Presidente Abinader asistirá a reunión de CARICOM donde participará vicepresidenta de EE. UU. Otras Noticias Presidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente COnstitucional de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona participará este jueves en una reunión de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), a la cual asistirá la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

La reunión tendrá lugar en Nassau, Bahamas, donde serán debatidos varios temas relacionados con la región del Caribe.

Este encuentro es la continuidad de la reunión celebrada el año pasado en Los Ángeles, Estados Unidos.

Aunque República Dominicana no es miembro del CARICOM, ha sido invitada, como ocurrió en la reunión anterior, dada la importancia de nuestro país en el Caribe, así como de los temas que son tratados.

El mandatario dominicano viajará acompañado por el canciller Roberto Álvarez.

Presidente Luis Abinader concede condecoración póstuma a Orlando Jorge Mera en la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader concedió una condecoración póstuma a Orlando Jorge Mera, exministro de Medio Ambiente, en la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella en el Grado Gran Cruz Placa de Plata, al cumplirse un año de su fallecimiento.

El reconocimiento fue recibido por su hijo, el diputado Orlando Jorge Villegas, en un acto en el que estuvo acompañado por su madre Patricia Villegas de Jorge y su tía Dilia Leticia Jorge Mera. La disposición fue emitida mediante el Decreto no. 235-23.

“Hoy es día de recordar a Orlando, su vida, sus acciones”, expresó emotivamente el presidente Luis Abinader en momento previo a compartir varias anécdotas de vida junto a Orlando Jorge Mera, a quien describe como un amigo bondadoso, sabio e inteligente, de voz prudente y sosegada.

También lo definió como un hombre que actuaba con firmeza y sensatez ante cada situación y que “murió respetando las leyes de la República Dominicana y eso hay que reconocerlo hoy. Ese es el Orlando que el país tiene que recordar”.

El mandatario se hizo acompañar de la primera dama, Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña.

El más alto logro en su vida fue ser ministro de Medio Ambiente

Al pronunciar sus palabras, Orlando Jorge Villegas recordó a su padre en las diferentes facetas en las que sobresalió y agradeció en nombre de él y su familia al presidente Abinader por reconocerlo póstumamente.

“El más alto logro en su vida fue ser ministro de Medio Ambiente bajo esta gestión gubernamental”, aseguró Jorge Villegas, al recordar las obras realizadas por su padre a su paso por ese ministerio.

Entre ellos, el control total de la vertiente sur de Bayaguana, la realización de jornadas de reforestación y plantación de un total de casi 10 millones de árboles, la implementación de la Ley 225-20, el cierre técnico del vertedero de Duquesa, el Plan de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas y la recuperación de 26 kilómetros de áreas costeras en el año 2021.

Semblanza de vida

Orlando Jorge Mera fue un destacado jurista, dirigente político, docente universitario y servidor público que contribuyó al fortalecimiento de la institucionalidad democrática de la República Dominicana y la defensa de nuestros intereses colectivos.

Fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), coordinador de varias comisiones permanentes en el Senado de la República, miembro de la Comisión Negociadora del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y coordinador de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, representando al país en varios escenarios internacionales en dicha materia.

Jorge Mera también fue recordado por el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, quien resaltó además que en vida, honró a su familia y al servicio público y “que la lucha del medioambiente en el mundo tendrá que siempre llevar su nombre”.

Estuvieron presentes, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Senado, Eduardo Estrella; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el embajador británico en el país, Mockbul Ali, y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión; de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó; de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, entre otros funcionarios, familiares y amigos.

¡Educación en emergencia! Abinader expresa preocupación por niveles de atrasos

El mandatario recordó también que en los pasados los años escolares la pandemia y otros inconvenientes evitaron avanzar los planes educativos de su gobierno.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader expresó preocupación por los niveles de atraso en que se encuentra el sistema educativo de la República Dominicana.

De acuerdo al jefe de Estado, la educación del país está en emergencia desde hace tres décadas.

