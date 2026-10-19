Florida: el seguro que pone en jaque a los propietarios

INVESTIGACIÓN ESPECIAL | EL SOL DE LA FLORIDA

Mientras las autoridades destacan una recuperación del mercado asegurador, miles de propietarios siguen enfrentando una pregunta fundamental: ¿tener más compañías ofreciendo pólizas significa realmente pagar menos y estar mejor protegidos?

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

19 de octubre de 2026

Florida está viviendo una transformación profunda en su mercado de seguros de propiedad. Las autoridades estatales aseguran que las reformas aprobadas en los últimos años están produciendo resultados: nuevas compañías han ingresado al mercado, Citizens Property Insurance Corporation ha reducido considerablemente su cartera y algunos asegurados comienzan a recibir disminuciones en sus primas.

Sin embargo, para numerosos propietarios, la realidad cotidiana sigue siendo complicada.

Las facturas de seguros pueden representar miles de dólares anuales. Algunas familias encuentran dificultades para conseguir cobertura asequible. Otras enfrentan deducibles elevados, limitaciones contractuales o incertidumbre cuando deben renovar sus pólizas.

La contradicción plantea una pregunta de interés público que trasciende cualquier discusión política:

¿Se está recuperando realmente el mercado de seguros de Florida o solamente está mejorando su situación financiera sin que todos los propietarios experimenten el mismo alivio?

La respuesta requiere examinar las cifras oficiales, los mecanismos mediante los cuales se transfieren pólizas al sector privado y las diferencias entre la estabilidad de una aseguradora y la protección económica de una familia.

Citizens se reduce: el dato que cambia el mercado

Uno de los indicadores más importantes procede de Citizens Property Insurance Corporation, la aseguradora estatal de último recurso.

En octubre de 2023, Citizens alcanzó aproximadamente 1.42 millones de pólizas.

Para el 30 de junio de 2026, el número había descendido a poco más de 278,000.

Se trata de una reducción extraordinaria.

La administración de Citizens sostiene que el descenso demuestra que el mercado privado está recuperando capacidad para asegurar propiedades que anteriormente terminaban bajo protección estatal.

Desde una perspectiva financiera, una cartera menor puede reducir la exposición directa de Citizens ante un huracán devastador.

Pero existe una distinción fundamental.

Que una póliza desaparezca de Citizens no significa necesariamente que el propietario haya conseguido una prima menor o mejores condiciones de cobertura.

Puede significar que una compañía privada aceptó asumir ese riesgo.

La diferencia es decisiva para comprender el verdadero impacto de la transformación.

Mañana, 20 de octubre: una nueva transferencia de pólizas

El acontecimiento que convierte esta investigación en un asunto de actualidad inmediata es la nueva fecha de transferencia de pólizas prevista para el martes 20 de octubre.

Los registros oficiales de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida identifican compañías autorizadas a participar en este proceso, entre ellas American Integrity, Southern Oak y Praxis Reciprocal Exchange.

La fecha corresponde a operaciones autorizadas dentro del programa de reducción de pólizas de Citizens. No significa que todos los propietarios asegurados por Citizens serán transferidos mañana.

Cada transferencia depende de las ofertas, la elegibilidad y las condiciones aplicables a la póliza.

El programa, conocido como depopulation, permite que aseguradoras privadas asuman determinados riesgos que anteriormente permanecían bajo Citizens.

Su objetivo es reducir la exposición financiera de la aseguradora estatal y devolver una mayor proporción del mercado a compañías privadas.

La pregunta investigativa, sin embargo, no termina cuando una compañía recibe autorización para participar.

Comienza cuando el propietario necesita comprender qué sucederá con su cobertura.

La regla del 20%: el detalle que muchos propietarios deben conocer

Uno de los aspectos más importantes del sistema es la llamada regla del 20%.

Bajo las disposiciones aplicables a las pólizas residenciales, un propietario puede perder la elegibilidad para permanecer con Citizens cuando recibe una oferta privada de cobertura comparable cuyo precio no supera en más de un 20% la prima estimada de renovación de Citizens.

Veamos un ejemplo ilustrativo.

Una familia paga actualmente $3,000 anuales y la prima estimada de renovación de Citizens también sería de $3,000.

Una compañía privada ofrece cobertura comparable por $3,500.

La diferencia representa aproximadamente 16.7%.

En ese escenario, la oferta puede hacer que la propiedad deje de ser elegible para permanecer con Citizens.

La familia podría enfrentar un incremento de $500 anuales, aunque la transferencia forme parte de un programa destinado a mejorar la estabilidad del mercado.

Esto no demuestra que todas las transferencias encarezcan las pólizas. Algunas ofertas pueden ser más económicas.

Pero revela por qué es indispensable distinguir entre el beneficio financiero para el sistema asegurador y el beneficio económico para cada propietario.

Existe otro detalle particularmente importante: si el asegurado no registra su elección dentro del plazo indicado en la comunicación oficial, Citizens puede asignar la póliza a la compañía privada que haya presentado la prima estimada más baja.

