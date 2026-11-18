Santiago, R. D.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) de la Republica Dominicana, doctor Julio Landrón, dejó iniciados, de manera formal y simultánea, los trabajos de remozamiento de 14 Centros de Primer Nivel de Atención (CPN), de los cuales 12 están ubicados en la provincia Santiago y dos en la provincia Valverde.

El acto inaugural se llevó a cabo en el CPN Don Lilo Vásquez, en el municipio Puñal. Durante su intervención, Landrón destacó que estas obras forman parte de la política del gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer la Red Pública de Salud, priorizando la atención primaria como la puerta de entrada de los ciudadanos al sistema sanitario.

“No se trata solamente de reparar paredes, techos o instalaciones; se trata de crear espacios adecuados para que nuestros médicos, enfermeras y demás colaboradores puedan ofrecer servicios con calidad, dignidad y humanización”, expresó el titular del SNS.

En la provincia Santiago, los 12 centros incluidos en esta jornada de rehabilitación son Don Lilo Vásquez (en Puñal), El Rubio, Manaclas, Rincón de Piedra, La Cidra, Bejucal, San Nicolás, Baitoa, Colorado, Villa Nueva, El Limón y Palmar Arriba. Asimismo, se incluyeron en esta intervención dos establecimientos ubicados en el municipio de Mao, provincia Valverde, correspondientes a los CPN Bejucal y Damajagua.

Durante el acto, el doctor Landrón dirigió un mensaje firme a los contratistas responsables de las obras, advirtiendo que el Estado ha depositado en ellos recursos y confianza, por lo que exigió trabajos bien ejecutados, materiales de calidad y estricto cumplimiento de los plazos establecidos.

Aseguró que el SNS mantendrá una supervisión constante hasta la entrega final de cada centro para garantizar que las intervenciones se traduzcan en beneficios concretos para la población y en espacios dignos y seguros para el personal de salud.

De igual forma, el funcionario exhortó a los líderes comunitarios y residentes a empoderarse del proceso, mantenerse vigilantes y cuidar las instalaciones, recordando que un centro de primer nivel fortalecido permite prevenir enfermedades, brindar atención oportuna y evitar que las familias deban trasladarse largas distancias para resolver sus necesidades básicas de salud.

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, destacó las intervenciones que realiza el SNS, bajo la dirección del Landrón, para mejorar la infraestructura hospitalaria y fortalecer los servicios de salud en distintos municipios de la provincia.

Durante sus palabras, agradeció al director ejecutivo del SNS por el entusiasmo y compromiso con que ha asumido los proyectos de salud en Santiago.

Fior Denis Tavárez, directora del distrito municipal de Guayabal, municipio de Puñal, provincia Santiago, agradeció al presidente Luis Abinader por tomar en cuenta a la comunidad y destacó algunas de las obras realizadas en beneficio de sus residentes.

Guariel David Marte, presidente de la junta de vecinos Estancia Nueva, expresó su agradecimiento a Dios, al presidente Luis Abinader y al director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, por atender el llamado de la comunidad y hacer posible el remozamiento del centro de primer nivel.

Marte manifestó que la comunidad se siente satisfecha y agradecida porque una iniciativa que durante mucho tiempo había esperado finalmente comienza a convertirse en realidad, en beneficio de sus habitantes.