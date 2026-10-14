Presidente Luis Rodolfo Abinader destaca en Praga avances democráticos de la República Dominicana

Praga, República Checa.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona destacó este martes los grandes avances alcanzados por la República Dominicana en materia de fortalecimiento institucional y democrático, respecto a lo cual subrayó la alternancia del poder y transparencia electoral como puntos claves.

Durante su intervención en la 30.ª Conferencia Anual de Forum 2000, celebrada en Praga, el mandatario afirmó que las instituciones sólidas, independientes y eficientes permiten garantizar el cumplimiento de las leyes y los derechos ciudadanos y, además, generar confianza a nivel internacional.

Como muestra de estos avances, puntualizó la independencia con que se desenvuelven, en la República Dominicana, la Procuraduría General y el Banco Central; así como el aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED), que ha alcanzado su mejor momento pese a la disminución en la región. También recordó que las elecciones generales de 2024 se desarrollaron sin controversias.

Rechaza continuismo

De igual forma reafirmó que uno de los principales desafíos que enfrenta la democracia en América Latina es el continuismo de gobernantes que modifican la Constitución para estos fines, por lo que reiteró que su gestión marcó un precedente al impulsar una reforma que impide prolongar su mandato, aún contando con el respaldo de la gran mayoría en el Congreso Nacional.

“Ese el problema de un líder que piensa que va al gobierno y es el único que puede gobernar, y luego cambia la Constitución para continuar, y continuar, y continuar. Y esa es la historia y la historia que se repite en cada país”, expresó el jefe de Estado.

En este sentido reiteró su compromiso de concluir su gestión en agosto de 2028, garantizando que las futuras generaciones cuenten con mecanismos institucionales que protejan la democracia.

En sus reflexiones sobre la situación regional, el presidente Luis Abinader contrastó los avances democráticos dominicanos con las dificultades institucionales que enfrentan países como Nicaragua y Cuba, al tiempo que reconoció la trayectoria de naciones como Uruguay y Chile, caracterizadas por la fortaleza de sus instituciones democráticas.

La mejor manera de fortalecer la democracia es mejorar la vida de la gente

En la audiencia no pasó desapercibido el hecho de que el gobernante dominicano ha sido de los pocos que logró ampliar su base política a pesar de haber sido investido durante la parte más oscura de la pandemia por el COVID-19. Ante esto, surgió la pregunta sobre cómo fue posible implementar tales ejecutorias en un marco democrático de respeto.

“Siempre lo digo porque es una profunda convicción que tengo; La mejor manera de fortalecer la democracia es mejorar la vida de la gente. Debemos estar ética y moralmente obligados a practicar una democracia resolutiva, que resuelva problemas, cree nuevas oportunidades y amplíe los límites de la libertad en el más amplio sentido de todos nuestros conciudadanos”, respondió el presidente.

Haciendo un recuento sobre las grandes dificultades enfrentadas por su administración en una coyuntura de tanta incertidumbre, el presidente describió su ideal político, muchas veces analizado local e internacionalmente: “Gobernar con eficacia exige decisiones, pero también exige diálogo, transparencia y disposición a aceptar la crítica”.

En ese sentido, el Jefe de Estado llamó a celebrar la democracia con firmeza, integridad y renovación. “Firmeza para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Integridad para mantenernos fieles a nuestras convicciones democráticas. Y renovación para preparar nuestras instituciones ante un mundo que será profundamente distinto al que conocemos hoy”.

Entre las figuras destacadas en el público durante la ponencia del presidente estuvo el laureado escritor judeopolaco, Yuval Noah Harari, autor de afamadas obras como “Sapiens”, Homo Deus” y “Nexus”. De igual modo, el expresidente Iva Khana, de Botswana; Álvaro Uribe Vélez, de Colombia, y Milo Dukanoviç, de Montenegro, así como el pasado secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre otros.

Asistieron también José Manuel Mercedes Aracena, cónsul general de Praga, República Checa; el viceministro de Relaciones Exteriores, Ramón Pérez Fermín, y el embajador Jatzel Román, asesor del canciller Víctor “Ito” Bisonó, afiliado al Forum 2000 desde 2018.

Asimismo, el embajador Francisco Cantizano, director de Ceremonial de Estado y Protocolo; Eilyn Beltrán, asistente del presidente, y Noelia Shephard, directora del despacho presidencial y el Señor Alberto Caminero, Director Prensa del Presidente de la Republica Dominicana.

Tras concluir su participación en la 30.ª Conferencia Anual de Forum 2000, el jefe de Estado sostuvo una reunión con el director ejecutivo de Forum 2000, Jacub Klepal.