La Evaluación Diagnóstica sobre calidad de la educación, presentada hace poco por el Ministerio de Educación fue recordada nuevamente por el presidente Luis Abinader.

El mandatario participó en el Simposio Hacia una “Estrategia Nacional y Multicultural de Educación Bilingüe”, donde resaltó la importancia de dominar la lengua inglesa.

El mandatario recordó también que en los pasados los años escolares la pandemia y otros inconvenientes evitaron avanzar los planes educativos de su gobierno.

Kinito Méndez agradece rápida respuesta del presidente Luis Abinader en su comunidad de Padre Las Casas

Padre Las Casas, Azua.- El merenguero Kinito Méndez expresó hoy en un encuentro celebrado en esta provincia con las autoridades, su agradecimiento al presidente Luis Abinader, por la pronta respuesta que el Gobierno tuvo en favor de la tierra que le vio nacer y donde el pasado sábado los pobladores tuvieron momentos de angustia por las inundaciones.

“Mi madre me llamó y me dijo: Kinito nos estamos ahogando; solo se me ocurrió hacer un llamado al presidente Luis Abinader, y al Gobierno en sentido general a través de las redes sociales, y en muy poco tiempo me llamó el presidente para decirme que el ministro Paliza visitaría Padre Las Casas hoy”, dijo el artista.

Méndez pidió un aplauso para el presidente Luis Abinader, porque para él fue una gran sorpresa la respuesta tan rápida. Destacó que esa cañada cuando se desborda se mete a Padre Las Casas, por lo que pidió que se le busque una solución definitiva a este tema que afecta a cientos de familias.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitó Padre Las Casas este domingo para dar respuesta inmediata a las familias que fueron afectadas. Estuvo acompañado del director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba; el general retirado director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez; Yadira Henríquez, directora ejecutiva del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, y Roberto Herrera, viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otras autoridades municipales.

Paliza dijo que el objetivo es trabajar sin banderías políticas, porque este es un momento que nos convoca a todos sin mirar colores. Hizo un llamado a los servidores públicos para superar este momento juntos. “Vamos a colaborar desde el Gobierno con las alcaldías donde las comunidades sufrieron daños, para que ejecuten una recuperación en menor tiempo”, agregó.

Presidente Abinader dice es impostergable que el país se plantee la meta de ser bilingüe

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles el Simposio Internacional “Hacia una Estrategia Nacional y Multicultural para una Educación Bilingüe (español-inglés)”, donde manifestó que es impostergable que el país se plantee la meta de ser bilingüe en un mediano y largo plazo.

En ese sentido, el mandatario pidió un compromiso a la academia y al sector privado, a todos los agentes implicados, a que hagan suya la estrategia del bilingüismo y que ayuden a una enseñanza masiva.

Dijo que es preciso tener en cuenta el enorme potencial que tiene acreditar el nivel de inglés como forma de impulsar al desarrollo social de la gente.

“Es necesario democratizar el acceso al inglés de calidad. Por esta razón se requiere de una estrategia nacional y multicultural que atienda a todos los públicos, todos los perfiles, todas las realidades y las especificidades que se necesitan para utilizar al inglés como un trampolín a mejores oportunidades de trabajo”, enfatizó el presidente Abinader.

El jefe de Estado agregó que no se puede olvidar que el país tiene además un vínculo silencioso con los Estados Unidos, donde viven más de 2.1 millones de dominicanos deseosos de contribuir con su país, una diáspora que nunca ha dejado de sentir y de pertenecer a la República Dominicana.

“Hoy los vuelvo a invitar a soñar. Les propongo el cambio de hacer que todos aquellos niños y niñas que ingresen en el primer grado de la educación primaria en el calendario escolar 2023-2024 con 6 años de edad, cuando egresen en 2036 con 17 o 18 años del último grado de la secundaria, sean bilingües en español e inglés”, expresó .

Esta sería, aseguró, una verdadera revolución que ampliaría los márgenes de oportunidad de nuestro país, cimentaría las bases de un crecimiento más sólido y potenciaría una sociedad con una distribución de ingresos más equitativa.

