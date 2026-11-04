Byron Donalds gana Florida por estrecho margen

El republicano supera al demócrata David Jolly por poco más de 108,000 votos, mantiene la gobernación en manos de su partido y protagoniza un acontecimiento histórico al convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado. El costo de vida, los seguros de vivienda y los impuestos marcarán el comienzo de su administración.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

TALLAHASSEE, Florida, 4 de noviembre de 2026. — Florida eligió a un nuevo gobernador en una de las contiendas más competitivas de los últimos años. El congresista republicano Byron Donalds derrotó al excongresista demócrata David Jolly en las elecciones generales celebradas el martes 3 de noviembre, asegurando la continuidad del Partido Republicano al frente del gobierno estatal.

La victoria de Donalds representa un acontecimiento histórico: será el primer gobernador afroamericano de Florida y el primer republicano afroamericano elegido gobernador en Estados Unidos.

Sin embargo, más allá del significado histórico, los resultados revelan un electorado profundamente dividido y una diferencia considerablemente menor que la registrada en las elecciones para gobernador de 2022.

Según los resultados extraoficiales publicados por la División de Elecciones de Florida, Donalds obtuvo 4,131,777 votos, equivalentes al 50.02 %, frente a 4,023,425 votos para Jolly, quien alcanzó el 48.71 %.

La diferencia fue de 108,352 votos, aproximadamente 1.31 puntos porcentuales.

Un total de 8,259,936 votos fueron contabilizados en la elección para gobernador, incluyendo los sufragios emitidos por candidatos minoritarios e independientes.

Los resultados permanecen sujetos al proceso oficial de certificación.

Los resultados: una victoria por 1.31 puntos

La elección presentó un escenario muy distinto al de cuatro años atrás.

En 2022, el gobernador republicano Ron DeSantis consiguió la reelección con una ventaja cercana a 19 puntos porcentuales frente al demócrata Charlie Crist.

En 2026, Donalds conservó la gobernación para su partido, pero con un margen mucho más reducido.

La diferencia entre ambos procesos electorales es significativa, aunque debe analizarse considerando que se trató de candidatos diferentes, campañas distintas y circunstancias políticas y económicas cambiantes.

Donalds obtuvo poco más de la mitad de los votos, mientras Jolly recibió el respaldo de casi la mitad de los participantes.

Los candidatos minoritarios e independientes sumaron aproximadamente el 1.27 % restante.

El resultado demuestra que, pese a la ventaja republicana en el registro de electores, la competencia por la gobernación fue considerablemente más estrecha que en 2022.

¿Habrá un recuento electoral?

Aunque la diferencia fue relativamente pequeña, el margen registrado no alcanzaba el umbral establecido por la legislación de Florida para ordenar automáticamente un recuento.

La ley estatal contempla un recuento mecánico cuando la diferencia entre los principales candidatos es de medio punto porcentual o menos del total de votos emitidos en la contienda.

En el caso de Donalds y Jolly, la ventaja aproximada de 1.31 puntos se encontraba por encima de ese límite.

Por tanto, los resultados disponibles no indicaban la necesidad de un recuento automático.

No obstante, el procedimiento electoral continúa hasta que las autoridades correspondientes completen la revisión y certificación de los resultados.

¿Quién es Byron Donalds?

Byron Donalds llegó a la elección después de representar al suroeste de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Antes de su carrera en Washington, también fue legislador estatal.

Su trayectoria política se ha desarrollado dentro del Partido Republicano, donde ha defendido propuestas relacionadas con la reducción de regulaciones, la política fiscal conservadora, el crecimiento empresarial y la participación limitada del gobierno en determinados sectores económicos.

Durante su campaña para gobernador recibió el respaldo del presidente Donald Trump y de otras figuras republicanas.

Donalds buscó presentar su candidatura como una continuación de las políticas económicas y gubernamentales conservadoras aplicadas durante la administración de Ron DeSantis, incorporando propuestas propias para atender problemas relacionados con el costo de vida.

Su victoria también adquiere relevancia por su representación histórica.

Florida, uno de los estados más poblados y diversos de Estados Unidos, nunca había elegido anteriormente a un gobernador afroamericano.

Donalds asumirá la responsabilidad de dirigir un estado con importantes comunidades hispanas, afroamericanas, anglosajonas y residentes procedentes de diferentes regiones del país y del extranjero.

David Jolly: una candidatura que estrechó la competencia

David Jolly llegó a las elecciones con una trayectoria política poco convencional.

Anteriormente fue congresista republicano, pero posteriormente se distanció del partido y se incorporó al Partido Demócrata.

Durante la campaña de 2026 buscó atraer tanto a votantes demócratas como a independientes y republicanos inconformes con determinadas políticas estatales.

Su mensaje electoral se concentró en asuntos económicos, el costo de los seguros, la vivienda y la necesidad de modificar ciertas prioridades del gobierno estatal.

Jolly también defendió posiciones diferentes a las de Donalds en cuestiones como los incentivos tributarios y la expansión de centros de datos de inteligencia artificial.

