Santo Domingo.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona anunció este sábado la reconstrucción y entrega de 100 viviendas amuebladas para militares en condición de retiro, cuyas casas estén en condiciones de vulnerabilidad, como parte de las acciones del Gobierno para mejorar la calidad de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, en reconocimiento a sus años de servicio a la patria.

Al compartir su tercer almuerzo con veteranos y pensionados de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), el mandatario instruyó iniciar de inmediato las coordinaciones junto con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) para seleccionar a los primeros 100 beneficiarios.

El jefe de Estado precisó que cada vivienda será rehabilitada o reconstruida desde cero y entregada completamente equipada con sus enseres en 2027.

Dijo que la iniciativa se integrará al programa gubernamental Dominicana se Reconstruye, a través del cual el Ejecutivo ha intervenido y levantado más de 60,000 viviendas en situación crítica durante los últimos seis años de gestión.

Reconocimiento y mejoras para los veteranos

Durante su mensaje, el gobernante expresó el agradecimiento del Estado dominicano hacia los militares retirados por las décadas de servicio en defensa de la soberanía y la paz nacional.

El mandatario repasó medidas ejecutadas desde el inicio de su administración, destacando la inclusión de los pensionados en el plan máximo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde 2021, para garantizar su cobertura médica en la etapa de mayor necesidad.

Adelantó que mantiene conversaciones permanentes con el ministro de Defensa para aplicar nuevas disposiciones el próximo año que continúen fortaleciendo el bienestar socioeconómico tanto de los militares activos como de los retirados, a pesar de las fluctuaciones e incertidumbres económicas globales, como la volatilidad en los precios internacionales de los combustibles.

Mensaje de fin de año

Al destacar la conmemoración del Día Nacional de la Familia y de cara al cierre de 2026 y las festividades navideñas, el presidente exhortó a los presentes a priorizar la unión con sus seres queridos y compañeros de armas.

En sus palabras, recordó una enseñanza de su abuela paterna sobre la importancia de compartir en los buenos momentos y deseó salud, prudencia y prosperidad a los veteranos y sus familias para el año 2027.

Concluidas sus palabras, el mandatario, junto con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y al presidente de la Junta de Retiro, general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez (ERD), procedió a la entrega de cuatro casas completamente remozadas y amuebladas a las familias Novas Gómez Nova, Javier Angulo, Marmolejo Colón y Martínez Mariñez, para garantizar condiciones de vida dignas a los veteranos, contribuyendo a atender sus necesidades habitacionales y a fortalecer la protección social de quienes dedicaron sus mejores años al servicio de la nación.

Ministro anuncia bonos navideños para los veteranos

En las palabras de bienvenida, el ministro de Defensa, Fernández Onofre, resaltó la importancia de preservar los vínculos entre los militares activos y retirados, destacando que la experiencia, las enseñanzas y los valores de los veteranos constituyen un legado invaluable para las nuevas generaciones.

En su mensaje, expresó que el retiro administrativo pone fin a una etapa del servicio activo, pero no al compromiso con la patria ni al sentido de pertenencia a la gran familia militar.

Como parte de las iniciativas impulsadas en beneficio de los retirados, el ministro anunció la acreditación del “Saludito Militar Navideño”, consistente en un bono de RD 5,000 para los 32,565 pensionados de las Fuerzas Armadas, así como la entrega de “La Brisita Navideña”, un aporte adicional de RD 1,500, destinado a contribuir con el bienestar y la alegría de las familias militares durante las festividades.

De igual manera, informó que, a partir del lunes 30 de noviembre, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), iniciará el desembolso de RD 500 millones por concepto de sueldo por año, en beneficio de los militares retirados a partir del primero de marzo de 2026, destacando que con este pago la institución quedará al día con dicho compromiso y mantendrá todos sus planes al corriente.

