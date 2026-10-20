Presidente Luis Abinader mantiene a raya el alza de combustibles y absorbe hasta 200 pesos por galón en el transporte. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente DE LA Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona reafirmó su política de contención de precios en los combustibles a través de un esquema de subsidios focalizados que busca amortiguar los efectos de las fluctuaciones internacionales en la economía nacional, priorizando aquellos hidrocarburos de uso masivo e industrial por encima de los de consumo particular.

Durante LA Agenda Semanal, el mandatario y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, ofrecieron un desglose del impacto financiero de estas medidas, la lógica detrás de la fijación de precios y las acciones para sostener la estabilidad económica del país.

Criterios d|e focalización y dinámica del mercado de refinación

El ministro Eduardo Sanz Lovatón explicó que la intervención del Estado responde a una estructuración estratégica. Como ejemplo del alcance de las subvenciones, precisó que el subsidio asignado al gasoil de transporte federado alcanza los RD 200 por galón, como el aporte más elevado en el marco de este programa de contingencia.

De igual forma, en el caso del gasoil regular, dijo que el Estado aporta RD 120 por galón —lo cual evita que el precio pase de RD 270.80 a RD 390.00—, mientras que al gasoil óptimo se le aplica una compensación similar para cotizarse en RD 318.00 en lugar de RD 438.00.

“En contraste, la gasolina premium recibe un subsidio sensiblemente menor de RD 26.00 por galón, lo que refleja un diseño orientado a proteger el transporte de pasajeros, la producción agrícola y la generación de energía. En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), de alto consumo doméstico y comercial, la subvención se mantiene en RD 52.00 por galón”, sostuvo.

Sanz Lovatón aclaró que las variaciones semanales del subsidio dependen directamente del mercado de derivados y no del valor estricto del crudo de referencia.

“En la República Dominicana la gran mayoría de los combustibles que consumimos son importados ya refinados. El precio de paridad de importación de estos procesados no siempre guarda una relación matemática inmediata con las fluctuaciones del barril de petróleo, por lo que la presión sobre las finanzas públicas responde al comportamiento directo de los refinados en los mercados internacionales”, precisó el titular de Industria y Comercio.

Dinámica del mercado global, parque vehicular y disciplina fiscal

Por su parte, el presidente Luis Abinader señaló que la coyuntura geopolítica actual ha afectado de forma desproporcionada la capacidad de refinación global y ha generado un encarecimiento superior en el diésel respecto a otros derivados. No obstante, reiteró que la prioridad oficial ha sido absorber la mayor parte de estas alzas para frenar su traslado directo a la población.

El jefe de Estado hizo referencia además al crecimiento continuo de la clase media y a la presión añadida que esto representa sobre la demanda energética. Se ha registrado un incremento anual del 48 % en la importación de vehículos entre 2019 y 2025 (pasando de 177,000 a 280,000 unidades anuales). Asimismo, enfatizó el valor distributivo de los programas sociales, los cuales contribuyen a reducir los niveles de pobreza general.

Respecto al sostenimiento financiero de estas medidas en el marco de la incertidumbre internacional, el mandatario indicó que el equipo económico realiza reajustes continuos para canalizar ahorros de distintas dependencias hacia la mitigación del costo de los hidrocarburos y el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mediante acompañamiento técnico, asesoría financiera y facilidades de crédito a través de la banca pública.

“Atendemos las urgencias del momento sin perder de vista los objetivos de mediano y largo plazo. Las decisiones se adoptan de forma permanente y rigurosa para proteger a la población, preservar el gasto de inversión y mantener el ritmo de crecimiento económico que posiciona a la República Dominicana entre los de mayor dinamismo de la región”, concluyó el presidente Luis Abinader.

Presidente Luis Abinader emite Decreto 719-26 que regula la zafra azucarera 2026-2027 y garantiza el abastecimiento nacional e internacional

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó este lunes el Decreto núm. 719-26, mediante el cual se establecen las normas que regirán la zafra azucarera correspondiente al período 2026-2027, con miras a fortalecer la economía nacional, satisfacer las necesidades del mercado local y cumplir con los compromisos de exportación ejerciendo un estricto control estatal.

El decreto establece que de la producción total alcanzada y de los excedentes del año anterior se destinarán las cantidades necesarias para satisfacer la demanda del consumo nacional, asegurando además el cumplimiento de los compromisos de exportación en los mercados preferenciales, como el de los Estados Unidos de América y otros destinos. En caso de ser necesaria la importación de azúcar, el Instituto Azucarero Dominicano (Inazucar) deberá emitir las licencias requeridas.

Controles gubernamentales sobre el comercio exterior

El Poder Ejecutivo dispuso diversas medidas de control ejercidas a través del Inazucar, citando entre estas que ningún embarque de azúcar, melaza o subproductos podrá salir del país sin un permiso emitido por dicha institución.

