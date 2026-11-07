Kissimmee busca quién ocupará el escaño 2

Cuatro integrantes de la Comisión Municipal deberán escoger a una persona para cubrir la vacante temporal. La selección requiere tres votos y dará al nuevo comisionado autoridad para decidir sobre contratos, presupuesto y desarrollo urbano.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

KISSIMMEE.— La selección de una persona para ocupar temporalmente el escaño 2 se perfila como una de las próximas decisiones importantes del gobierno de Kissimmee. El puesto quedó vacante cuando Angela Eady asumió la alcaldía, y corresponde a los cuatro integrantes restantes de la Comisión Municipal acordar quién lo cubrirá.

La decisión estará en manos de Eady y los comisionados Noel Ortiz, Carlos Alvarez III y Janette Martínez. Para concretar el nombramiento se necesitan tres votos favorables, al requerirse una mayoría de todos los miembros restantes.

La persona seleccionada tendrá participación en decisiones sobre presupuesto, contratos, obras y desarrollo urbano. Aunque el nombramiento sea temporal, sus responsabilidades serán las de un integrante de la Comisión.

Hasta el 7 de noviembre, la información pública revisada no identificaba a una persona oficialmente seleccionada ni una lista definitiva de aspirantes. La discusión del procedimiento está prevista para continuar el 17 de noviembre.

Un nombramiento que exige acuerdos

Ningún integrante de la Comisión puede decidir por sí solo quién ocupará el puesto. Eady no tiene autoridad unilateral para nombrar a su sustituto en el escaño 2, y el administrador municipal tampoco puede hacerlo.

Con cuatro funcionarios participando en la selección, una candidatura que reúna únicamente dos apoyos no alcanza la mayoría necesaria.

La necesidad de tres votos obliga a construir un acuerdo. El resultado dependerá de las personas que soliciten el puesto, de sus credenciales y de la evaluación que realicen los funcionarios responsables.

Todavía no existe información pública suficiente para atribuir apoyos concretos a posibles aspirantes o afirmar que alguien tenga asegurado el nombramiento.

Mike Steigerwald presenta el procedimiento

El administrador municipal, Mike Steigerwald, ha descrito un proceso de recepción de solicitudes, comprobación de requisitos y remisión de los expedientes elegibles a los comisionados.

Entre los pasos discutidos también figuran verificaciones de antecedentes.

La Secretaría Municipal tendría un papel central en la recepción y revisión de los documentos. Su función administrativa permitiría determinar cuáles solicitantes cumplen los requisitos antes de que la Comisión tome la decisión.

La distinción es importante: comprobar la elegibilidad no equivale a seleccionar al nuevo comisionado. La primera tarea corresponde a la revisión administrativa; la segunda exige una votación de los funcionarios.

Las fechas todavía necesitan confirmación

Las primeras explicaciones del procedimiento han incluido distintas referencias de calendario.

Una propuesta situó la posible recepción de solicitudes durante la semana del 9 de noviembre. Otra intervención de Steigerwald contempló que la Secretaría Municipal revisara expedientes durante los primeros días de la semana del 23, antes de Acción de Gracias.

Posteriormente se informó que la Comisión volvería a discutir el proceso el 17 de noviembre.

Estas referencias no deben presentarse como una convocatoria definitiva. Los interesados necesitan un anuncio municipal que establezca la apertura, el cierre, los documentos requeridos y el mecanismo de entrega.

Tampoco corresponde anunciar una fecha de nombramiento mientras no haya sido confirmada.

No existe un plazo específico en la carta municipal

La abogada municipal, Kalanit Oded, explicó durante la discusión que la carta constitutiva no establece un plazo específico para completar este nombramiento.

Por tanto, no debe asumirse que existe un límite automático de 30 días.

La ausencia de un plazo expreso hace especialmente importante que la Comisión adopte y comunique un calendario. Sin fechas claras, los residentes no pueden saber cuánto tiempo tendrán para solicitar el puesto o intervenir antes de la selección.

