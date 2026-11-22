Santo Domingo Este, R. D.-En El Mango, Peralvillo, Municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, lo que está ocurriendo ya no se puede tapar con el silencio pues Familias, todas con décadas viviendo en la zona, denuncian que están siendo víctimas de un mismo patrón de invasión de sus propiedades tituladas. Y lo más grave que denuncian: cuando van a buscar justicia, sienten que la justicia se pone del lado de los que invaden.

Pues se encuentran con que un Fiscal miembro del Ministerio Publico de esa laboriosa provincia de Monte Plata se destapa solicitandole una medida de coersion a una de las familias agraviadas en su perjuicio, violandole sus derechos constitucionales en cantra de gentes humildes, serios, honestos responsables, pero sospechsamente a favor de las pandillas invasoras de Propiedades.

Dos de los casos que destapó Todo Kenia Berihuete Montero Y el Pastor Alex Montas

El caso emblemático es el de la señora Kenia Berihuete Montero, una mujer seria y honorable de la comunidad, según relata su familia, su madre le compró hace unos 30 años una propiedad con su título, deslindada y con todo lo que manda la ley. Es una propiedad legítima, no un terreno en el aire.

El Caso del Pastor Evangelico Alex Montas

El Pastor Evangélico Alex Montas, hombre que ha sido verdaderamente maltratado por las autoridades de Monte Plata actuando a favor de las Pandillas de Invasores que le invadieron su propiedad.

Este es otra caso vergonzoso de la Justicia ocurrido en la Provincia de Monte Plata, este Joven Pastor adquiere una propiedad de sus tíos que son una herencia con historias de mas de cien (100) años y estos forajidos, de manera irresponsable y desconsideradas procedieron a hacerle lo mismo que le hicieron a la madre de la Señora Kenia Berihuete Montero.

Y no le dio vergüenza que ambas propiedades las divide una calle, esas pandillas con evidente Asociación de Malhechores, con el auxilio de Abogados que supuestamente también están involucrados lamentablemente en esas mafias pandilleras y que en su momento el Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD) Tendrá también que proceder a ordenar una investigación para aplicarle la ley a esos malos togados.

Solo del caso del Pastor Alex Montas les voy a decir este poquito, resulta que al invadirle los Pandilleros la Propiedad del Pastor, estos proceideron, a cortar todo el Cacao sembrado en la Propiedad del joven Pastor, Los Plátanos, Los Guineos, Matas de Palmas y hasta le sustrajeron parte de los materiales de una casa en Construcción que tenia el Señor Alex en su propiedad que reitero heredada de sus abuelos por mas de 100 años de historia.

Y cuando el pastor va a la Fiscalía a poner la querella, sientan al pastor no lo escuchan, llaman a uno de los pandilleros, y cuando este llega al Ministerio Publico, la Fiscalía procede a escuchar al miembro de la pandilla de Invasores, y resultando el Señor Aelx Montas, preso por una orden de la Fiscalía,

Después de 7 días preso suben al Pastor ante una jueza y esta se desatapa con una medida de Coerción del Pobre Pastor, obligándolo a tener que ir a firmar cada cierto tiempo, y los Pandilleros Invasores de Propiedades, entre la Jueza y el Fiscal le dejan ir para su casa, O sea que el pastor Evangélico, que le invadieron sus propiedades, que le robaron parte de sus materiales de su casa en Construcción, entre otras violaciones a sus derechos constitucionales, entre la Jueza, La Fiscalía, La Policía Nacional dejaron preso al verdadero dueño de la propiedad, ¿y Adivinen quien fue el Fiscal que se atrevió a pedir una medida de coerción en contra del Pastor y a favor de los pandilleros?

Magistrado Fiscal Félix Heredia de la Provincia de Monte Plata, República Dominicana el cual esta siendo seriamente cuestionado por sus actuaciones en favor de las Pandillas de Invasores que actúan en el Manguito, Peralvillo, Yamasá, Monte Plata.

El Magistrado Félix Heredia, este mismo Fiscal que se atrevió a citar para este lunes solicitandole tambien a la misma Magistrada Jueza una medida de coercion similar en contra de la muy Honorable Señora Kenia Berihuete Montero y su abogada la licenciada Isis Jimenez tal y como denuncian las familias, este honorable Magistrado coincidencialmere actuando en contra de los legitimos dueños y en favor de esas Mafias de Invasores. ¿Qué opinan ustedes mis queridos lectores del accionar de este Fiscal sera Ignorancia, incapacidad o Complicidad?

Sin embargo, denuncian que a esa propiedad se introdujo un grupo de personas encabezado, según los denunciantes, por un individuo conocido en la zona como “Pijollo”.Los denunciantes señalan que “Pijollo” no actuaba solo. Alegan que estaba acompañado por personas identificadas como Mártires Beltrán de la Cruz, Gregorio González, Carlos Durán, conocido como “Carlito La Piedra”, quien según la denuncia se hace pasar por abogado,

Parte de la Pandilla des Invasores de Propiedades del Manguito, Peralvillo, Yamasa provincia Monte Plata.

