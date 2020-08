“Nicolás” Maquiavélico (N.M) en pandemia

No pretendo aludir ni engañar a nadie en este artículo que con cierta ironía de la verdad a la vista en los medios y de la cotidianidad de un país. Están saliendo divisiones, rupturas, mandatos y polémicas en los partidos de la oposición y de los aliados al gobierno de turno; solo faltaría ver segmentaciones en los partidarios del gobierno del pensamiento único para corroborar mis sospechas maquiavélicas y con ciertos antecedentes históricos de Julio Cesar el político romano, que expreso: “Divide y vencerás”. Porque entre las frases contenidas en el “Principe” de Maquiavelo como: “El fin justifica los medios” (Aunque no está confirmado, si esta frase es realmente de êl ) me hacen pensar que todo esto es la primera parte de una obra teatral para engañar a un pueblo empobrecido, hambriento y con muy pocos recursos básico esenciales y económicos para sobrevivir antes de unas elecciones exprés y en un tiempo de pandemia, elecciones necesarias a la hora de decidir un camino de cambio y que mejor momento para empezar la “criptobra” electorera y de los interesados que se realice en un tiempo finito.

Todo debe estar cuadrado y bien estudiado por mentes maquiavélicas y que salga a la perfección y de seguro les saldrá bien la jugada “por ahora” o “hasta ahora”. Solo la evolución de la pandemia podría alterar en algo la sorpresa o algún acontecimiento inesperado y turbar el desenlace final, y que de seguro no cambiara en nada la evolución de la economía, la crisis, la inflación, la incertidumbre o la pandemia. Además del no reconocimiento de algunas naciones de esta aldea global en crisis y en caos.

No puedo dejar de recordar y transcribir ciertas frases de Nicolás Maquiavelo para la reflexión, recordatorio y por el bien de todos y de los electores en las próximas elecciones, incluso las de EEUU. “El que tenga ojos que vea, lea y luego”Piense, razone y actué según su conciencia y razón de ser”.

“No estoy interesado en preservar el status quo, quiero derrocarlo”

“Quien desee éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos”

“El primer método para estimar la inteligencia de un gobernador es mirar a los hombres y mujeres que tiene a su alrededor”

“En política no tiene relación con la moral”

“Yo no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo y si se me escapa alguna verdad de vez en cuando, la escondo entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla”

De los pocos artículos cortos que he escrito este es para complacer algún lector o critico, pero debe recalcar no dejarse engañar de nuevo con las votaciones y sobre todo que en vez de abstención me uno al grupo de los que piensan que cada hombre o mujer no puede ser manipulado por nadie y menos obligado a hacer o no hacer lo que a cada cual le dicte su conciencia para bien o para mal, con razón o no de esa decisión. Eso sí, dentro de esas “divisiones” de partidos, listas o candidatos nuevos hay muchos enchufados, salta talanqueras, hipócritas, vendidos, oportunistas, vividores; algunos son de la misma ideología o del partido único y que a la larga son los mismo de siempre y lo que desean es poder. También debe haber algunos honestos, ignorantes, engañados o ilusos y todos tendrán sus intereses con o sin razón. Es una falsa ilusión que hay una división entre ellos, es hacer creer, porque al final se juntan y son los mismos.

Para terminar con las frases de Nicolás, el filosofo político “Es necesario ser un zorro para descubrir las trampas y un león para aterrorizar a los lobos” y más en este país del matraqueo,” bachaquerismo”, anarquía, corrupción, desgobierno a todo nivel, pobre, hambriento, sediento, frágil, sin energía, desobediente y sediento. No somos los únicos, hay otros países con males muy parecidos y en esta pandemia se han visto con las 20 caras del coronavirus. Aun así, si van a votar, “voten” por los que creen que son los buenos de los partidos, aunque ni siquiera los conozcan. Y “BOTEN” a los malos de siempre. Abstencionistas a veces he estado con ustedes, otras no. Para mí esto no es más que una obra de teatro o una película de drama y tragicomedia pandêmica. Los invito a disfrutarla y nada más, pero acudan y no se dejen engañar, cambien de calle y caminen al desenlace. “Por ahora” hay tiempo para mas crisis y pandemias. Cuídense y cuiden a todos y no se olviden de la medidas preventivas y exigirlas a la hora de ir a votar. A los que no creen en el sistema, vigilancia permanente y sobre todo organización y unión hasta el final del proceso.

Vengan los del G4 y los de M.C.M hacen falta para la ”criptoobra” y votar con o sin la iglesia con cruces o sin ellas. Dejen ese orgullo por tres mese en este teatro y momento de la historia. Todo cambia y es movimiento constante y volverse viral en las redes para convencer votar, es una buena forma de aprender a no tener miedo en esta película por venir o terminar. Eso mismo le diría a la gente de EEUU. Libertad…Libertad y Libertad.

Rubén Lopera.

,

Like this: Like Loading...