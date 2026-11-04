Enmienda 3: menos impuestos, grandes interrogantes

EL SOL DECIDE 2026 | ELECCIONES EN FLORIDA

Florida aprueba una reforma constitucional que elevará hasta $250,000 la exención de impuestos sobre viviendas principales para gravámenes no escolares. Mientras millones de propietarios podrían beneficiarse, los gobiernos locales enfrentan una reducción multimillonaria de ingresos que podría transformar el financiamiento de servicios públicos.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

TALLAHASSEE, Florida, 4 de noviembre de 2026. — Los votantes de Florida aprobaron el martes 3 de noviembre una de las reformas más significativas al sistema de impuestos sobre la propiedad de las últimas décadas. La Enmienda Constitucional 3 recibió aproximadamente el 62 % de los votos, superando el requisito del 60 % necesario para modificar la Constitución estatal.

La decisión tendrá consecuencias económicas directas para propietarios de viviendas, inversionistas inmobiliarios, empresas, condados y municipios.

La medida aumenta considerablemente la exención conocida como Homestead Exemption, que permite reducir el valor tasado de una vivienda principal sobre el cual se calculan determinados impuestos.

Sin embargo, el beneficio no se aplicará de manera uniforme a todos los propietarios ni eliminará completamente los impuestos sobre las viviendas.

Además, la reducción de ingresos para los gobiernos locales abre un debate sobre el futuro financiamiento de la seguridad pública, la infraestructura, las bibliotecas, los parques y otros servicios comunitarios.

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Los resultados: Florida supera el requisito constitucional

Según los resultados extraoficiales de la División de Elecciones de Florida, la Enmienda 3 recibió 4,917,482 votos favorables y 3,015,840 votos en contra.

El respaldo alcanzó el 61.99 %, mientras el rechazo representó el 38.01 %.

La diferencia entre ambas opciones superó los 1.9 millones de votos.

En Florida, las enmiendas constitucionales propuestas mediante el proceso legislativo deben recibir al menos el 60 % de los votos emitidos sobre la medida para ser aprobadas.

La Enmienda 3 consiguió superar ese umbral por aproximadamente dos puntos porcentuales.

De las tres propuestas constitucionales sometidas a consideración en estas elecciones, fue la única aprobada.

Las enmiendas 1 y 2 no alcanzaron el porcentaje requerido.

¿Qué cambia exactamente con la Enmienda 3?

La reforma modifica varias disposiciones de la Constitución de Florida relacionadas con los impuestos inmobiliarios.

Su componente más conocido consiste en ampliar la exención de impuestos aplicable a las viviendas principales.

La implementación será gradual.

Año fiscal Exención para impuestos no escolares 2026 Aproximadamente $50,000 bajo el sistema anterior 2027 $150,000 2028 $250,000 Desde 2029 $250,000, con ajustes por inflación

Estas cantidades representan valores de propiedad que pueden quedar exentos de determinados impuestos, no dinero que el gobierno entregará directamente a los propietarios.

La diferencia es fundamental.

Una exención de $250,000 no significa que una familia recibirá un cheque por esa cantidad.

Significa que hasta $250,000 del valor tasado de una vivienda principal podrían quedar excluidos del cálculo de los impuestos locales no destinados a escuelas, según las reglas aplicables.

Un ejemplo: una vivienda valorada en $400,000

Para comprender el efecto de la reforma, consideremos una vivienda principal con un valor tasado de $400,000, suponiendo que no existen otras limitaciones o ajustes que modifiquen el cálculo.

Bajo el sistema anterior, el propietario podía beneficiarse de aproximadamente $50,000 en exenciones aplicables a determinados impuestos no escolares.

Eso dejaba aproximadamente $350,000 sujetos a esos gravámenes.

En 2027, con una exención de $150,000, la base sujeta a esos impuestos podría reducirse a $250,000.

En 2028, con una exención de $250,000, la base podría disminuir a $150,000.

Situación Valor sujeto a impuestos no escolares Antes de la reforma $350,000 En 2027 $250,000 En 2028 $150,000

En este ejemplo simplificado, la reducción de la base imponible sería de $200,000 respecto al sistema anterior.

El ahorro monetario dependerá de las tasas de impuestos aplicables, conocidas como millage rates, y de las características fiscales de la propiedad.

Por ejemplo, si los gravámenes no escolares aplicables fueran de 10 milésimas, una reducción de $200,000 en la base imponible equivaldría a un ahorro anual aproximado de $2,000.

No obstante, ese cálculo es únicamente ilustrativo. No constituye una estimación individual ni garantiza que todos los propietarios recibirán ese ahorro.