Asimismo, los Certificados de Elegibilidad sobre Cuota (CQE) para ingresar al mercado estadounidense solo se otorgarán a ingenios y empresas productoras autorizadas, prohibiendo expresamente su emisión a favor de terceros no autorizados.

Normativas

En detalle, la normativa y pautas autorizan a los ingenios a operar bajo programas específicos de molienda y producción de azúcar, priorizar el suministro local y cumplir con los compromisos internacionales.

De igual modo, establece que las empresas azucareras deberán informar detalladamente sus ventas internacionales, obligadas a notificar cada venta dentro de los ocho días posteriores en EE. UU., la Unión Europea u otros mercados, remitir copia fiel del contrato en un plazo de ocho días hábiles tras su recepción y enviar el certificado de cantidad, polarización y materias extrañas dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción del informe de desembarque.

Los ingenios deberán también reportar mensualmente cualquier variación en sus estimaciones de producción o cumplimiento de cuotas. Quienes no declaren a tiempo algún eventual déficit podrán ser sancionados por el Poder Ejecutivo con reducciones proporcionales en su cuota de la siguiente zafra.

El Gobierno mantiene congelada la tarifa eléctrica y refuerza subsidios para proteger el bolsillo de los dominicanos

Santo Domingo.- El Gobierno dominicano reiteró que se mantiene firme en su política de protección social a través del congelamiento de la tarifa eléctrica —invariable desde el año 2022— y la aplicación de subsidios focalizados para mitigar los impactos de los precios internacionales de la energía y los combustibles en la economía familiar.

Las explicaciones fueron vertidas por el presidente Luis Abinader, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quienes detallaron el impacto de estas intervenciones y aclararon el funcionamiento del esquema tarifario vigente en el país. Las informaciones fueron dadas a conocer durante LA Agenda Semanal.

Mantenimiento de la tarifa y variaciones en la factura

El ministro Joel Santos enfatizó que las tarifas de la energía no han experimentado incrementos. No obstante, precisó que la estructura tarifaria se divide en cuatro tramos de consumo, lo que explica por qué algunos usuarios perciben aumentos significativos en sus facturas durante los periodos de mayor consumo.

“Si una persona consume entre 0 y 200 kilovatios hora paga RD 6.09, pero si sobrepasa los 700 kilovatios hora, la tarifa escala a RD 13.09 por la totalidad de los kilovatios consumidos. Un incremento del 10 % en el consumo puede reflejar un aumento de entre 30 % y 40 % en el costo final si la persona salta al tramo superior”, explicó Santos.

El titular de Energía y Minas subrayó que todos los renglones tarifarios continúan recibiendo subsidio estatal, ya que la tarifa de referencia o de mercado asciende a unos RD 15.50 por kilovatio hora.

Asimismo, destacó que la diversificación de la matriz energética ha reducido la vulnerabilidad del sector. Mientras en el año 2000 el 88 % de la generación dependía del fuel oil, actualmente solo representa el 9 %, gracias a la incorporación de gas natural, carbón y energías renovables, las cuales benefician además a más de 24,000 clientes mediante la generación distribuida.

Aumento del consumo del hogar y costo de los subsidios

Por su parte, el presidente Luis Abinader atribuyó las variaciones en el consumo energético al incremento de las temperaturas y a la mayor adopción de electrodomésticos en la población. Citando la Encuesta Nacional de Hogares, el mandatario indicó que entre 2017 y 2024 la tenencia de aires acondicionados en los hogares se elevó del 7.4% al 20 %, la de televisores de pantalla plana se duplicó de 30 % a 60 %, y la de microondas pasó de 9.9 % a 16.7 %.

El presidente Luis Abinader contrapuso la realidad dominicana con la de otras regiones del mundo donde los incrementos en las materias primas se transfieren automáticamente a los usuarios, y destacó que, pese a la condición insular del país, el Poder Ejecutivo decidió contener el impacto en los precios finales para resguardar la estabilidad y la paz social.

“Si no se hubiesen aplicado estos subsidios permanentes y coyunturales, la pobreza en lugar de reducirse significativamente habría aumentado. Ha sido una decisión de Estado asumir estos costos para no traspasar la crisis internacional a las familias dominicanas”, afirmó el mandatario.

Proyección de los aportes estatales

En cuanto al esfuerzo financiero del Estado para el presente año, el presidente Luis Abinader detalló la distribución de las partidas proyectadas en apoyo a la población y la producción nacional:

Subsidio eléctrico: Se prevé que el aporte estatal alcance aproximadamente los RD 100,000 millones al cierre del año.

Subsidio a los combustibles: Se proyectan unos RD 40,000 millones para amortiguar el alza de los hidrocarburos.

Programas sociales y transferencias: Los aportes directos del Gabinete Social rondan entre RD 35,000 y RD 36,000 millones, incluyendo el programa Bono Luz, que beneficia a 617,000 familias con una inversión de RD 3,700 millones.