Además, ya no existe el antiguo período general de 30 días después de la transferencia durante el cual el asegurado podía regresar automáticamente a Citizens.

Por esa razón, ignorar una carta de transferencia puede tener consecuencias importantes.

Las reducciones de primas: una buena noticia que necesita contexto

En diciembre de 2025, Citizens recomendó reducciones de tarifas para 2026, incluyendo una disminución promedio estatal propuesta de 2.6% para las pólizas personales.

Según sus estimaciones, aproximadamente tres de cada cinco asegurados recibirían reducciones que promediaban 11.5%, equivalentes a unos $359.

Las autoridades estatales presentaron estos resultados como evidencia de que las reformas legislativas y regulatorias estaban contribuyendo a estabilizar el mercado.

Ese argumento cuenta con indicadores concretos a su favor.

El número de pólizas de Citizens ha descendido considerablemente.

Nuevas compañías han ingresado al mercado.

Y algunos asegurados han comenzado a beneficiarse de menores primas.

Pero los promedios estatales no describen necesariamente lo que sucede en cada condado, vecindario o propiedad.

Una vivienda antigua en una zona costera puede enfrentar condiciones distintas a las de una construcción reciente en el interior del estado.

También influyen la antigüedad del techo, las medidas de protección contra huracanes, el historial de reclamaciones, los deducibles y las características de la cobertura.

Una reducción promedio puede coexistir con aumentos individuales.

De la misma manera, una compañía puede ofrecer una prima más baja, pero con deducibles o exclusiones diferentes.

Por eso, la pregunta para el consumidor no debe limitarse a cuánto cuesta la póliza.

Debe incluir cuánto dinero tendría que pagar de su bolsillo después de una pérdida importante.

La vulnerabilidad financiera de Florida ante los huracanes

La dimensión del problema queda todavía más clara al examinar los riesgos catastróficos.

El informe financiero de largo plazo del estado, publicado en septiembre, señalaba que Citizens tenía aproximadamente $80,000 millones de exposición asegurada al 30 de junio de 2026.

La aseguradora proyectaba un excedente de efectivo de alrededor de $5,600 millones para pagar reclamaciones durante la temporada de huracanes.

Estas cifras no deben interpretarse como si Citizens solamente dispusiera de ese efectivo para enfrentar todas sus obligaciones, porque también existen mecanismos de reaseguro y otras fuentes de financiamiento.

Sin embargo, muestran la enorme magnitud del riesgo que continúa asociado al mercado de seguros de Florida.

El Florida Hurricane Catastrophe Fund también enfrenta escenarios muy diferentes dependiendo de la actividad de huracanes.

Según las proyecciones recogidas en el informe estatal, si el fondo agotara su límite estatutario durante el período contractual 2026–2027, su capacidad estimada para pagar reclamaciones en el siguiente período podría situarse alrededor de $12,780 millones.

Si no ocurrieran eventos cubiertos durante ese período, los recursos estimados para 2027–2028 serían aproximadamente $23,090 millones.

Son escenarios condicionales, no predicciones de que el fondo vaya a agotarse.

La diferencia ilustra cuánto puede depender la estabilidad financiera del sistema de una sola temporada particularmente destructiva.

El problema también alcanza a los condominios

La discusión sobre seguros no afecta exclusivamente a propietarios de viviendas unifamiliares.

Los condominios representan otra dimensión importante del problema, especialmente en Miami-Dade, Broward, Palm Beach y numerosas comunidades costeras.

Las asociaciones deben considerar seguros de edificios, mantenimiento, reservas, reparaciones y otras obligaciones.

Cuando aumentan los costos de operación de una asociación, pueden aumentar las cuotas que pagan los propietarios.

Esto tiene consecuencias para personas jubiladas, familias de ingresos fijos y propietarios que compraron sus unidades cuando los costos eran considerablemente menores.

En algunos casos, la presión financiera no procede únicamente del seguro, sino de la combinación de seguros, mantenimiento y obligaciones de seguridad estructural.

Por eso sería incorrecto atribuir todos los incrementos de cuotas de condominios a las primas aseguradoras.

Sin embargo, los seguros siguen siendo una parte importante de la ecuación.

La vivienda puede estar completamente pagada y, aun así, resultar cada vez más costosa de mantener.

El impacto sobre el mercado inmobiliario

El costo de asegurar una vivienda también puede influir en las decisiones de compra.

Un comprador puede encontrar una propiedad cuyo precio parece razonable, pero descubrir que la combinación de hipoteca, impuestos, seguro y cuotas de asociación supera su presupuesto.

En determinadas circunstancias, un aumento importante de la prima puede afectar la capacidad de una familia para mantener una vivienda.

Los prestamistas hipotecarios generalmente requieren que las propiedades financiadas mantengan cobertura adecuada.

