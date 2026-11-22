Santo Domingo, Este, R. D.- La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) que dirige el Dr. Edgar Augusto Féliz recibió un reconocimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por haber cumplido con los estándares establecidos en el ranking de transparencia y garantizar el derecho de la ciudadanía al libre acceso a la información pública.

La distinción destaca el desempeño en materia de transparencia de la institución de asistencia social que dirige Edgar Augusto Feliz Arbona, como parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que la población tenga acceso oportuno a las informaciones de interés público.

El reconocimiento fue entregado en el contexto de la celebración de la Semana del Derecho a Saber 2026, bajo el lema «Un derecho de todos», una iniciativa que promueve la importancia de la transparencia y el acceso a la información como pilares fundamentales de la gestión pública. La certificación está suscrita por la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora general de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

El director de Dasac, Dr. Edgar Augusto Féliz Arbona, agradeció a la Digeig por la distinción otorgada a esta institución y valoró el reconocimiento como un estímulo para continuar fortaleciendo una gestión basada en la transparencia, la ética y la responsabilidad pública.

Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir impulsando prácticas institucionales que garanticen el acceso oportuno a la información, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en el trabajo que realiza la entidad.

“Con esta distinción, reafirmamos nuestro compromiso con una Administración pública transparente, responsable y abierta al escrutinio ciudadano, en consonancia con los principios de ética e integridad que deben orientar el servicio público”, ponderó el funcionario.

Dasac está comprometida en continuar fortaleciendo sus mecanismos de transparencia y acceso a la información, como parte de una gestión enfocada en la confianza ciudadana y el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la sociedad dominicana.