Los impuestos escolares no desaparecen

Uno de los aspectos más importantes de la Enmienda 3 es que la ampliación de la exención no se aplica a los impuestos destinados a financiar escuelas públicas.

Esto significa que los propietarios continuarán pagando los impuestos escolares correspondientes.

El tratamiento de esas obligaciones seguirá sujeto a las exenciones y normas vigentes para los distritos escolares.

Por tanto, aunque la factura total de impuestos podría disminuir para numerosos propietarios, no necesariamente desaparecerá.

La medida tampoco elimina automáticamente las evaluaciones especiales, cuotas de asociaciones de propietarios, seguros de vivienda u otros gastos asociados con una propiedad.

Es importante distinguir entre los impuestos inmobiliarios y las demás obligaciones financieras de una vivienda.

¿Quiénes recibirán los mayores beneficios?

Los principales beneficiarios serán los propietarios que utilizan sus inmuebles como residencia principal y cumplen los requisitos de la exención Homestead.

El beneficio dependerá del valor tasado de la vivienda y de los impuestos locales aplicables.

Las propiedades con valores tasados relativamente bajos podrían quedar completamente exentas de determinados gravámenes no escolares, aunque continuarían sujetas a impuestos escolares y otras obligaciones que correspondan.

En viviendas con valores tasados más elevados, la reforma reducirá la porción del valor utilizada para calcular los impuestos no escolares.

Sin embargo, los beneficios no serán idénticos para todas las familias.

La situación de cada propietario dependerá de factores como el valor tasado, las exenciones existentes, las tasas tributarias locales y la fecha en que estableció su residencia en Florida.

Atención: los nuevos residentes tendrán reglas diferentes

La Enmienda 3 incluye una disposición especialmente importante para quienes se muden a Florida.

Las personas que no sean residentes del estado al 31 de diciembre de 2026 estarán sujetas a un período de espera antes de recibir la exención ampliada.

Estos propietarios podrán acceder a las exenciones tradicionales cuando cumplan los requisitos correspondientes, pero la ampliación comenzará a aplicarse a partir de su quinto año de exención Homestead, conforme a las condiciones constitucionales y legales.

La disposición también establece que su aplicación estará limitada por las exigencias de la Constitución de Estados Unidos.

Esta diferencia podría generar interrogantes legales y administrativos.

Para quienes ya residen en Florida, será importante confirmar que su propiedad reúne los requisitos correspondientes y que la exención Homestead está correctamente registrada ante la oficina del tasador de propiedades del condado.

Segunda vivienda, propiedades de inversión y negocios

La reforma no se limita a las residencias principales.

También modifica las reglas relacionadas con el aumento anual del valor tasado de propiedades que no reciben la exención Homestead.

Entre ellas pueden encontrarse segundas viviendas, propiedades de alquiler y determinados inmuebles comerciales.

Antes de la reforma, el aumento anual del valor tasado de estas propiedades estaba sujeto, en términos generales, a un límite del 10 %.

La Enmienda 3 reduce ese límite al 5 %.

Esto no significa que los impuestos de todas las propiedades comerciales o de inversión disminuirán automáticamente.

La modificación limita cuánto puede aumentar anualmente el valor tasado sujeto a determinadas reglas.

El efecto concreto dependerá de la valoración del inmueble, los gravámenes correspondientes y las excepciones previstas por la legislación.

Para inversionistas y empresarios, la reducción del límite podría ofrecer mayor previsibilidad en determinados costos inmobiliarios.

Una reducción multimillonaria de ingresos públicos

El aspecto más controvertido de la Enmienda 3 es su impacto sobre las finanzas de los gobiernos locales.

Un análisis económico estatal estimó que la reforma podría reducir los ingresos de los gobiernos locales en casi $5,000 millones durante el ejercicio fiscal 2027-2028.

La pérdida estimada aumentaría hasta aproximarse a $9,000 millones durante el siguiente ejercicio fiscal.

A más largo plazo, el impacto recurrente podría acercarse a $12,000 millones anuales.

Estas cifras representan proyecciones, no pérdidas ya materializadas.

Su magnitud dependerá de las condiciones económicas, la evolución de los valores inmobiliarios, las decisiones presupuestarias y la implementación de la reforma.

Sin embargo, ilustran el alcance de los cambios que deberán enfrentar los gobiernos municipales y condales.

¿Qué podría ocurrir con los servicios públicos?

Los impuestos sobre la propiedad constituyen una fuente importante de financiamiento para los gobiernos locales de Florida.

Entre los servicios que pueden recibir recursos procedentes de estos ingresos se encuentran la policía, los bomberos, el mantenimiento de carreteras, los parques, las bibliotecas y otras operaciones gubernamentales.