Aunque no consiguió ganar la gobernación, obtuvo más de cuatro millones de votos y redujo considerablemente la diferencia registrada entre los principales partidos en 2022.

Este resultado plantea nuevas preguntas sobre la competitividad de futuras elecciones estatales, sin permitir establecer conclusiones definitivas sobre el comportamiento electoral de los próximos años.

El mapa electoral: diferencias entre las regiones

La elección mostró contrastes importantes entre las distintas regiones de Florida.

En Broward, uno de los condados más poblados del sur del estado, Jolly obtuvo 432,002 votos frente a 220,328 para Donalds.

En Brevard, ubicado en la costa este de Florida Central, Donalds recibió 145,992 votos, mientras Jolly obtuvo 115,313.

En Alachua, donde se encuentra Gainesville y la Universidad de Florida, Jolly consiguió 69,456 votos frente a 34,491 para Donalds.

En Bay County, en el noroeste del estado, Donalds alcanzó 48,387 votos frente a 20,687 para Jolly.

Estos resultados ilustran las diferencias entre condados urbanos, universitarios, suburbanos y regiones donde el Partido Republicano conserva un respaldo considerable.

La distribución geográfica de los votos fue decisiva para determinar el resultado estatal.

En una elección resuelta por aproximadamente 108,000 votos, las diferencias acumuladas entre condados adquieren especial importancia.

Florida Central: una región fundamental para el próximo gobernador

Para los residentes de Orlando, Kissimmee, Osceola, Orange, Seminole, Polk y otras comunidades de Florida Central, el resultado electoral tendrá consecuencias directas sobre asuntos que afectan la vida cotidiana.

Entre las prioridades regionales se encuentran el crecimiento poblacional, la vivienda asequible, el tráfico, la infraestructura vial, la educación y los costos de los seguros.

La expansión residencial y comercial ha transformado considerablemente Florida Central durante los últimos años.

En condados como Osceola y Orange, el aumento de la población ha generado nuevas necesidades de carreteras, escuelas, transporte y servicios públicos.

Aunque muchas decisiones dependen de los gobiernos municipales y condales, la administración estatal desempeña un papel importante en el financiamiento de infraestructura, la regulación de seguros y la legislación relacionada con el desarrollo urbano.

El nuevo gobernador también tendrá influencia sobre la orientación presupuestaria del estado y las relaciones con los gobiernos locales.

Los seguros de vivienda: uno de los principales desafíos

Uno de los asuntos más importantes de la campaña fue el elevado costo de los seguros de propiedad.

Florida enfrenta riesgos particulares debido a su exposición a huracanes y otros fenómenos meteorológicos.

Los propietarios han experimentado presiones económicas relacionadas con las primas de seguros, los deducibles, los costos de reparación y el mantenimiento de sus viviendas.

Donalds prometió trabajar para reducir los costos de los seguros tanto para propietarios residenciales como para empresas.

Durante sus declaraciones posteriores a la victoria, reconoció las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias.

Sin embargo, reducir las primas dependerá de múltiples factores, incluyendo la evolución de los riesgos asegurados, las condiciones del mercado, los costos de reaseguro y las decisiones regulatorias.

Las propuestas concretas que presente su administración permitirán evaluar cómo pretende alcanzar sus objetivos.

Para los residentes de Florida Central y del sur del estado, este será uno de los temas de mayor interés durante sus primeros meses en Tallahassee.

El costo de vida y la vivienda

El precio de las viviendas, los alquileres y los gastos cotidianos también ocuparon un lugar destacado durante la campaña.

Florida ha experimentado cambios demográficos importantes que han incrementado la demanda de viviendas y servicios.

Aunque las condiciones varían según la región, numerosas familias enfrentan dificultades para encontrar propiedades o alquileres compatibles con sus ingresos.

La próxima administración deberá decidir qué papel desempeñará el estado en asuntos como el desarrollo de viviendas, los incentivos económicos, la planificación territorial y la coordinación con los gobiernos locales.

Para trabajadores, jubilados, pequeños empresarios y familias hispanas, las decisiones relacionadas con estos temas pueden tener consecuencias económicas importantes.

Los impuestos sobre la propiedad

La política tributaria será otro asunto central para el gobierno entrante.

Donalds apoyó durante la campaña la Enmienda 3, relacionada con la ampliación de determinadas exenciones del impuesto sobre viviendas principales.

Jolly se opuso a esa propuesta.

La medida fue aprobada por los votantes en las elecciones generales.

Su aplicación plantea dos cuestiones diferentes.

Por una parte, las exenciones pueden representar una reducción de la carga tributaria para propietarios que cumplen los requisitos establecidos.

Por otra, los gobiernos locales deberán evaluar cómo los cambios afectan sus ingresos y la capacidad de financiar servicios.

El impacto real dependerá de las características de cada propiedad, las reglas aplicables y las decisiones presupuestarias posteriores.

Inteligencia artificial y desarrollo económico

Otro asunto que diferenció a los candidatos fue la expansión de centros de datos vinculados con inteligencia artificial.

Donalds expresó apoyo al desarrollo de estas instalaciones, sujeto a regulaciones.

Jolly propuso una pausa de un año en la aprobación de nuevos centros de datos.

