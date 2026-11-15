DGM refuerza capacitación integral de la Quinta Promoción de agentes de interdicción migratoria. Juan Soto visita Lee Ballester

Santo Domingo, R. D.-La Dirección General de Migración (DGM) avanza en la preparación técnica, operativa e intelectual de los jóvenes que conforman la Quinta Promoción de agentes de interdicción migratoria, cuya graduación se celebrará este próximo martes 17 de noviembre en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Como parte del ciclo formativo, los aspirantes asistieron a una conferencia sobre inteligencia emocional y gestión de emociones en escenarios de conflicto, impartida por el psicólogo y presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, doctor Julio Ravelo Astacio.

Asimismo, el experto en relaciones internacionales Iván Gatón ofreció una ponencia centrada en la historia y geografía de la República Dominicana dentro del panorama geopolítico actual.

Durante las sesiones académicas, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., junto al coordinador militar de la institución, coronel Freddy Antonio Marte Acosta, ERD., exhortó a los futuros agentes a asumir con vocación el compromiso de servir a la patria y desempeñar sus labores con responsabilidad una vez investidos.

Estas jornadas responden al programa de formación integral impulsado por la entidad para dotar al nuevo personal de las herramientas técnicas y humanas que garanticen un ejercicio disciplinado, equilibrado y apegado a la Ley General de Migración 285-04.

Pelotero Juan Soto visita al director de Migración vicealmirante Lee Ballester

SANTO DOMINGO, RD.- El pelotero de Grandes Ligas Juan Soto visitó este jueves en su despacho, al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana.

El toletero Soto, jardinero de los Mets de Nueva York, compartió impresiones con el vicealmirante Lee Ballester, quien se sintió altamente complacido y honrado de que un slugger en las Ligas Mayores como el dominicano Juan Soto, lo visitara en su despacho.

“Estamos más que complacido de ti (Soto), de que hoy esté en nuestras oficinas y con gente de aquí, que al igual que yo, seguimos tu trabajo y esperamos siempre los mejores resultados”, precisó Lee Ballester.

Lee Ballester se hizo acompañar de parte de su equipo de trabajo conformado por el general de brigada Juan Vicente Pérez, FARD director de Inteligencia Migratoria y la Dra. Laura Mariñez, directora de Extranjería.