Un procedimiento anunciado con suficiente anticipación también permitiría que personas ajenas a los círculos habituales de participación municipal conozcan la oportunidad.

Qué puesto ocupará la persona designada

La ciudad ha aclarado que el nombramiento será para ejercer como comisionado o comisionada del escaño 2, sin adquirir automáticamente el título de vicealcalde.

La vacante se originó cuando Eady asumió la alcaldía tras la suspensión de Jackie Espinosa. La sustitución en el escaño 2 está vinculada a la duración de ese arreglo institucional.

No se trata, por ahora, de un nombramiento permanente por un período garantizado.

Quien solicite el puesto debe conocer esa condición antes de asumir compromisos profesionales o personales relacionados con el cargo.

Un voto con consecuencias para los residentes

La persona seleccionada tendrá que estudiar expedientes, escuchar a los ciudadanos y votar sobre asuntos que pueden afectar el costo y la calidad de los servicios públicos.

La Comisión decide sobre contratos municipales, proyectos de infraestructura, presupuesto y actuaciones de desarrollo que influyen en la vida cotidiana de los residentes.

Por eso, el nombramiento merece una evaluación que considere la capacidad de los aspirantes para comprender documentos financieros, analizar propuestas y explicar sus decisiones.

La experiencia comunitaria también puede aportar conocimiento sobre las necesidades de los vecindarios. Sin embargo, las cualidades que los comisionados consideren deseables deben distinguirse de los requisitos legales que establezca la convocatoria.

Las reglas que los ciudadanos necesitan conocer

Antes de la selección deben quedar claros varios aspectos: quién puede solicitar el puesto, qué documentación se exigirá, cómo se comprobarán los requisitos y qué criterios utilizarán los comisionados.

También está pendiente precisar si habrá entrevistas públicas, cómo se organizarán y de qué manera podrán los residentes expresar observaciones sobre los aspirantes.

La publicación de solicitudes y antecedentes pertinentes permitiría conocer a quienes buscan ejercer autoridad municipal antes de la votación.

La Secretaría Municipal, responsable de registros, agendas y actas, será una oficina importante para consultar los documentos disponibles y seguir el procedimiento.

Los vínculos de los aspirantes merecen revisión

Cuando se conozcan los nombres, será relevante examinar sus actividades profesionales y relaciones con asuntos sujetos a decisiones municipales.

Entre esos vínculos pueden figurar contratos con la ciudad, proyectos inmobiliarios, organizaciones que reciben fondos públicos o participación en campañas locales.

Una relación profesional o política no demuestra por sí sola un conflicto ni una actuación indebida. Lo importante será determinar qué intereses deben declararse y si podrían afectar decisiones futuras.

Hasta que existan aspirantes identificados y documentos disponibles, no hay fundamento para señalar favoritismos o acuerdos previos.

Si no hay acuerdo, la carta contempla una elección

La ciudad ha informado que la carta constitutiva prevé una elección especial si la Comisión no realiza el nombramiento.

Esa posibilidad no significa que ya exista una elección convocada ni que se haya fijado una fecha.

Si fuera necesario recurrir a esa vía, deberán definirse públicamente los pasos y condiciones aplicables.

Por ahora, la responsabilidad inmediata de los cuatro integrantes es organizar el proceso de selección y determinar si pueden reunir los tres votos necesarios para cubrir la vacante.

El 17 de noviembre, el siguiente punto de atención

La próxima discusión permitirá conocer si la Comisión establece un calendario y reglas concretas para recibir y evaluar candidaturas.

Para los residentes, los datos que merecen seguimiento son específicos: cuándo se abre la convocatoria, quiénes solicitan el puesto, cuáles cumplen los requisitos y cómo vota cada funcionario.

El nombramiento completará la composición de la Comisión y añadirá una voz a decisiones importantes para Kissimmee. La confianza en esa persona comenzará con un proceso que los ciudadanos puedan observar, comprender y evaluar.