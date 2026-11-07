Presidente Luis Abinader asiste en Madrid a inauguración primera feria inmobiliaria dominicana en el extranjero. Otras Noticias Presidenciales

Madrid, España.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona participó, junto al ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, en el acto de inauguración de la feria inmobiliaria “Más Cerca de Casa”, que organiza Acoprovi y es la primera celebrada en el extranjero, con lo cual crea un espacio de encuentro entre la diáspora dominicana en España y la oferta inmobiliaria formal en República Dominicana.

El jefe de Estado indicó que se trata de una iniciativa público-privada en favor de los dominicanos en el exterior y que demuestra, una vez más, que el país cuenta con las instituciones de financiamiento y seguridad legal correspondientes para que la diáspora pueda acceder a una vivienda en su tierra de origen.

Con el respaldo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), en la feria se brindará orientación a la diáspora en España, país que cuenta con una comunidad importante de dominicanos, para que puedan evaluar las ofertas y oferentes y adquirir un inmueble de manera consciente y segura.

Rodríguez anunció que a través de la plataforma Vivienda Segura (viviendasegura.mibed.gov.de) el ciudadano podrá consultar las empresas y proyectos registrados, su ubicación, permisos y documentación técnica y legal, el avance de la obra y el historial de las verificaciones realizadas.

Mientras que la guía Vivienda Segura explicará de manera sencilla qué documentos se deben revisar antes de comprar una vivienda, según la etapa en la que se encuentre el proyecto, qué documentos se deben solicitar y cuáles señales de alerta deben tomar en cuenta.

“El Estado debe ser un facilitador de desarrollo garantizando siempre el cumplimiento de la ley y la seguridad de las personas”, añadió el titular del Mivhed.

Esta feria, además, demuestra la solidez del sector de la construcción y contribuye con el dinamismo económico, generando empleos y atrayendo inversiones.

“Queremos una República Dominicana donde construir sea más ágil, invertir sea más seguro y adquirir una vivienda sea una oportunidad real para las familias de nuestro país. Por eso estamos trabajando para modernizar los permisos, reducir la burocracia y fortalecer la transparencia de nuestras instituciones”, concluyó Rodríguez.

De su lado, Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, dijo que han trabajado arduamente de la mano del Mivhed para prevenir fraudes inmobiliarios y llevar un mensaje de confianza a la ciudadanía. Además valoró que durante la gestión del presidente Luis Abinader se creó el Mivhed y se promulgó la Ley de Alquileres, para fortalecer el sector.

Feria Inmobiliaria “Más Cerca de Casa”

Esta se realiza en el marco de la Semana Dominicana en España, con la participación de 21 constructoras y promotoras, 6 agentes inmobiliarios y 4 entidades financieras. Tiene una proyección de más de 1,500 asistentes entre este viernes 6 de noviembre y el próximo domingo 8, día en que concluye.

Estuvieron presentes, el embajador dominicano en España, Tony Raful; el cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini, y Manuel Garcia Troncoso, presidente de la Semana Dominicana en España (SEDE), entre otras personalidades.

Tras intensa agenda en Madrid, España, presidente Luis Abinader retomará sus actividades en el país con recorrido este domingo por Monseñor Nouel, Santo Domingo Este y Villa Altagracia

Santo Domingo.– Tras agotar una intensa agenda de trabajo en Madrid, España, el presidente Luis Abinader retomará este domingo sus actividades oficiales en el país con un recorrido por tres provincias, durante el cual encabezará la entrega de títulos de propiedad a familias del sector El Almirante, en Santo Domingo Este; inaugurará un edificio de oficinas gubernamentales y un centro educativo en Monseñor Nouel, así como otro en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Santo Domingo Este

La jornada del mandatario iniciará a las 11:00 de la mañana en Santo Domingo Este, donde encabezará la entrega de títulos de propiedad a familias, como parte de las acciones del Gobierno para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad de miles de dominicanos.

Monseñor Nouel

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a la provincia Monseñor Nouel, donde inaugurará el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, una infraestructura que albergará oficinas públicas.

Esta obra permitirá concentrar diferentes dependencias estatales en un mismo espacio, con el propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios gubernamentales.

Más adelante, el presidente Abinader continuará su recorrido con la inauguración de la Escuela Básica Profesora Jaqueline Lima, ubicada en el sector Prosperidad.

La nueva infraestructura educativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el sistema de enseñanza pública y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Villa Altagracia, San Cristóbal

La agenda presidencial concluirá en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, donde el mandatario encabezará la inauguración de la Escuela Básica Eurania Montás, con el objetivo de garantizar una educación de calidad, ofreciendo a los estudiantes espacios dignos y adecuados para su aprendizaje y desarrollo, lo cual así fortalecerá las oportunidades educativas de la comunidad.

Con estas actividades, el Gobierno continúa impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la educación, ampliar los servicios públicos y garantizar la seguridad jurídica de las familias dominicanas.

Gobierno inicia la entrega de más mil títulos en 2 provincias

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, habla durante el acto este viernes, junto a otros funcionarios.

ESPAILLAT, República Dominicana.- El Gobierno dominicano inició la titulación de terrenos en Espaillat y La Vega con el objetivo de entregar 1,024 certificados de propiedad que beneficiarán a 4,096 personas de ambas provincias.

El proceso es ejecutado en Moca (provincia Espaillat) y La Sabina (en Constanza, de La Vega) por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Bienes Nacionales, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y los ayuntamientos de dichas demarcaciones, mediante levantamientos técnicos y trabajos sociales y legales para regularizar los inmuebles.

2,496 BENEFICIARIOS EN MOCA Y 1,600 EN CONSTANZA

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, explicó que en Moca se proyecta entregar 624 títulos de propiedad, en beneficio de 2,496 personas, mientras que en La Sabina 400 para favorecer a 1,600 residentes.

Los trabajos abarcarán los sectores Los López I, Los López II, Nuevo Puerto Rico y Don Bosco, en Moca, así como Guaricano, Villa Sabina y Cañada Mocha, en Constanza. En estas comunidades, numerosas familias llevan décadas ocupando terrenos sin disponer de documentos legales que acrediten sus derechos de propiedad.

PROCESO SERÁ GRATUITO

Méndez Peña informó que los levantamientos se realizarán en las parcelas 41-B y 431 del distrito catastral 12, y la parcela 1-A del distrito catastral 02, en Moca. En Constanza comprenderán las parcelas 956 y 967 del distrito catastral 02.

El funcionario aseguró que el proceso será totalmente gratuito y exhortó a los residentes, representantes de iglesias y dirigentes comunitarios a participar como veedores para garantizar la transparencia de los trabajos.

Asimismo, presentó a los agrimensores Pedro Luis Acosta y José Rafael González, responsables de coordinar los levantamientos parcelarios. Las brigadas estarán identificadas con uniformes y carnés institucionales.

AUTORIDADES VALORAN INICIATIVA

La gobernadora de Espaillat, Patricia Muñoz, destacó que el proyecto representa una oportunidad para familias que llevaban más de 30 años esperando sus títulos.

El senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, solicitó extender el Plan Nacional de Titulación a otras comunidades, mientras que la diputada Gabriela Abreu y el alcalde de La Sabina, Victoriano Fernández, resaltaron los beneficios de la seguridad jurídica y la valorización de los terrenos.