La reducción de la base tributaria podría obligar a algunas jurisdicciones a revisar sus presupuestos.

Entre las alternativas que podrían considerar figuran la reorganización de programas, la reducción de determinados gastos, el aplazamiento de inversiones o la búsqueda de fuentes adicionales de ingresos, dentro de los límites legales.

Sin embargo, no puede afirmarse que todos los municipios reducirán servicios.

Cada gobierno local tiene una estructura presupuestaria diferente.

La capacidad de absorber una disminución de ingresos dependerá de sus reservas, obligaciones financieras, crecimiento económico y prioridades administrativas.

Miami-Dade: preocupación por el impacto presupuestario

En el sur de Florida, la administración de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, advirtió sobre las posibles consecuencias de la reforma.

Según estimaciones divulgadas antes de las elecciones, Miami-Dade podría experimentar una reducción aproximada de $385 millones en ingresos durante el primer año.

Entre los servicios mencionados como potencialmente afectados se encuentran el rescate y extinción de incendios, las bibliotecas, el mantenimiento de carreteras, los puentes, la protección contra inundaciones, los parques y el transporte público.

Estas advertencias reflejan escenarios presupuestarios que deberán revisarse a medida que se implementen las nuevas disposiciones.

Miami-Dade enfrenta necesidades considerables de infraestructura, movilidad y protección costera, por lo que cualquier modificación importante de sus ingresos tributarios requerirá planificación financiera.

Florida Central: ¿qué significa para Orange y Osceola?

La aprobación de la Enmienda 3 también tendrá consecuencias para los condados de Orange y Osceola, donde el crecimiento poblacional ha incrementado la demanda de servicios públicos.

En Kissimmee, St. Cloud, Orlando y otras comunidades de Florida Central, los gobiernos locales deberán evaluar cómo las nuevas exenciones afectarán sus ingresos.

Los propietarios que cumplan los requisitos podrían experimentar una reducción de sus impuestos inmobiliarios no escolares.

Para familias que enfrentan pagos hipotecarios, seguros y otros gastos elevados, ese alivio puede representar una diferencia importante en sus presupuestos.

Al mismo tiempo, los gobiernos locales tendrán que financiar necesidades relacionadas con nuevas carreteras, seguridad pública, mantenimiento urbano y crecimiento residencial.

El impacto concreto sobre Orange y Osceola deberá determinarse mediante análisis fiscales de cada jurisdicción.

No sería correcto atribuirles pérdidas específicas sin contar con estimaciones presupuestarias verificadas.

La reforma también limita determinados usos del dinero recaudado

Un componente menos conocido de la Enmienda 3 establece restricciones sobre los usos de los ingresos provenientes de impuestos sobre la propiedad recaudados por condados y municipios.

La reforma identifica categorías como seguridad pública, educación, infraestructura, recursos naturales, pago de deuda mediante bonos, beneficios de retiro para empleados y operaciones administrativas.

También contempla la posibilidad de autorizar otros gastos mediante los procedimientos establecidos, salvo que estén prohibidos por la legislación general.

Estas disposiciones podrían influir en las decisiones presupuestarias locales y requerir ajustes administrativos.

Su aplicación práctica dependerá de las normas que adopte la Legislatura y de la interpretación de las disposiciones constitucionales.

¿Pueden los municipios ampliar todavía más la exención?

La Enmienda 3 contempla mecanismos adicionales para aumentar las exenciones.

La Legislatura deberá establecer un procedimiento uniforme que permita a condados y municipios ampliar la exención correspondiente a sus propios gravámenes, potencialmente hasta el valor tasado completo de una vivienda.

También se contempla que determinados distritos especiales puedan adoptar medidas similares mediante aprobación de los votantes.

Esto significa que la reforma constitucional podría abrir la puerta a decisiones locales adicionales.

Sin embargo, esas ampliaciones no ocurrirán automáticamente en todas las jurisdicciones.

Dependerán de los procedimientos legales, las decisiones de las autoridades correspondientes y, cuando sea necesario, la aprobación electoral.

El debate político: alivio tributario frente a servicios públicos

La Enmienda 3 recibió respaldo de sectores republicanos que defendieron la necesidad de reducir los impuestos inmobiliarios.

El gobernador Ron DeSantis apoyó la reducción de impuestos sobre la propiedad, aunque expresó que la propuesta legislativa no llegaba tan lejos como las reformas que inicialmente había planteado.

El gobernador electo Byron Donalds también respaldó la enmienda durante su campaña.

