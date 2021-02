Organismos Oficiales de Los Estados Unidos de América reconocen a Academia Dominicana de Bomberos, Inc., (ACADOBOM)

Héctor Danilo Sánchez Special-Reporter

Los Mameyes, Santo Domingo, R. D.-La Academia Dominicana de Bomberos, Inc., (ACADOBOM), ha sido reconocida por instituciones Oficiales Internacionales de los Estados Unidos por la gran labor desplegada por esta Institución de Servicios al Servicio de la Comunidad de la Republica Dominicana.

En un comunicado hecho llegar a esta redacción por la Dirección de Prensa de la La Academia Dominicana de Bomberos que dirige el reconocido Comunicador Daniel de Jesús Mones Abreu (Nejito), quien mas que un Político es mas bien un Filántropo por las grandes obras que siempre ha estado haciendo en favor de los Mameyes.

A LOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE BOMBEROS, INC., (ACADOBOM).-

A LOS MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE CAPELLANES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS AFINES, INC., (CONAICAFIN).-

“Una Capellania Tan Auténtica como Tú”.-

A LOS MIEMBROS DEL VOLUNTARIADO NACIONAL BOMBERIL, INC.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

A las labores que realiza la Academia Dominicana de Bomberos, Inc., (ACADOBOM), en la República Dominicana, de Prevención, Protección, y Seguridad, así como también, los Programas de Bienestar Social, Educativo, capacitación, Eclesiástico en Orden del Ministerio Evangelístico Los Soldados de Jesús, Organismo Espiritual Oficial de ACADOBOM, VONABOM Y CONAICAFIN respectivamente, hoy gracias al gran Poder de Dios, son reconocididas por Organismos Oficiales de Los Estados Unidos de América, como son los casos de: La Certicacion Oficial de la Gobernadora “Gina M. Raimondo”, “Governor of the State of Rhode Island, commend and congratulate”.-

STATE OF RHODE ISLAND

CERTIFICACIÓN ESPECIAL:

La Fundación LIGHTS & SIRENS INTERNATIONAL, debidamente representada por K. Joseph Shekarchi, Speaker Of The House, Christopher R. Blazejewski, Majority Leader and Blake A. Filipppi, Minority Leader, Certificamos y damos Fe inquebrantable sobre la excelente labor social, comunitaria y eclesiástica en todo el territorio nacional de la República Dominicana, la Academia Dominicana de Bomberos, Inc., es un ejemplo a seguir por todos los seres humanos, sin importar país, raza ni color, un gran ejemplo de superación y esmero en beneficio de amplios sectores de la sociedad dominicana y la colectividad en general.- Loord a su signo ejemplo.-

The RHODE ISLAND HOUSE OF REPRESENTATIVES HERBY OFFERS ITS SINCEREST CONGRATULATIONS TO: ACADEMIA DOMINICANA DE BOMBEROS, INC.

Por la Academia Dominicana de Bomberos, Inc., (Acadobom), agradecemos Profundamente este gesto de solidaridad, respeto y consideración a la labor altrista que realizamos en la República Dominicana y más allá, por lo que les auguramos los mejores parabienes a la Gobernadora de RHODE ISLAND, Gina M.Raimondo y a los miembros de la Fundación LIGHTS SIRENS INTERNATIONAL.-

Like this: Like Loading...