San Cristóbal, República Dominicana. – Un contingente de 2,376 nuevos agentes de la Policía Nacional de la Republica Doominicana se integró formalmente a las labores operativas de la institución, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

El despliegue se llevó a cabo desde la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General (r) Eulogio Benito Monción Leonardo, ubicada en Hatillo, San Cristóbal. La distribución de los efectivos responde a los lineamientos estratégicos emitidos por el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García.

Tras completar su ciclo de formación y capacitación, los nuevos policías fueron asignados a diversas direcciones regionales, centrales y dependencias especializadas. En sus nuevos destinos, desempeñarán funciones clave en las áreas de patrullaje preventivo, investigación, inteligencia y proximidad ciudadana.

En el Gran Santo Domingo, el personal reforzará las direcciones regionales del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este y Boca Chica. Asimismo, el contingente cubrirá las regiones Norte, Sur y Este del país, impactando directamente provincias como Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, San Cristóbal, Peravia, Barahona, San Juan, San Pedro de Macorís y La Altagracia, entre otras demarcaciones.

Policía Nacional continua fortaleciendo la cooperación internacional y actualiza estrategias de seguridad en conferencia mundial de jefes policiales

La Policía Nacional Dominicana fortaleció sus vínculos de cooperación internacional y participó en espacios de intercambio de experiencias y actualización tecnológica durante la tercera visita institucional a la Conferencia Internacional de Jefes de Policía (IACP) 2026, celebrada en Orlando, Florida, Estados Unidos.

La participación se desarrolló en el marco de la cooperación internacional auspiciada por la Sección Antinarcóticos de Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, e incluyó conferencias especializadas, encuentros estratégicos y una feria de tecnología e innovación aplicada a las labores policiales.

Durante la agenda se abordaron temas prioritarios para la seguridad regional, entre ellos la cooperación internacional, el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de armas, con la participación de autoridades policiales del hemisferio, representantes de organismos federales estadounidenses y empresas vinculadas al sector de seguridad.

Como parte de las actividades, la delegación dominicana sostuvo reuniones estratégicas con la directora regional de INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Lesley C. Ziman, orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de colaboración institucional.

Asimismo, participó en las conferencias impartidas por destacadas autoridades del ámbito de la seguridad, entre ellas el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel.

La delegación estuvo encabezada por el general Martín Tapia, inspector general de la Policía Nacional, en representación del director general de la institución, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, junto a representantes de la oficina de INL.

Con esta participación, la Policía Nacional continúa impulsando el intercambio de conocimientos, la cooperación con organismos internacionales y la incorporación de nuevas herramientas y estrategias para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad ciudadana y regional.

Policía Nacional apresa en Moca a “El Gato” y le ocupa pistola ilegal y dinero en efectivo

Moca, provincia Espaillat.– Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre señalado como un microtraficante, a quien ocuparon una pistola calibre 9 milímetros, con su cargador y 14 cápsulas, durante un operativo realizado en el sector Las Colinas, de este municipio.

El detenido fue identificado como Francisco Javier Bautista Batanes (a) El Gato, de 39 años, residente en el referido sector, quien fue interceptado en la calle número 2, mediante una intervención conjunta de agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y miembros de la Policía Preventiva.

Según el informe policial, al notar la presencia de los agentes, el hombre emprendió la huida y lanzó un objeto en un solar baldío. Tras una inspección del lugar, las autoridades ocuparon una pistola marca Taurus, modelo PT24/7 G2, calibre 9 milímetros, de color negro, cuya numeración de serie no era legible.

También le fueron ocupados RD$1,650 en efectivo. El detenido no presentó documentación que amparara la tenencia y porte del arma de fuego.

El prevenido y las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.