El presidente Abinader indicó que este tiempo configura más que una época de cambios, un cambio de época y que han coincidido durante su gobierno una secuencia de eventos que han significado puntos de inflexión determinantes para la reconfiguración de las estructuras económicas y sociales.

“Son varios elementos los que entran en juego, pero me gustaría enfocarme en tres de ellos: la pandemia y sus efectos sobre la relocalización de la producción de insumos estratégicos para occidente; las tensiones y conflictos bélicos, de los cuales la guerra de Ucrania es solo uno de estos y la irrupción definitiva de la tecnología, alterando los procesos productivos basados en la no presencialidad y la atemporalidad, matizados con el incipiente protagonismo de la inteligencia artificial”, expuso.

Oportunidad histórica para dar un salto hacia prosperidad de la gente

Precisó que estos procesos tienen efectos directos sobre República Dominicana y abren una oportunidad histórica para dar un salto cualitativo hacia la prosperidad de la gente.

El gobernante recordó que hace pocas jornadas el MINERD publicó valientemente los datos de la última prueba diagnóstica y agregó que la educación dominicana está en emergencia desde hace 30 años y los cambios no pueden esperar más.

En ese sentido, apuntó que en una reciente investigación de opinión pública realizada por EDUCA se pudo constatar que ninguna de las personas relevadas dentro de los 2 primeros quintiles de ingresos acredita tener un certificado de reconocimiento internacional en lengua inglesa.

Educación bilingüe de calidad

Viéndolo desde otro ángulo, señaló, el dominio del inglés y disponer de una certificación internacional parece ser un excelente predictor de la situación de caer en la situación de pobreza.

El presidente Abinader consideró que en cierta medida las transformaciones que experimenta el país abren el camino hacia la materialización del sueño país, que pretende hacer de esta nación la líder del Caribe y Centro América en desarrollo económico, humano y social.

Y ese cambio, afirmó, solo se logrará con educación, educación y educación, pero que esa educación tiene que ser de calidad.

“Soñemos, imaginemos y trabajemos en las dos lenguas más potentes del planeta; el inglés y el español. Esa será nuestra ventaja y nuestro camino más seguro hacia el futuro que queremos”, concluyó el presidente Abinader.

Instituciones públicas y privadas aúnan esfuerzos en favor de una estrategia multicultural de educación bilingüe

El Simposio Internacional cuenta con una coalición de organizaciones representantes de los sectores público y privado vinculadas al ámbito educativo del país, bajo la sombrilla del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

En el mismo se analizan desde el martes 6 ideas y referentes de experiencias nacionales e internacionales sobre la implementación de la enseñanza bilingüe en los centros educativos, con miras a la meta país de acreditar el nivel de inglés en las escuelas dominicanas.

La iniciativa responde al interés formulado por el presidente de la República, en el marco del Gabinete Educativo Nacional sobre la pertinencia de articular una Estrategia Nacional y Multicultural para la Educación Bilingüe Español Inglés, pensada para cada grado y nivel, basada en un eje común, transversal, coherente y concatenado entre los distintos niveles que determinan el sistema educativo dominicano.

Que la República Dominicana se convierta en un país bilingüe

Al pronunciar las palabras de introducción del evento, la presidenta de EDUCA, María Waleska Álvarez, destacó la importancia que tiene para la consecución de objetivos de desarrollo nacional y el escalamiento de pobreza del recurso humano hacia estadios de mayor bienestar, el que República Dominicana se convierta en un país bilingüe en el mediano y largo plazo.

Resaltó que es necesario que decenas de experiencias de éxito que se aplican en diversos centros educativos nacionales sean exponenciales y escalables al universo de más de 3 millones de estudiantes, para lo cual, dijo, se requiere una estrategia multicultural y un plan de acción que atienda a todos los públicos, a todos los perfiles y todas las realidades que se necesitan para utilizar el inglés como un trampolín para mejores oportunidades de la gente.