Los defensores de la medida argumentaron que los propietarios necesitaban alivio económico frente al aumento del costo de vida y los gastos relacionados con la vivienda.

Desde esa perspectiva, ampliar las exenciones permitiría a las familias conservar una mayor parte de sus ingresos.

Por otro lado, funcionarios municipales, representantes de gobiernos locales y organizaciones vinculadas con la seguridad pública expresaron preocupación por la reducción de recursos.

Entre los opositores figuró la Florida Sheriffs Association.

También hubo diferencias dentro del propio Partido Republicano.

El presidente del Senado estatal, Ben Albritton, manifestó preocupación por el impacto de la propuesta sobre comunidades rurales con recursos limitados.

El debate refleja dos objetivos de política pública que pueden entrar en tensión: reducir la carga tributaria de los propietarios y garantizar ingresos suficientes para financiar servicios gubernamentales.

Una controversia legal antes de las elecciones

La Enmienda 3 también enfrentó una disputa judicial relacionada con la forma en que sería presentada a los votantes.

En agosto de 2026, un juez del Condado de Leon determinó que partes del título y resumen originales de la propuesta resultaban engañosas o inexactas.

Posteriormente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, divulgó una versión revisada del lenguaje electoral.

El cambio afectó la presentación de la medida en la papeleta, pero no modificó el contenido constitucional de la propuesta.

La controversia puso de relieve la importancia de que los votantes reciban descripciones claras de reformas que pueden tener consecuencias económicas significativas.

¿Qué deben hacer ahora los propietarios?

La aprobación de la enmienda no significa que los propietarios deban presentar inmediatamente una nueva solicitud para recibir un cheque o reclamar un reembolso.

La reforma modifica las reglas tributarias que comenzarán a aplicarse en 2027.

Los propietarios deberán verificar que su vivienda esté correctamente registrada como residencia principal, cuando corresponda, y mantenerse informados sobre las instrucciones de la oficina del tasador de propiedades de su condado.

También será importante revisar los avisos de valoración y las facturas de impuestos cuando se emitan bajo el nuevo sistema.

Quienes tengan una hipoteca con cuenta de depósito para impuestos y seguros, conocida como escrow, deberán recordar que una reducción de los impuestos no implica necesariamente una disminución inmediata de la mensualidad.

El administrador hipotecario normalmente tendrá que revisar las cantidades correspondientes a impuestos, seguros y posibles deficiencias o excedentes de la cuenta antes de modificar el pago.

Además, las primas de seguro de vivienda constituyen una obligación diferente y no se reducen automáticamente por la aprobación de esta enmienda.

El verdadero impacto comenzará a medirse en 2027

La aprobación de la Enmienda 3 constituye un cambio importante en la política tributaria de Florida.

Para numerosos propietarios, la reforma representa la posibilidad de reducir una parte significativa de sus obligaciones fiscales.

Para los gobiernos locales, implica la necesidad de prepararse para una reducción considerable de ingresos.

Los próximos meses serán determinantes.

La Legislatura deberá atender aspectos relacionados con la implementación, mientras los condados y municipios comenzarán a revisar sus proyecciones presupuestarias.

Los propietarios, por su parte, podrán evaluar con mayor precisión sus beneficios cuando se publiquen las valoraciones y cálculos tributarios correspondientes.

Una decisión que transformará las finanzas locales

La Enmienda 3 fue aprobada por una mayoría suficiente para modificar la Constitución de Florida, pero sus consecuencias económicas apenas comienzan a desarrollarse.

La reforma ofrece un beneficio potencial para propietarios que enfrentan costos elevados de vivienda.

Al mismo tiempo, introduce desafíos para los gobiernos responsables de mantener servicios esenciales.

El alcance de esos efectos no será idéntico en Miami, Orlando, Kissimmee, Tampa, Jacksonville o las comunidades rurales.

Cada región tendrá que adaptarse según sus necesidades, recursos y estructura fiscal.

La gran pregunta después de las elecciones ya no es si Florida reducirá los impuestos inmobiliarios, sino cómo se distribuirán los beneficios de esa reducción y de qué manera los gobiernos locales financiarán los servicios que necesitan sus residentes.

EL SOL DECIDE 2026

Cobertura especial de las elecciones generales de Florida.

Nota editorial: Los resultados electorales corresponden a cifras extraoficiales disponibles el 4 de noviembre de 2026. Los ejemplos tributarios son ilustrativos y no constituyen asesoramiento fiscal individual.

Fuentes: División de Elecciones de Florida; Departamento de Estado de Florida; Legislatura de Florida; análisis económico estatal; WUSF; CBS Miami; NBC 6 South Florida y ClickOrlando.