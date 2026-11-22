Santo Domingo, R. D.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) de la Republica Dominicana reconoció a 15 establecimientos de salud, tres direcciones regionales y tres direcciones del Nivel Central, por alcanzar los mejores resultados en los indicadores de desempeño institucional, durante una gala de premiación que destacó el esfuerzo y la gestión de los equipos que integran la Red Pública de Servicios de Salud.

La actividad estuvo encabezada por el doctor Julio César Ladrón, director ejecutivo del SNS, quien valoró el trabajo realizado por los establecimientos y las distintas áreas de la institución para mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la capacidad de respuesta de la red.

El director ejecutivo del SNS resaltó la importancia de evaluar el desempeño de los establecimientos de salud como una herramienta para identificar fortalezas, reconocer las buenas prácticas y detectar oportunidades de mejora en la gestión hospitalaria. Asimismo, señaló que estos procesos permiten impulsar una cultura de evaluación continua, orientada a elevar la calidad de los servicios que recibe la población.

“Lo que se evalúa permite identificar dónde estamos haciendo bien las cosas y dónde necesitamos mejorar. Un reconocimiento debe ser motivo de satisfacción, pero también un estímulo para seguir creciendo”, expresó.

La premiación incluyó varias categorías, en las que se reconoció a los hospitales municipales, provinciales, regionales y de autogestión, así como a los centros diagnósticos, las direcciones regionales y las direcciones del Nivel Central, de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de su desempeño.

En la categoría de hospitales municipales, el primer lugar correspondió al Hospital José de Jesús Jiménez Almonte, de la Regional Cibao Norte, con un 82.52 %; seguido del Centro Especializado de Atención de Salud Juan XXIII, también de Cibao Norte, con 80.31 %, y el Hospital Dr. Federico Leopoldo Lavandier, de Cibao Nordeste, con 80.19 %.

En la categoría de hospitales provinciales, obtuvo el primer lugar el Hospital General Santiago Rodríguez, de la Regional Cibao Noroeste, con 83.22 %. El segundo lugar fue para el Hospital San Bartolomé, de Enriquillo, con 76.99 %, y el tercero para el Hospital Elio Fiallo, también de Enriquillo, con 76.88 %.

Mientras que, en la categoría de hospitales regionales, resultó ganador el Hospital Ing. Luis L. Bogaert, de Cibao Noroeste, con 73.89 %; seguido del Hospital Juan Pablo Pina, de Valdesia, con 68.80 %, y el Hospital Presidente Estrella Ureña, de Cibao Norte, con 68.46 %.

En cuanto a los hospitales de autogestión, el primer lugar fue para el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, de la Regional Ozama, con 80.99 %; el segundo para el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, de Cibao Sur, con 77.92 %, y el tercero para el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, de Ozama, con 75.05 %.

En la categoría de centros diagnósticos, el Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria Azua, de la Regional El Valle, alcanzó el primer lugar con 98.89 %. El segundo correspondió al Centro Diagnóstico Especializado Bonao, de Cibao Sur, con 94.81 %, y el tercero al Centro de Diagnóstico y Atención Primaria Jarabacoa, también de Cibao Sur, con 92.99 %.

Asimismo, fueron reconocidas las direcciones regionales de salud que obtuvieron las mejores puntuaciones. El primer lugar correspondió a Cibao Noroeste, con 73.36 %; el segundo a Ozama, con 69.66 %, y el tercero a Valdesia, con 68.20 %.

En las categorías correspondientes a las direcciones del Nivel Central, la Dirección de Odontología obtuvo el primer lugar; la Dirección de Medicamentos e Insumos, el segundo, y la Dirección de Gestión de la Información, el tercero.

También fue reconocida la doctora Marisol Taveras, encargada de Salud Mental, por la ardua labor que ha desarrollado para ampliar la cobertura y mejorar el acceso a los servicios especializados de salud mental, procurando que estos lleguen a toda la población y estén disponibles para quienes los necesitan.

Con esta premiación, el Servicio Nacional de Salud (SNS) de la Republica Dominicana reconoce los resultados de las distintas estructuras que conforman la Red Pública de Servicios de Salud y promueve una cultura institucional orientada a la evaluación, la eficiencia, la calidad de la atención y la mejora continua de los servicios ofrecidos a la población.