Cuando una póliza es cancelada o no se renueva, el propietario necesita conseguir otra que cumpla los requisitos del préstamo.

Si no lo hace, el prestamista puede contratar un seguro impuesto por la entidad financiera, conocido como force-placed insurance.

Estas pólizas pueden resultar considerablemente más costosas y ofrecer una protección diferente, frecuentemente enfocada en el interés del prestamista.

Esto introduce otra pregunta de interés público:

¿Cuántas familias están enfrentando dificultades para conservar sus viviendas debido a costos relacionados con seguros, impuestos y financiamiento?

La investigación documental revisada permite identificar el mecanismo de riesgo, pero no establece una cifra estatal actual de propietarios que hayan perdido sus viviendas específicamente por esta causa.

Esa distinción es importante: una preocupación fundada no debe presentarse como una estadística demostrada.

¿Qué dicen las autoridades y qué cuestionan los propietarios?

La posición de las autoridades estatales es que las reformas del mercado asegurador han permitido mejorar la competencia, atraer compañías y reducir la exposición de Citizens.

Sus argumentos se apoyan en resultados observables, particularmente la reducción de pólizas de la aseguradora estatal y la entrada de nuevos participantes.

Desde la perspectiva de numerosos consumidores, sin embargo, la evaluación es diferente.

Lo que determina si el sistema funciona para una familia es la prima que debe pagar, la cobertura que obtiene, la disponibilidad de alternativas y la respuesta de la compañía cuando ocurre un siniestro.

Ambas perspectivas pueden analizarse sin asumir que una invalida automáticamente a la otra.

El mercado puede estar financieramente más estable y, al mismo tiempo, continuar siendo difícil de costear para determinados propietarios.

Ese es precisamente el punto que merece mayor investigación.

No basta con medir cuántas compañías operan en Florida.

También importa conocer cuánto pagan los asegurados, qué deducibles enfrentan, cuántas reclamaciones son aceptadas y cuánto tardan en resolverse.

Cinco preguntas que Florida todavía necesita responder

Una evaluación completa del mercado asegurador debería examinar cinco cuestiones fundamentales.

Primera: ¿Cómo han cambiado las primas efectivamente pagadas por propietarios de distintos condados desde las reformas?

Segunda: ¿Qué proporción de las pólizas transferidas desde Citizens presenta primas más bajas, similares o más altas al momento de la renovación?

Tercera: ¿Cómo han evolucionado los deducibles, las exclusiones y los límites de cobertura?

Cuarta: ¿Qué diferencias existen entre las aseguradoras en materia de reclamaciones, disputas y tiempos de resolución?

Quinta: ¿Están experimentando los propietarios de viviendas antiguas, condominios y zonas costeras el mismo alivio que muestran los promedios estatales?

Las respuestas requieren datos desagregados y comparables. Los documentos revisados para esta edición no permiten resolver todas esas preguntas.

Presentarlas como interrogantes abiertas, en lugar de afirmar conclusiones no demostradas, es indispensable para una investigación responsable.

Lo que deben hacer los propietarios ante una transferencia

Para los asegurados que reciban comunicaciones relacionadas con la ronda del 20 de octubre, hay medidas concretas que pueden ayudar a evitar decisiones precipitadas.

Revisar la carta oficial de Citizens y verificar la fecha límite de respuesta.

Comparar las primas estimadas de renovación, los deducibles, las exclusiones y los límites de cobertura.

Confirmar con el agente si la oferta privada afecta la elegibilidad para permanecer con Citizens.

Comprobar la identidad y autorización de la compañía que asumiría la póliza.

Guardar copias de las comunicaciones y de la elección registrada.

Los propietarios pueden consultar la información del programa directamente con Citizens Property Insurance Corporation o mediante su agente autorizado.

La gran pregunta: ¿quién se beneficia realmente?

Florida tiene razones para valorar la recuperación de la capacidad del mercado privado.

Un sistema asegurador con más compañías y menor concentración de riesgos puede ofrecer ventajas importantes.

Pero la política pública no debería evaluarse únicamente por el número de pólizas transferidas.

También debería examinarse su efecto sobre la asequibilidad, la protección efectiva y la seguridad económica de los propietarios.

Una familia no mide la recuperación del mercado contando nuevas aseguradoras.

La mide cuando llega la factura de renovación.

Cuando necesita reparar su techo.

Cuando intenta comprar una casa.

O cuando un huracán amenaza su comunidad.

El verdadero éxito del sistema no consistirá solamente en reducir el tamaño de Citizens.

Consistirá en conseguir que los residentes de Florida puedan proteger sus viviendas mediante pólizas sostenibles, transparentes y financieramente accesibles.

La nueva transferencia programada para el 20 de octubre representa otro paso en la transformación del mercado asegurador.

Pero también recuerda que todavía queda una tarea pendiente: demostrar que la estabilidad de las compañías se está convirtiendo en seguridad económica para las familias.

Esa es la medida que merece ocupar el centro del debate público.