Anunció, además, el desembolso de RD 33 millones para cubrir las solicitudes de retroactivos pendientes en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Fernández Onofre también destacó el remozamiento integral del Hogar de Adultos Mayores de las Fuerzas Armadas, dispuesto por el presidente Luis Abinader, que contempla habitaciones climatizadas, baños con agua caliente, nuevo mobiliario, televisores, gimnasio para terapias, comedor y otras áreas destinadas a garantizar una atención especializada y una mejor calidad de vida a los militares retirados que requieran acompañamiento durante su vejez.

En la actividad participaron los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario (ERD); para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez (ARD), y para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez (FARD).

También participaron los comandantes generales del Ejército de República Dominicana (ERD), mayor general Jimmy Arias Grullón; de la Armada de República Dominicana (ARD), vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, y de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo.

Presidente Abinader comparte almuerzo navideño con las Fuerzas Armadas, reconoce su labor y reafirma su compromiso con el bienestar militar

*Santo Domingo.–* En un ambiente de fraternidad y espíritu navideño, el presidente Luis Abinader compartió este viernes un almuerzo con miembros de las Fuerzas Armadas, durante el cual reconoció su entrega y sacrificio en defensa de la soberanía nacional y reafirmó el compromiso de su Gobierno de continuar mejorando las condiciones salariales y el equipamiento de las instituciones militares.

El presidente Abinader acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, agradeció a los hombres y mujeres que integran las instituciones castrenses por su desempeño, entrega y sacrificio durante el año 2026, especialmente en la preservación de la soberanía, la integridad territorial y la paz de la República Dominicana.

“Sin Fuerzas Armadas no hay nación, sin Fuerzas Armadas realmente no existe soberanía”, expresó el jefe de Estado.”

El gobernante destacó que, desde su llegada al Gobierno en 2020, su administración ha destinado esfuerzos y recursos al fortalecimiento de las instituciones militares, tanto en materia salarial como de modernización y equipamiento.

Asimismo, aseguró que durante el próximo año continuará impulsando mejoras en beneficio del personal militar, en la medida en que los ingresos del Estado lo permitan, al considerar que estas constituyen un acto de justicia por la labor que desempeñan.

El mandatario resaltó la preparación y profesionalización de los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana para enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad fronteriza, el narcotráfico y otras amenazas.

*Llamado a la unidad familiar*

En su mensaje navideño, el presidente Abinader exhortó a los militares a celebrar estas festividades en un ambiente de paz, unidad y fraternidad, junto a sus familiares y seres queridos.

“Mientras el país descansa, ustedes cuidan nuestro país”, expresó el mandatario, al reiterar el agradecimiento del Gobierno y del pueblo dominicano por la labor realizada por las Fuerzas Armadas.

*Ministro de Defensa destaca transformación militar*

De su lado, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, agradeció al presidente Abinader por compartir con los miembros de las Fuerzas Armadas el inicio, por tercer año consecutivo, de los tradicionales almuerzos navideños del Gobierno.

“Un comandante que almuerza con su tropa es un comandante que manda con el corazón”, manifestó Fernández Onofre.

El alto oficial afirmó que, bajo el liderazgo del mandatario, las Fuerzas Armadas han experimentado la mayor transformación de los últimos 64 años, fortaleciendo sus capacidades operativas y alcanzando reconocimiento regional e internacional.

Durante su intervención, rindió homenaje a los soldados que permanecen desplegados en la zona fronteriza y en otros puntos del territorio nacional, velando por la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del país.

También reafirmó el compromiso de las instituciones militares de continuar trabajando con disciplina, lealtad y sentido del deber, así como de promover el bienestar de los soldados y sus familias.

La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Geraldo “Jerry” Ramírez Paniagua, quien elevó una oración por las autoridades, los militares y el personal civil del Ministerio de Defensa, y pidió que el nacimiento de Jesucristo renueve la esperanza, fortalezca la unidad e inspire la fraternidad, la humildad y el espíritu de servicio.

En la actividad participaron los viceministros de Defensa; los comandantes generales de las instituciones castrenses, así como oficiales generales y almirantes, oficiales superiores y subalternos, suboficiales, alistados, asimilados militares y personal civil.