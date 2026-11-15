Sarampión fuera de control

SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

15 de noviembre de 2026

Estados Unidos enfrenta uno de los retrocesos sanitarios más preocupantes de las últimas décadas: el regreso sostenido del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que durante años se consideró eliminada como transmisión endémica en el país.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 5,412 casos confirmados de sarampión durante 2026, según los datos actualizados al 12 de noviembre.

La situación ha despertado preocupación internacional y ha colocado nuevamente bajo examen el estatus de eliminación del sarampión de Estados Unidos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estado evaluando la evidencia genética y epidemiológica para determinar si el virus ha mantenido una transmisión continua durante al menos doce meses.

La importancia de esta revisión va mucho más allá de una clasificación administrativa.

El sarampión está regresando a comunidades donde muchas familias creían que había dejado de representar una amenaza.

Una enfermedad que nunca debió regresar con tanta fuerza

En el año 2000, Estados Unidos alcanzó un importante logro de salud pública: la eliminación del sarampión endémico.

Eso no significaba que la enfermedad hubiera desaparecido del planeta.

Significaba que la transmisión continua dentro del territorio estadounidense había sido interrumpida.

Durante años, los casos importados podían producir brotes localizados, pero las autoridades sanitarias lograban evitar que el virus se estableciera nuevamente.

Ahora, el panorama es diferente.

Los miles de casos acumulados durante 2026 demuestran que el país enfrenta una transmisión de una magnitud extraordinaria para una enfermedad prevenible mediante vacunación.

Florida figura entre las jurisdicciones que han reportado casos.

Sin embargo, los datos nacionales no permiten concluir que Orange u Osceola sean actualmente epicentros de transmisión.

¿Por qué es tan peligroso?

El sarampión es causado por un virus que se transmite por el aire.

Cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, puede liberar partículas capaces de permanecer suspendidas en espacios interiores.

El virus puede seguir siendo infeccioso en el aire de una habitación hasta dos horas después de que la persona enferma haya salido.

Por eso el sarampión es considerablemente más contagioso que muchas otras enfermedades respiratorias.

Entre las personas sin inmunidad que tienen contacto cercano con un caso, hasta nueve de cada diez pueden infectarse.

El contagio también puede producirse antes de que aparezca la erupción característica.

Esto significa que una persona puede transmitir el virus mientras todavía piensa que tiene un resfriado o una infección respiratoria común.

Los síntomas que deben conocerse

La enfermedad generalmente comienza con fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos o irritados.

Posteriormente aparece una erupción cutánea que suele comenzar en el rostro y extenderse hacia otras partes del cuerpo.

También pueden observarse pequeñas manchas blancas dentro de la boca, conocidas como manchas de Koplik.

Aunque muchas personas se recuperan, el sarampión puede provocar complicaciones graves.

Entre ellas se encuentran neumonía, infecciones del oído, deshidratación y encefalitis, una inflamación del cerebro que puede producir daños neurológicos permanentes.

En algunos casos, la enfermedad puede ser mortal.

Los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados enfrentan riesgos particulares.

La vacunación vuelve al centro del debate

El aumento de casos ocurre en un contexto de disminución de las tasas de vacunación infantil.

La cobertura nacional entre niños de kindergarten se encuentra aproximadamente en el 92%, por debajo del nivel cercano al 95% generalmente necesario para prevenir la transmisión sostenida en comunidades.

La vacuna triple viral, conocida como MMR, protege contra sarampión, paperas y rubéola.

Dos dosis ofrecen aproximadamente un 97% de protección contra el sarampión.

La evidencia acumulada durante décadas demuestra que la vacunación es una herramienta altamente eficaz para prevenir esta enfermedad.

La disminución de la cobertura crea grupos de personas susceptibles en los que el virus puede propagarse rápidamente.

¿Qué significa para Florida Central?

Florida recibe millones de visitantes nacionales e internacionales cada año.

Orlando y Kissimmee concentran una intensa actividad turística, escolar, comercial y familiar.

Esa movilidad no significa que los visitantes representen por sí mismos un peligro sanitario.

Pero cuando una enfermedad altamente contagiosa circula en distintas regiones, los desplazamientos pueden facilitar su introducción en comunidades donde existen personas susceptibles.

Por eso es especialmente importante que las familias conozcan su situación de vacunación y la de sus hijos.

Los CDC recomiendan habitualmente dos dosis de MMR durante la infancia: la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los cuatro y seis años.

En determinadas situaciones, como viajes internacionales, pueden recomendarse calendarios diferentes, incluso una dosis temprana para bebés de seis a once meses.

Esa dosis temprana no sustituye las dosis habituales posteriores.

Las familias deben consultar con su pediatra o proveedor de salud para determinar qué corresponde según la edad y los antecedentes.

Qué hacer ante una posible exposición

Una persona que presenta fiebre, tos, ojos rojos y una erupción compatible con sarampión debe evitar acudir sin aviso previo a una sala de espera médica.

Lo recomendable es llamar primero al centro sanitario para recibir instrucciones.

Esto permite que el personal organice medidas de aislamiento y reduzca el riesgo de exposición de otros pacientes.

Después de una exposición confirmada, determinadas personas pueden beneficiarse de vacunación MMR dentro de las primeras 72 horas o de inmunoglobulina dentro de seis días, según sus condiciones médicas.

Estas medidas deben evaluarse rápidamente con profesionales sanitarios y autoridades de salud pública.

Una advertencia para todo el país

El resurgimiento del sarampión demuestra que los logros de salud pública pueden perderse cuando disminuye la protección comunitaria.

No estamos ante una enfermedad misteriosa.

Tampoco ante un virus nuevo para el que no existan herramientas preventivas.

Estamos ante una infección ampliamente conocida, con una vacuna eficaz y décadas de evidencia científica.

La preocupación internacional por el estatus de eliminación de Estados Unidos representa una advertencia sobre la continuidad de la transmisión.

Pero para las familias, la prioridad es mucho más concreta: revisar los registros de vacunación, reconocer los síntomas y actuar rápidamente ante una posible exposición.

El sarampión no regresó porque la medicina olvidara cómo prevenirlo. Su avance demuestra lo que ocurre cuando demasiadas personas quedan sin protección.

La prevención sigue estando al alcance de nuestras comunidades.