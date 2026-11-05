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Ministros de Defensa Dominicano y de la Presidencia recorren principales pasos fronterizos y constatan normalidad de las actividades en la zona

HECTOR SANCHEZ
HECTOR SANCHEZ
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Dajabón, Republica Dominicana. – El ministro de Defensa Dominicano, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó un recorrido de supervisión por los principales pasos fronterizos del país, acompañado de los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Así como del director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y del director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2), con el propósito de constatar personalmente las condiciones de seguridad y el desenvolvimiento de las actividades cotidianas en la zona.

El recorrido abarcó Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, principales puntos formales de cruce entre República Dominicana y Haití, donde las autoridades pudieron apreciar que las actividades comerciales, el tránsito autorizado de personas y las demás operaciones habituales se desarrollan con normalidad, bajo la vigilancia permanente de los organismos responsables de garantizar la seguridad y el orden en la frontera.

Al abordar el escenario de inestabilidad que afecta a la vecina nación de Haití, el alto mando militar advirtió que el Estado mantiene activos todos los planes de defensa nacional. Fernández Onofre puntualizó que las instituciones castrenses disponen de un esquema estructurado frente al fenómeno de las pandillas, asegurando que se mantiene una vigilancia implacable y una depuración biométrica rigurosa a través de Migración para neutralizar cualquier intento de vulnerar el territorio nacional.

La presencia conjunta de ambos ministros y de los principales mandos militares constituye una acción de seguimiento y coordinación interinstitucional, orientada a mantener una evaluación directa de la realidad fronteriza, fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad y asegurar que las medidas de protección de la soberanía nacional se ejecuten sin afectar innecesariamente el desenvolvimiento de las actividades regulares de las comunidades fronterizas.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el encuentro del ministro Fernández Onofre con los soldados destacados en las diferentes unidades fronterizas, a quienes transmitió un mensaje de reconocimiento, motivación y respaldo por la importante labor que realizan diariamente en defensa de la integridad territorial y la seguridad de todos los dominicanos.

Durante sus palabras, el titular de Defensa destacó el compromiso, la disciplina y el sentido del deber demostrados por los miembros de las Fuerzas Armadas, exhortándolos a continuar desempeñando sus responsabilidades con orgullo, profesionalismo y firmeza. 

Asimismo, resaltó la importancia de mantener elevados los valores institucionales, la cohesión entre compañeros y la convicción de que cada esfuerzo realizado en la frontera representa una contribución directa a la tranquilidad y seguridad de la nación.

Fernández Onofre reafirmó que los hombres y mujeres que sirven en la frontera cuentan con el respaldo, la confianza y el reconocimiento de sus superiores, resaltando que su sacrificio, entrega y vocación de servicio representan una contribución fundamental a la paz, la estabilidad y la soberanía de la República Dominicana.

Más allá de su carácter de supervisión operativa, la visita tuvo un importante componente de liderazgo militar y fortalecimiento del espíritu de cuerpo, al propiciar un acercamiento directo entre el alto mando y los soldados que cumplen sus responsabilidades en primera línea. Esta manifestación de acompañamiento y respaldo contribuye a fortalecer la moral, la cohesión institucional y el sentido de pertenencia, reafirmando que cada miembro de las Fuerzas Armadas, independientemente de su rango o función, constituye una pieza esencial para el cumplimiento de la misión constitucional.

Con este recorrido, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de mantener una supervisión permanente de la zona fronteriza, fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de su seguridad y continuar promoviendo un liderazgo cercano a las tropas, sustentado en el reconocimiento al servicio, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la defensa de la patria.

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