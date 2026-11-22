Santo Domingo Este, R. D.-En la comunidad de El Mango, en Peralvillo, Yamasá, provincia Monte Plata, se está viviendo una pesadilla que los residentes ya no aguantan en silencio. Lo que allí ocurre no es un simple conflicto de tierras. Según denuncian los moradores, se trata de una estructura organizada dedicada a la invasión de propiedades privadas.

El Modus Operandi de la Mafia los comunitarios describen el mismo patrón una y otra vez: Identifican terrenos con títulos legítimos, muchos de ellos de familias que han vivido y trabajado allí por décadas. Entran en grupo, a veces de noche, tumban cercas, construyen ranchos improvisados y marcan los terrenos como si fueran suyos.

Intimidan a los dueños. Cuando el propietario legítimo intenta reclamar, denuncian que recibe amenazas, insultos y hasta agresiones por parte de pandillas que actúan con total impunidad. Falsifican papeles y reclamos. Presentan supuestos derechos de posesión que, según las familias afectadas, no tienen ningún sustento legal.

El resultado es el mismo: Familias serias y honorables, que han sudado sus tierras, terminan desplazadas, con miedo de pisar lo que es suyo, y si van a la Fiscalia de la Provincia de Monte Plata ellos alegan que en el Ministerio Publico no se les quiere tomar sus denuncias y que los que generalmente salen perjudicados son los verdaderos dueños de las Propiedades, mientras los Pandilleros siguen sueltos y cortandolos frutos embrados, robandole el Cacao, los Platanos, los Guineos, cortando las matas de Palmas, Caobas, Limon agrio, entre otros frutos menores.

La Comunidad del Manguito, Peralvillo, Yamasá provincia Monte Plata reunido con el Teniente Coronel ( PN) Lorenzo de Yamasá y el Teniente Coronel ( PN) Manzueta de la Policía Nacional de Peralvillo los cuales por Instrucción del Jefe de la Policía Nacional Dominicana acudieron a una reunión solicitada por los munícipes para tratar de parar a esas Mafias y/o Pandillas de Invasores. de invasores.

La pregunta que nadie quiere responder: ¿Y la Fiscalía?

Fiscalía de Monte Plata muy cuestionada por su accionar en favor de los Pandilleros

¿Y la Fiscalía? Aquí es donde la denuncia se vuelve más grave. Los afectados aseguran que cuando acuden a la Fiscalía de la Provincia de Monte Plata buscando justicia, se encuentran con todo lo contrario, en lugar de perseguir a los invasores, denuncian que la Fiscalía ha iniciado procesos en contra de las propias víctimas.

La Señora Kenia Verihuete Montero con un cubo de Cacao qué le pudo quitar a uno de los Invasores cuando lo hartaba para venderlo.

Según testimonios recogidos en El Mango, la Fiscalía ha llegado a solicitar medidas de coerción en contra de los dueños legítimos, mientras que las bandas de invasores continúan operando libremente en la zona, sin que se les aplique el mismo rigor de la ley, para las familias del Manguito en Peralvillo, esto no es un error.

Esto, dicen ellos, es evidencia de una terrible y posible complicidad entre algunos Fiscales y estas bandas. ¿Cómo se explica que el que invade salga libre y el que defiende su propiedad termine siendo procesado? ¿Cómo se explica que una institución creada para proteger al ciudadano termine siendo, según los denunciantes, el brazo legal de los invasores?

Una parte de los supuestos Invasores captados en plena acción

Este es tal Pijollo, uno de los supuesto líder de la Pandilla de Invasores en el Manguito, Peralvillo.

Este es el supuesto Profesor de Escuela llamado Basilio de la Cruz Beltran, quien también forma parte de la Pandilla de Invasores del Manguito, Peralvillo a su lado izquierdo figura otro de los Invasores.

Carlos colon, ,(Alias Carlito la Piedra) el cual dice ser supuesto abogado y es uno de los líderes de la Pandilla de Invasores de hecho en la foto esta captado dentro de la Propiedad de lamadre de la Señora Kenia Beriguete Montero.

Este el Supuesto Sargento Mayor que uno dice que es de la Policía nacional y a otros dice que es del ejercito de la Republica Dominicana, acompañado de su mujer conocida por la Platanera, ya que vendía plátanos en una guagua anunciadora, pero que parece que cambio de profesión para acompañar a su marido metiéndose a invasora de propiedades, esta pareja alega a los dueños de las propiedades que ellos los que les han vendido las propiedades una vez que la invaden, aquí están en la propiedad del Pastor Alex Montas la cual la tienen invadida tambien.

Un Llamado Urgente

Los moradores de El Mango no piden favores, piden lo que la Constitución les garantiza, derecho a la propiedad privada y derecho a una justicia imparcial, Exige una investigación profunda por parte de la Procuraduría General de la República sobre la actuación de la Fiscalía de Monte Plata en estos casos y de manera especial la muy extraña participación del Fiscal llamado Felix Heredia que en vez de apoyar a los dueños de las propiedades privadas actua como si fuera parte de esa Mafia de Invasores.

Que se detengan las medidas de coerción injustas solicitadas por el Fiscal Felix Heredia en contra familias honorables, que se desmantele de una vez por toda esta mafia de invasores de propiedades que tiene en zozobra a toda la zona del Manguito, Peralvillo, los afectados alegan no se van a quedar de manos cruzadas ni con la boca callada, y advierten que si la justicia local no actúa, la comunidad llevará su voz a donde sea necesario.