Estrategia nacional que actúe transversalmente

De su lado, el experto educativo, Nino Collado Tejada, dijo que, en esencia, de lo que se trata es de desarrollar una estrategia nacional que actúe transversalmente, pasando desde la primera infancia por toda la oferta obligatoria, llegando a los niveles finales de la educación media por las distintas orientaciones que existe en el sistema, ya sea de arte y científicas, y luego por la educación superior, tanto de carácter técnico, como universitario y para el trabajo.

Además, dijo que como estrategia plantea el desafío de encontrar ese punto común, ese hilo conductor que permita que el idioma inglés en el sector universitario se conecte con el resto del sistema educativo de forma coherente, y cómo generar los vasos comunicantes verticales y horizontales para que los estudiantes puedan pasar en diferentes niveles de forma ágil entre las distintas ofertas.

Tras su intervención, el presidente Abinader abrió un panel interactivo conformado por líderes empresariales nacionales, entre los que resaltan Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); David Llibre, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES); Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Luis José Bonilla, presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA); Jaime Senior, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), y Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana y de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR).

Conforme a la agenda programada a desarrollar, serán presentados cerca de siete modelos de programas bilingües que han sido implementados en centros escolares, tanto locales como internacionales, y que sirven de referentes exitosos, a fin de concienciar sobre los beneficios educativos, cognitivos, socioculturales y económicos que reporta a los estudiantes que alcanzan la fluidez en más de un idioma.

Entre las instituciones que conforman la Alianza para el Bilingüismo figuran, ISFODUSU, INAFOCAM, INFOTEP, UNAPEC, la Universidad Central de Este, Centro Cultural Domínico Americano, Instituto Cultural Domínico Americano, MESCyT, así como instituciones y centros de enseñanza privada, asociaciones y gremios del sector.

Acompañaron al presidente, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, y el de la Administración Pública, Darío Castillo Lugo; el director del INFOTEP, Rafael Santos Badía, y de INAFOCAM, Francisco Ramírez; el presidente de ASONAHORES, David Llibre, y el superintendente de las escuelas de Denver en el estado de Colorado de Estados Unidos, Alexis Marrero, entre otros.

Ministerio de Agricultura acude en auxilio de los productores de Jimaní, Barahona y Neiba

Jimaní, Independencia.- El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dispuso la entrega de 12 tractores y una perforadora de pozos para las provincias del sur y suroeste, así como material de siembra, en beneficio de productores agropecuarios afectados por las lluvias de los últimos días.

El ministro informó además que gestionará ante el Banco Agrícola dar una gracia por los efectos negativos de las lluvias sobre cultivos y otorgar nuevos préstamos a los afectados. El ministro estuvo acompañado del viceministro de Producción y Mercadeo Eulalio Ramírez, el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba, y los directores regionales agropecuarios del sur y suroeste, con asiento en Barahona y San Juan, Gregorio Magno de Los Santos y Juan Mateo.

Cruz supervisó personalmente los daños ocasionados por las lluvias de los últimos días y conversó con los productores. Antes se había reunido con agricultores, líderes de asociaciones y federaciones, de quienes escuchó sus demandas.

En Jimaní, la ciudad cabecera de la provincia Independencia, el desbordamiento del río Blanco provocó daños a la agricultura, sobre todo a las plantaciones de plátanos, yuca, ajíes picantes , ajíes cubanela, habichuelas, batata y limón. En la provincia de Barahona, en El Peñón, se inundaron más de 5,000 tareas de plátano, guineo, rulo y otros rubros agrícolas.

También acompañaron al ministro de Agricultura, el diputado de la provincia Independencia, Yanelis Matos Cuevas, el exsenador Dagoberto Rodríguez Adames; el director del Instituto de la Uva, José Santos Manzueta; el alcalde del distrito municipal de El Limón, José Luis Santos Jiménez; en representación de los parceleros de dicha localidad, Simeón Cuevas y Rafael Nova del sector Arroyo Blanco; por el sector ganadero, Aurin Dotel, y Antonio Trinidad, de la Asociación para el Desarrollo del Suroeste.

