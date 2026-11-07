La factura del silencio: El impacto económico del colapso educativo en Puerto Rico

Una economía competitiva no se sostiene sobre incentivos fiscales ni exenciones contributivas; se construye sobre el capital humano. En Puerto Rico, el abandono sistemático del sistema de educación pública ha incubado una crisis estructural que compromete directamente el desarrollo socioeconómico de la isla. Al promover estudiantes de grado sin asegurar que dominen las destrezas fundamentales de lectura, redacción, matemática y pensamiento crítico, el Estado no está protegiendo la autoestima de la juventud: está manufacturando analfabetas funcionales y condenando al país a un estancamiento prolongado

Un sistema que aprueba la incompetencia

El problema no reside únicamente en la falta de infraestructura física o en los constantes cierres escolares, sino en la política institucional del “pase automático” o promovido sin rigor. La evidencia epidemiológica y académica en la isla revela un cuadro desgarrador:

Desventaja socioeconómica y rezago: El 76.7% de la matrícula del Departamento de Educación vive bajo condiciones de desventaja económica. El sistema, diseñado para nivelar las oportunidades sociales, actúa como un canalizador de deficiencias.

Dominio académico mínimo: En evaluaciones estandarizadas de competencia lectora y matemática (como las pruebas NAEP), solo cerca del 12% de los estudiantes de cuarto grado en Puerto Rico demuestran nivel de proficiencia en su grado, comparado con el 79% en el continente estadounidense. Para octavo grado, la cifra cae alarmantemente a apenas un 6%.

Analfabetismo funcional: Miles de graduados de escuela superior obtienen su diploma sin la capacidad de interpretar un texto complejo, redactar una solicitud profesional o resolver operaciones lógicas básicas.

Consecuencias directas en la economía puertorriqueña

El costo económico de graduar jóvenes sin las competencias mínimas del siglo XXI se refleja en todos los sectores productivos:

Baja tasa de participación laboral: Un ciudadano que no domina destrezas técnicas o digitales básicas queda marginado de la economía formal. Esto presiona los sistemas de asistencia social y mantiene la tasa de participación laboral entre las más bajas de la región.

Escasez de talento calificado y fuga de cerebros: Mientras las industrias de manufactura avanzada, biotecnología y tecnología buscan profesionales capacitados, el sistema escolar público falla en nutrir la base de la fuerza laboral. La falta de preparación local obliga a importar talento o empuja a las empresas a relocalizarse.

Pérdida de productividad: El analfabetismo funcional le cuesta millones de dólares anuales al sector privado en capacitación remediativa, errores operativos y vacantes inalcanzables debido a la brecha de habilidades.

Exigencias del siglo XXI vs. la realidad escolar

El mercado global del siglo XXI exige pensamiento analítico, alfabetización digital, resolución de problemas complejos y comunicación efectiva en múltiples idiomas. El sistema educativo de Puerto Rico, en cambio, continúa entregando diplomas vacíos de contenido. Pasar de grado a un estudiante sin las competencias adecuadas es un acto de negligencia institucional que disfraza las estadísticas a corto plazo a expensas del futuro del país.

Exigencia urgente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

No basta con exigir ajustes presupuestarios y fiscalizar el gasto público desde un escritorio si no se atiende la raíz de la bancarrota fiscal: la falta de crecimiento económico impulsada por la degradación del capital humano.

Exigimos a la Junta de Supervisión Fiscal que ordene y financie una auditoría de rendimiento académico e institucional en el Departamento de Educación y condicione la aprobación de planes fiscales a la erradicación inmediata de la política de pase automático. La JSF no puede continuar aprobando presupuestos que perpetúan la ineficiencia y el caos administrativo mientras se ignora el rendimiento real del estudiantado. Cortar fondos a ciegas o mantener un sistema que produce analfabetas funcionales es una receta para el colapso financiero permanente. La verdadera sostenibilidad fiscal de Puerto Rico requiere priorizar e invertir estratégicamente en una educación pública con estándares de excelencia comprobables.

Puerto Rico no podrá aspirar al crecimiento económico ni a la autosuficiencia mientras su pilar educativo continúe graduando jóvenes incapaces de competir en un entorno globalizado. Reformar el sistema de educación pública, erradicar la promoción automática e impartir destrezas reales no es un asunto meramente académico: es la decisión económica y fiscal más urgente de nuestra era.