Apoyo a la producción agrícola y alimentos: RD 2,200 millones destinados al subsidio de fertilizantes, además de aportes directos a sectores como el trigo para estabilizar el costo de alimentos básicos como el pan y las pastas.

El jefe de Estado concluyó señalando que los recursos destinados a sostener estas medidas provienen tanto de ahorros como reajustes en diversas áreas de la Administración pública y aseguró que las ejecutorias se mantienen en consonancia con la disciplina fiscal del Gobierno.

Presidente Luis Abinader: “los subsidios permanentes y coyunturales han sido clave para reducir la pobreza en medio de crisis internacionales”

.Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader defendió este lunes la política de subsidios del Gobierno, tanto los de carácter permanente como los coyunturales, y aseguró que han permitido proteger a las familias más vulnerables y contener el impacto de las crisis internacionales sobre la economía dominicana.

Para el mandatario, los subsidios han sido un instrumento fundamental de su gobierno porque permiten al Estado equilibrar el impacto de las crisis internacionales sobre los precios de materias primas como los combustibles, el trigo y los fertilizantes, lo cual evita distorsiones económicas y protege a las familias más vulnerables.

Subsidios permanentes

Al referirse a los subsidios permanentes, el mandatario explicó que se canalizan a través del Gabinete Social y el programa Súperate.

Entre ellos mencionó Aliméntate, que entrega un apoyo directo para alimentación a cerca de un millón y medio de familias; Bono Luz, para la tarifa eléctrica; Bono Gas, orientado a la compra del gas para cocinar, y otros apoyos especializados dirigidos a niños y niñas en condición de discapacidad o con necesidades especiales.

Estas declaraciones las ofreció el jefe de Estado durante “LA Agenda Semanal” que este lunes trató el tema de los subsidios.

El presidente Luis Abinader recordó que el subsidio alimentario, que el Gobierno recibió en un nivel de 825 pesos mensuales para alrededor de 800,000 familias, fue duplicado tanto en monto como en cobertura: hoy alcanza los 1,650 pesos y beneficia a aproximadamente un millón y medio de hogares.

Al evocar a su padre, el doctor José Rafael Abinader, el mandatario agregó que fue el primer político que habló de un subsidio directo a las familias dominicanas y que luego esa visión fue luego asumida por los organismos multilaterales como la forma más efectiva de llegar a quienes no se benefician del crecimiento económico.

Subsidios coyunturales

Sobre los subsidios coyunturales, el jefe de Estado explicó que responden a las crisis que han marcado estos seis años de gobierno: la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y, más recientemente, el conflicto con Irán, que ha presionado al alza el precio de los combustibles e hidrocarburos.

Citó el caso de la urea, principal materia prima de los fertilizantes, y explicó que, durante los periodos de mayor tensión de precios, el Gobierno subsidió ese insumo para evitar un incremento de entre 30% y 40% en el costo de los fertilizantes.

“De no haberse hecho”, dijo, “cerca del 30 % de los agricultores —especialmente los pequeños— habrían dejado de utilizarlos o de sembrar, lo que habría empujado a muchos a la pobreza y encarecido los productos agrícolas. Ese apoyo ya no se mantiene porque los precios de la urea se han estabilizado”, indicó.

En cambio, el subsidio al trigo se mantiene, debido al impacto que la guerra en Ucrania tuvo sobre las materias primas agrícolas. También se ha sostenido el subsidio a los combustibles, que este año podría superar los 40,000 millones de pesos, según las proyecciones anunciadas.

“Nuestra filosofía es que el Estado tiene la responsabilidad de equilibrar estas materias primas para que no distorsionen la economía ni deterioren los indicadores sociales, especialmente la pobreza”, afirmó el presidente Luis Abinader.

En ese sentido, recordó que, tras el aumento de la pobreza registrado en 2021 en casi todos los países por la pandemia, la República Dominicana logró revertir la tendencia. El año pasado la pobreza se ubicó en 17 %, frente al 26 % de 2019, y la proyección para este año es de un 14 %, gracias a la combinación de crecimiento económico, recuperación del turismo y los programas sociales.

José Rijo Presbot

De su lado, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, también se refirió a los subsidios en transporte y salud. Mencionó el aumento de cobertura del Seguro Familiar de Salud de SeNaSa en 2.4 millones de afiliados y la expansión de la red de transporte masivo.

Sobre el metro de Santo Domingo, precisó que cada pasajero paga 20 pesos, mientras el costo real de operación es de 47.50 pesos. El Estado aporta, por tanto, 27 pesos con 50 centavos por viaje. “Con un promedio de 400,000 pasajeros diarios, el subsidio alcanza unos 11 millones de pesos al día”. Añadió que la tarifa integrada con la Operadora Nacional de Servicios de Autobuses (OMSA) también incluye un componente de subsidio.

El presidente Luis Abinader concluyó que estos apoyos, junto con el crecimiento económico, han permitido proteger a la población más vulnerable y contener los efectos de shocks externos sobre los precios y la pobreza.