El debate involucra aspectos económicos, tecnológicos y ambientales.

Los centros de datos pueden atraer inversiones y actividad empresarial, pero también generan preguntas relacionadas con el consumo de electricidad, agua y la capacidad de infraestructura.

Florida tendrá que evaluar estas necesidades a medida que aumente la demanda de servicios tecnológicos.

Las decisiones de la próxima administración podrían influir en la llegada de nuevas inversiones y en los requisitos establecidos para proyectos de gran escala.

La influencia de Donald Trump en la elección

La campaña también estuvo marcada por la relación política entre Byron Donalds y el presidente Donald Trump.

Donalds recibió el respaldo del mandatario y participó en actividades de campaña junto a él.

Durante su discurso de victoria, agradeció públicamente ese apoyo.

La elección se desarrolló en un contexto nacional de competencia entre republicanos y demócratas por el control de cargos estatales y federales.

Sin embargo, el resultado de Florida no puede atribuirse exclusivamente a una figura nacional.

Las preocupaciones económicas de los votantes, las campañas de ambos candidatos, las diferencias regionales y la participación electoral también forman parte del análisis.

La relación entre el nuevo gobernador y Washington será relevante para asuntos como infraestructura, inmigración, fondos federales y respuesta ante desastres.

Una transición histórica después de Ron DeSantis

Donalds sucederá a Ron DeSantis, quien no podía buscar otro período consecutivo debido a los límites establecidos para el cargo.

La toma de posesión está prevista para el 5 de enero de 2027.

Con este cambio concluirá una etapa de ocho años bajo la administración DeSantis.

Durante ese período, Florida adoptó decisiones importantes en materia educativa, tributaria, sanitaria, migratoria y de regulación estatal.

Donalds tendrá la oportunidad de mantener determinadas políticas, proponer modificaciones y establecer prioridades propias.

El alcance de esas decisiones dependerá de su programa de gobierno, la legislación aprobada y la disponibilidad de recursos presupuestarios.

Bryan Avila será el próximo vicegobernador

La candidatura republicana también incluyó al senador estatal Bryan Avila como aspirante a vicegobernador.

Avila, legislador con experiencia en Tallahassee, acompañará a Donalds en la nueva administración.

Su participación tendrá importancia en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura estatal.

El vicegobernador puede asumir responsabilidades administrativas y de coordinación según las funciones que le asigne el gobernador.

La experiencia legislativa de Avila podría resultar relevante en el desarrollo de las prioridades gubernamentales.

¿Qué significa la elección para la comunidad hispana?

Florida cuenta con una numerosa población hispana, especialmente en Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Orange, Osceola y otras regiones.

Las decisiones del próximo gobernador afectarán asuntos de interés para estas comunidades, incluyendo vivienda, educación, desarrollo empresarial, transporte y servicios públicos.

La política migratoria también continuará siendo un tema relevante por la relación entre las leyes estatales, las autoridades locales y el gobierno federal.

Sin embargo, los resultados generales no permiten establecer cómo votaron específicamente las distintas comunidades hispanas.

Para determinar las preferencias electorales de cubanos, puertorriqueños, venezolanos, dominicanos, colombianos y otros grupos sería necesario examinar estudios demográficos y encuestas especializadas.

El análisis de estas comunidades requiere evitar generalizaciones y reconocer sus diferencias sociales, económicas y políticas.

Los primeros cien días: decisiones que deberán observarse

La nueva administración enfrentará un período inicial de organización y definición de prioridades.

Entre los asuntos que merecerán seguimiento periodístico se encuentran:

Las propuestas concretas para reducir el costo de los seguros de propiedad.

La elaboración del presupuesto estatal y sus efectos sobre condados y municipios.

Las medidas relacionadas con vivienda, impuestos y costo de vida.

Los nombramientos en agencias estatales y organismos reguladores.

Las iniciativas legislativas sobre educación, infraestructura, inmigración y desarrollo económico.

Las promesas de campaña deberán contrastarse con las propuestas oficiales, los recursos disponibles y los resultados de su implementación.

Ese seguimiento será fundamental para evaluar el impacto de la nueva administración sobre los residentes.

Florida inicia una nueva etapa política

La elección del 3 de noviembre confirmó la continuidad republicana en la gobernación, pero también mostró una competencia mucho más estrecha que la observada cuatro años antes.

Byron Donalds obtuvo una victoria histórica y asumirá el liderazgo de uno de los estados más poblados e influyentes del país.

David Jolly, por su parte, consiguió más de cuatro millones de votos en una elección que evidenció diferencias importantes entre las regiones del estado.

La próxima administración deberá responder a problemas que trascienden las divisiones partidistas.

Los seguros, la vivienda, la inflación, la infraestructura y los servicios públicos seguirán formando parte de las principales preocupaciones de numerosas familias.

El resultado electoral ya identifica al próximo gobernador de Florida. La siguiente etapa será determinar cómo sus propuestas se transforman en decisiones de gobierno y qué consecuencias tendrán para los residentes del estado.

EL SOL DECIDE 2026

Cobertura especial de las elecciones generales de Florida.