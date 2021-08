Lanzan Pro-Dominicana RAMI, repositorio de información digital para facilitar exportaciones

Hector Danilo Sanchez Special-Reporter

SANTO DOMINGO, R. D. – Con la meta de que la República Dominicana incremente sus exportaciones hacia nuevos mercados y diversifique su matriz de productos, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) presentó la herramienta ProDominicana RAMI, un repositorio de información dinámica sobre requisitos de acceso a mercados internacionales, disponible para quienes aspiran a exportar y para empresas que buscan expandirse a nuevos destinos de exportación.

En ProDominicana RAMI se aloja información sobre requisitos técnicos, sanitarios, fitosanitarios, certificaciones, permisos, organismos técnicos de entrada y aranceles para exportar y hacer negocios con los distintos socios comerciales de la República Dominicana. Igualmente, la herramienta permite identificar los destinos con los que el país tiene acuerdos y las facilidades que ofrecen para la recepción de la oferta exportable dominicana.

“En ProDominicana tenemos claro que el acceso a información actualizada abre oportunidades de competitividad al sector exportador del país. ProDominicana RAMI se suma al catálogo de servicios de innovación y digitalización que estamos impulsando como agencia para fortalecer la capacidad exportadora y de atracción de IED de la República Dominicana”, afirmó Biviana Riveiro, directora ejecutiva.

La herramienta ProDominicana RAMI estará disponible de forma gratuita y la comunidad exportadora podrá acceder a través de nuestro portal rami.prodominicana.gob.do.

La presentación de ProDominicana RAMI se realizó de forma presencial y virtual. El acto contó con las palabras de Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), quien indicó que con la herramienta estamos dando pasos agigantados para disminuir las devoluciones y detenciones de embarques que han castigado al país cuando los productos no cumplen con las normas de calidad, etiquetado, presentación, niveles de pesticidas, diseño, empaque, entre otros requisitos para acceder a determinados mercados.

Mientras que la señora Odile Miniño, vicepresidenta ejecutiva de ADOEXPO, saludó la iniciativa de ProDominicana al implementar la herramienta RAMI, que se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones y representa una importante herramienta para identificar nuevos mercados estratégicos a nivel internacional y aumentar las exportaciones.

SANTO DOMINGO.- Con la firma de un memorándum de cooperación entre la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación y Microsoft Dominicana se trabajará en facilitar la implementación de la transformación digital en las entidades gubernamentales, a fin de mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

En ese sentido, Microsoft, con más de veinte años de presencia significativa en la República Dominicana y la OGTIC, comenzarán a trabajar en un “plan de acción” para fortalecer la innovación en las instituciones del Estado dominicano.

Pedro Quezada, director general de la OGTIC, y Ana Patricia Mejía, representante en el país de Microsoft, acordaron que el plan de acción a ejecutar contemplará el aprovechamiento de la tecnología para brindar mejor acceso a la educación a distancia, interoperabilidad institucional, transparencia e identidad digital.

El convenio contempla la implementación de Laboratorios de Innovación Digital, Datawarehouse Gubernamental, Software Factory, Ciudades Inteligentes, Solution Assessment a la OGTIC e instituciones gubernamentales y Capacitaciones Técnicas en el uso de las tecnologías para agilizar los procesos en la obtención de los servicios.

El acto de la firma contó también con la presencia del Gerente de Microsoft para El Caribe, el Señor Herbert Lewy, quien felicitó la iniciativa e instó a que los organismos gubernamentales de República Dominicana se unan a este acuerdo, por la transformación digital de los servicios que ofrece el Estado, a todos sus ciudadanos.

En el plan de acción a desarrollar figuran como ejes principales la digitalización de los servicios públicos, el marco nacional de datos abierto, fortalecimiento de infraestructura, plan nacional de ciberseguridad, regulaciones de uso de nubes, entre otros.

SANTO DOMINGO.- El país participó por décima ocasión, esta vez de manera virtual, en el Marché du Film del Festival de Cannes celebrado del 6 al 15 de julio. A través de la Dirección General de Cine (DGCINE), los eventos organizados en el marco de este festival lograron más de 2 mil reproducciones y, según datos remitidos por los organizadores del Festival, el pabellón dominicano ocupó el cuarto lugar en visitas, entre 51 instituciones participantes.

En esta entrega, el pabellón promovió el país como destino fílmico, apoyó a 27 proyectos cinematográficos dominicanos en la ruta de posible colocación con agentes de ventas, distribuidores, inversionistas y productores acreditados en el Marché y dieron a conocer las oportunidades de coproducción existentes con la República Dominicana.

“El Marché du Film del Festival de Cannes es un mercado audiovisual de suma relevancia para la industria cinematográfica mundial, porque convergen profesionales claves que ayudan a impulsar cientos de proyectos que allí se exponen. En los próximos meses veremos los resultados de los esfuerzos de la colocación de los proyectos dominicanos en mercados internacionales, que entendemos serán positivos para la industria. Marché, ¡nos vemos el próximo año!”, destacó Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE.

Entre los eventos llevados a cabo en el mercado figuran: Shooting in Latin America, Dominican Pitching Sessions, Why has the DR become one of the top film destinations in the region? y Coproducing with Dominican Republic.

Estas actividades tuvieron alcance en 29 países, tales como: Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia, Filipinas, Holanda, India, Irán, México, Namibia, Macedonia del Norte, Panamá, Perú, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y Uruguay.

