia la recuperación.

Sin embargo, tres victorias consecutivas no garantizan una temporada exitosa.

El equipo todavía tiene récord negativo.

Además, necesita demostrar que puede mantener este rendimiento frente a rivales más fuertes.

El cuerpo técnico debe aprovechar este momento para consolidar una identidad basada en defensa, movimiento del balón y disciplina ofensiva.

Para los aficionados de Orlando, Kissimmee, Osceola y toda Florida Central, el resurgimiento representa una noticia alentadora.

Los Magic vuelven a ofrecer motivos para creer.

Orlando todavía no ha ganado nada importante esta temporada. Pero ha recuperado algo indispensable para conseguirlo: confianza.

Y mientras Franz Wagner continúe jugando a este nivel, los Magic tendrán razones para pensar que su mejor baloncesto todavía está por llegar.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición del domingo 15 de noviembre de 2026.