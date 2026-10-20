Presidente Luis Abinader encabeza evaluación de las acciones del Plan de Seguridad Ciudadana. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Policia Nacional,Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader encabezó en esta mañana la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, en la que las autoridades evalúan las acciones implementadas y los resultados alcanzados, así como revisan las nuevas medidas que serán adoptadas para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en todo el territorio nacional.

La sesión de trabajo se lleva a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. Durante el encuentro, se pasa balance a las estrategias desarrolladas hasta la fecha y se analizan los próximos pasos del plan.

Acompañan al presidente Luis Abinader el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el representante del Comando Conjunto Unificado, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

También participan el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez; el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz, y la titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.

Asimismo, asiste una comisión de fiscales integrada por Ramona Santana, de San Cristóbal; Aura Luz García, de La Vega; Juan Antonio Mateo Ciprián, de María Trinidad Sánchez; Claudia Garrido, de La Altagracia; Suleyka Mateo, de San Pedro de Macorís, y Smaily Yamel Rodríguez, de Duarte.

De igual forma, han hecho acto de presencia los siguientes fiscales titulares: Milcíades Guzmán, de Santo Domingo Este; Rosalba Ramos, del Distrito Nacional; Eduard López, de Santo Domingo Oeste; Víctor Mejía, de Valverde; Zoila Agustina Rodríguez Ynfante, de Hermanas Mirabal; Wellington Matos Espinal, de Barahona; Ángel Darío Tejeda Fabal, de Peravia; Yeisin Alcántara, de Dajabón; Yorelbin Rivas, de Espaillat; Quirsa Milagros Abreu, de Santiago, y Kevin Santana, de La Romana.

Fuerza de Tarea Conjunta reporta 314 entregas voluntarias de requeridos por la justicia

Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que 314 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2026, según el balance presentado durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Fuerza de Tarea, 76 de las entregas correspondieron a personas buscadas por robo y asalto; 71, por homicidio; y 49, por tráfico de drogas. Los demás casos estuvieron relacionados con agresión y violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.

El registro comprende 31 entregas entre el 17 y el 31 de agosto, 122 durante septiembre y 161 entre el 1 y el 16 de octubre.

Durante su intervención, Raful también abordó los avances de la transformación policial, la ampliación del nuevo modelo de patrullaje y la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones.

La ministra explicó que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre los organismos que integran el sistema, bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía. En ese sentido, destacó la importancia de analizar indicadores, monitorear procesos y coordinar acciones, en lugar de delegar toda la responsabilidad en la Policía Nacional.

“No delegando solamente en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones que pertenecen a este sistema que por primera vez trabaja de manera conjunta y que esta Fuerza de Tarea es la mejor evidencia de esto”, expresó Raful al referirse al trabajo articulado entre las instituciones.

La presentación de estos datos formó parte del balance de seguridad ciudadana realizado en la Fuerza de Tarea Conjunta, espacio en el que las instituciones revisan los indicadores delictivos y coordinan acciones para fortalecer la respuesta del Estado.

Interior y Policía fortalece alianza internacional contra el crimen organizado

Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la cooperación entre la República Dominicana, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe como una herramienta para fortalecer la respuesta de las instituciones frente al crimen organizado transnacional.

Al dejar inaugurado el Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0, Raful informó que, entre 2024 y 2025, hubo 26 instituciones dominicanas vinculadas a la seguridad interior que trabajaron con sus homólogas de los países participantes. En ese período, 147 funcionarios participaron en 82 actividades especializadas de los sectores policial, judicial, penitenciario, financiero y de ciberseguridad, entre otros.

En la apertura del citado evento participaron el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el embajador de la Unión Europea, Raúl Fuentes, junto a representantes de las instituciones dominicanas y delegaciones de los países participantes.

Entre los resultados, la ministra destacó la incorporación de la República Dominicana a la Red LYNX contra la trata de personas y su participación en una operación multinacional desarrollada en diez países, que permitió el rescate de 153 víctimas. También señaló la colaboración con Caricom Impacs frente al tráfico de armas en el Caribe.

Coordinación del sistema

Raful explicó que las redes criminales operan a través de fronteras y conectan actividades como el tráfico de drogas, armas y personas con el movimiento ilícito de capitales, por lo que requieren respuestas coordinadas entre instituciones y países.

En el ámbito nacional, vinculó esa cooperación con el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada cada lunes por el presidente Luis Abinader, en la que las instituciones responsables de la seguridad pública revisan indicadores y coordinan respuestas. También destacó los avances hacia una mayor interoperabilidad, que permita compartir información entre las instituciones y mejorar la toma de decisiones.

La ministra destacó el aporte de la cooperación con la Unión Europea al fortalecimiento institucional, con iniciativas en materia de clasificación penitenciaria, creación de una unidad de asuntos internos en el sistema de prisiones, análisis criminal con inteligencia artificial en el Ministerio Público y formación anticorrupción de funcionarios responsables de las contrataciones públicas.

Agenda de cooperación 2027-2030

El Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0 reúne del 13 al 15 de octubre en Santo Domingo a delegaciones de seguridad y justicia de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Las jornadas buscan definir las prioridades de cooperación para el período 2027-2030 e identificar iniciativas que refuercen la respuesta conjunta frente a las redes criminales transnacionales.

Raful señaló que la cooperación debe traducirse en capacidades que permanezcan en las instituciones y permitan sostener el intercambio de información y la coordinación operativa más allá de cada iniciativa.