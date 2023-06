“Más del 90% de los comediantes fracasa en las redes sociales”

Miami.- El influencer venezolano Nangel Menez, estratega de celebridades y famoso creador de contenidos, afirmó que “más del 90% de los comediantes fracasa en redes sociales”, debido a varios factores, entre ellos el ya antiguo concepto de que el triunfo es cosa de “llaneros solitarios”.

El manager y mano derecha del célebre influencer Marko, quien tiene más de 30 millones de seguidores en redes sociales, considera la alta competitividad del sector, animada por la facilidad del acceso, obliga a rodearse de equipos de trabajo altamente profesionales.

“La celebridad pone su talento y carisma, que es lo fundamental, pero estamos en un momento que todo producto de calidad necesita guionistas, maquilladores, editores de video y relacionistas públicos, entre otros perfiles. Ponerte frente a la cámara es solo el primer paso, luego hay que salir a competir con calidad”, apuntó Nangel.

Al productor, cantante, actor y guionista venezolano, radicado en Estados Unidos, las redes sociales le brindaron la oportunidad de convertir su pasión por el humor en una carrera exitosa.

“Hace unos años, nunca hubiera imaginado que podría vivir de mis chistes y ocurrencias, pero las redes sociales cambiaron completamente mi vida”, admite.

Comenzó compartiendo videos cortos y divertidos en plataformas como TikTok e Instagram y, poco a poco, fue ganando fans y contenido viral. Hoy tiene más 861.000 seguidores en Instagram,

“No fue fácil. El camino para vivir de las redes sociales requirió dedicación, perseverancia y adaptación constante. Tuve que aprender a comprender a mi audiencia, a identificar qué tipo de contenido le gustaba y a mantenerme actualizado con las tendencias”, dijo.

Además, también “invertí tiempo en mejorar mis habilidades como comediante, asistiendo a talleres y actuando en escenarios locales para perfeccionar mi arte”, agregó.

Explicó que aunque el “fracaso” siempre es relativo, hay varios factores, uno de ellos es la estrategia y planificación: “La falta de un enfoque definido puede dificultar la construcción de una marca sólida y el establecimiento de una audiencia comprometida”, subrayó.

La autenticidad – remarcó- es un factor crucial para construir una conexión con la audiencia. Si los influencers no se muestran genuinos y auténticos en su contenido, es posible que los seguidores no se sientan atraídos o no confíen en ellos.

El enfoque en el valor del contenido-enfatizó- es esencial porque el influencer debe brindar contenido de calidad que satisfaga las necesidades e intereses de su público, de lo contrario es posible que no logre retener a sus seguidores o atraer a nuevos.

Consistencia es otro de los factores claves y advierte que si los “influencers no publican contenido de manera regular o mantienen una presencia constante, pueden perder relevancia y compromiso por parte de su audiencia.

“Si los influencers no comprenden cómo funciona el algoritmo y no adaptan su estrategia en consecuencia, es posible que su contenido no llegue a la audiencia adecuada”, precisó.

Hoy en día -apuntó- “puedo decir con orgullo que vivo de las redes sociales. Mi pasión por el humor se ha convertido en mi trabajo a tiempo completo, y no puedo estar más agradecido. Las redes sociales me han brindado la plataforma para expresarme, conectar con personas de todo el mundo y generar un ingreso estable”.

En 2020, Nangel Menez fue productor y guionista de la película “Martes de Bendecidas”, en la que contó con la participación de grandes artistas de la industria del entretenimiento.

Además, acompañó a Marko en la obtención del Premio Heat como Influencer del Año y en los Premios Pepsi Music como Artista Digital del Año.

Notistarz/

Foto /Prensa / Nangel Menez

