Shakira reveló que personas a su alrededor casi le impiden sacar su “Session 53” con Bizarrap sobre Piqué

Miami.- La cantante colombiana Shakira confesó que su colaboración con Bizarrap sobre la ifidelidad de su expareja Gerard Piqué, estuvo a punto de no salir, luego de que personas cercanas a ella le recomendaran no sacarla, pero no permitió que le coartaran la libertad de expresión.

Su separación hace un año del ex futbolista Piqué causó en ella un gran dolor, luego de descubrir además de que le había sido infiel con Clara Chía Martí, y quiso externarlo a través de la música, siendo la “Session 53” un escaparate que terminó por convertirse en un himno mundial.

Durante una entrevista para la cadena hispana estadounidense a Univisión, la barranquillera habló sobre cómo su polémica colaboración contó con la desaprobación por parte de su equipo, pues era una composición directa para su ex pareja y padre de sus dos hijos.

“No pensé que iba a ser tan emblemática. Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: ‘No, no vas a sacar esa canción Shakira'”, indicó la cantante pero decidió seguir adelante, porque esa era una forma de expresarse y sacar todo lo que en ese momento sentía como mujer y como madre.

“Pero en qué estás pensando. Y yo dije no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresarme… Es que no tengo otra manera de hacerlo. Y esa libertad de expresión no es negociable”, concluyó.

Tras salir de su relación, Shakira lanzó “Monotonía” en la cual dejaba ver que no había culpables, hasta que se destapó la infidelidad del dueño de Kosmos, por lo que las siguientes canciones hablaron sobre ello como la “Session 53” y “TQG” un dueto con Karol G. También estrenó “Acróstico” dedicada a sus hijos Sasha y Milan.

Notistarz/

Foto/ Facebook/ Shakira