Héctor Manuel González, y una mujer conocida en la zona como “La Platanera”, vendedora de plátanos.Sobre “La Platanera”, la denuncia agrega que es señalada como pareja de un hombre conocido como Sandy, quien según los comunitarios primero decía ser Sargento Mayor retirado de la Policía Nacional y luego cambió su versión diciendo que era del Ejército de la República Dominicana.

Los denunciantes piden que las autoridades verifiquen la verdadera identidad y rango de esta persona.Este grupo, según la versión de las familias afectadas, habría formado una estructura dedicada a entrar a propiedades ajenas, tumbar cercas, levantar mejoras improvisadas y luego intimidar a los dueños legítimos para que abandonen lo suyo.

No Es Solo Kenia: Son 13 Familias Más lo que le pasó a Kenia Berihuete, denuncian los moradores, no es un caso aislado. Es el mismo libreto aplicado a otras familias de El Mango. Las familias que se han unido a esta denuncia pública son:

Emiliano Morla Manzueta, Evaristo González de la Cruz, Miguel Beltrán, Elpidio de la Cruz, Petronila Beltrán Morales, Bak Beltrán

Niño Beltrán, Nelson Beltrán, José Dolores Morla Manzueta, Danilo Germán Morla, Alex Morla, Rogelio Pérez Martínez, Alfonso Gálvez de la Cruz, Odalis Reyes de la Cruz, Juan Morla Manzueta, Son más de 12 familias, todas con historias similares: terrenos comprados, heredados o trabajados por años, que hoy están en manos de personas que, según los denunciantes, no tienen ningún documento legal que los respalde.

La Denuncia Contra La Fiscalía:

Ellas son la Señora Kenia Berihuete y su Abogada Isis Jimenez y para la cual el Fiscal Felix Heredia le esta solicitando medidas de coercion.

El Fiscal Félix Heredia, aquí con el accionar de este representante del Ministerio Publico de la Provincia es donde la denuncia se convierte en un escándalo, pues la señora Kenia Berihuete Montero está representada legalmente por la Licenciada Isis Jiménez, abogada de la parte afectada, según la denuncia presentada por la Lic. Jiménez y su clienta, el fiscal Félix Heredia, de la Fiscalía de la Provincia de Monte Plata, habría actuado de una manera que las familias califican como aviesa y parcializada.

Los denunciantes alegan que, en lugar de perseguir a los señalados como invasores, el fiscal Heredia habría solicitado medidas de coerción en contra de las propias víctimas y su abogada que la defiende, es decir, en contra de las familias serias y honorables que están defendiendo sus propiedades. La pregunta que hacen las familias es directa y dolorosa:

¿Cómo es posible que la Fiscalía pida coerción para el dueño con título de 30 años y deje libres a los que se metieron a la fuerza a invadir esas propiedades? Para los comunitarios de El Mango, esta actuación no es un error procesal. Ellos alegan que esto evidencia una posible complicidad entre algunos miembros de la Fiscalía de Monte Plata y el grupo señalado como invasor.

El Clamor de El Mango

Las familias de El Mango no están pidiendo que les regalen nada, están pidiendo tres cosas puntuales:

1. Que la Procuraduría General de la República investigue: Que se abra una investigación seria e independiente sobre la actuación del fiscal Félix Heredia en estos casos y sobre por qué se piden medidas de coerción contra las víctimas.

2. Que se detenga la persecución contra las víctimas:

Que no se siga utilizando el sistema judicial para intimidar a Kenia Berihuete Montero, a su Aboagada la Licenciada Isis jimenez y a las demás familias.

Este el Supuesto Sargento Mayor que uno dice que es de la Policía nacional y a otros dice que es del ejercito de la Republica Dominicana, acompañado de su mujer conocida por la Platanera, ya que vendía plátanos en una guagua anunciadora, pero que parece que cambio de profesión para acompañar a su marido metiéndose a invasora de propiedades, esta pareja alega a los dueños de las propiedades que ellos los que les han vendido las propiedades una vez que la invaden, aquí están en la propiedad del Pastor Alex Montas la cual la tienen invadida tambien.

3. Que se desmantele el grupo señalado: Que se investigue con documentos en mano a “Pijollo”, Mártires Beltrán de la Cruz, Gregorio González, Carlos Durán (Carlito La Piedra), Héctor Manuel González, “La Platanera” y a su marido el Supuesto Sargento mayor Retirado llamado Sandy, y se determine quién tiene título y quién no.

Los moradores advierten que si la Fiscalía de Monte Plata no actúa con imparcialidad, ellos están dispuestos a llevar esta denuncia a los medios nacionales, a la Procuraduría General, al Defensor del Pueblo y a todos los organismos que sean necesarios. El Mango, Peralvillo, Yamasá, es tierra de gente trabajadora. No es tierra de mafias. Y sus familias dicen que no se van a dejar despojar en silencio.