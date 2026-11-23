SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

23 de noviembre de 2026

Lo que durante 26 años representó uno de los mayores logros de la medicina preventiva estadounidense acaba de sufrir un histórico retroceso.

Estados Unidos ha perdido oficialmente su condición de país libre de transmisión endémica del sarampión, después de que una comisión internacional de expertos determinara que el virus ha mantenido una circulación ininterrumpida durante más de doce meses dentro del territorio nacional.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó la decisión el pasado 17 de noviembre, incluyendo también a México y Bolivia entre los países que perdieron dicha certificación.

No estamos ante una enfermedad desconocida ni frente a un virus para el cual la medicina carezca de respuestas. Estamos ante el regreso sostenido de una infección altamente contagiosa que puede prevenirse mediante vacunación.

Las dimensiones de una crisis sanitaria

Al 13 de noviembre de 2026, la región de las Américas había registrado 58,213 casos confirmados de sarampión y 82 fallecimientos, frente a los 12,806 casos reportados durante el mismo período del año anterior.

Esto representa un incremento superior al 350%.

En Estados Unidos, más de 5,400 casos confirmados durante 2026 han convertido este año en el de mayor incidencia desde 1991.

Diez personas han fallecido durante este año, según las cifras divulgadas alrededor del anuncio internacional.

Detrás de estos números existen familias afectadas, niños hospitalizados y comunidades obligadas a enfrentar una enfermedad que durante décadas había permanecido bajo control.

¿Qué perdió realmente Estados Unidos?

En el año 2000, Estados Unidos logró interrumpir la transmisión endémica del sarampión.

Aquello no significaba que el virus hubiera desaparecido completamente del país. Todavía podían registrarse casos importados y brotes ocasionales, pero las cadenas de transmisión eran interrumpidas.

La nueva evaluación epidemiológica determinó que una cadena de transmisión iniciada el 20 de enero de 2025 persistió durante más de doce meses.

Esa continuidad constituye el criterio científico utilizado para establecer que la transmisión endémica se ha restablecido.

La pérdida de esta certificación no significa que todos los estados estén experimentando brotes ni que exista una emergencia sanitaria uniforme en todo el territorio.

Significa que el país ya no ha logrado mantener interrumpida la circulación sostenida del virus.

Una enfermedad extraordinariamente contagiosa

El sarampión posee una capacidad de transmisión considerablemente superior a la de muchas otras enfermedades infecciosas.

Una persona infectada puede contagiar hasta 18 individuos susceptibles en determinadas condiciones.

El virus puede permanecer infeccioso en el aire de un espacio cerrado hasta dos horas después de que la persona enferma haya abandonado el lugar.

Además, puede transmitirse antes de que aparezca la característica erupción cutánea.

Los primeros síntomas suelen incluir fiebre elevada, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos. Posteriormente aparece una erupción que generalmente comienza en el rostro y se extiende hacia el resto del cuerpo.

Pero el verdadero peligro no está únicamente en los síntomas visibles.

Las consecuencias que pocos conocen

El sarampión puede provocar neumonía, deshidratación, infecciones del oído, encefalitis y, en casos graves, la muerte.

También puede debilitar parte de la memoria inmunológica del organismo, aumentando la vulnerabilidad frente a otras infecciones durante los meses posteriores.

Este fenómeno, conocido como amnesia inmunitaria, demuestra que las consecuencias del sarampión pueden prolongarse mucho después de que desaparezca la erupción.

En circunstancias poco frecuentes, la infección puede producir una enfermedad neurológica progresiva y mortal años después de la recuperación inicial.

Los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas requieren especial protección.

La importancia de la vacunación

La cobertura de vacunación contra el sarampión entre estudiantes de kindergarten en Estados Unidos ha descendido desde aproximadamente el 95.2% en el período escolar 2019-2020 hasta alrededor del 92.4% en 2026.

Aunque la diferencia pueda parecer pequeña, resulta epidemiológicamente importante.

Para una enfermedad tan contagiosa, se necesita una cobertura comunitaria cercana al 95% para reducir considerablemente las posibilidades de transmisión sostenida.

La vacuna triple viral, conocida como MMR, ofrece aproximadamente un 97% de protección contra el sarampión después de dos dosis.

Décadas de investigaciones respaldan su eficacia.

Cuando disminuye la cobertura, especialmente si las personas susceptibles se concentran en determinadas comunidades, el virus encuentra mayores oportunidades para propagarse.

Florida Central debe prestar atención

Orlando y Kissimmee reciben visitantes procedentes de numerosos países y estados durante todo el año.

La proximidad de Thanksgiving y las celebraciones de diciembre incrementará las oportunidades de contacto entre personas de diferentes comunidades.

Esto no significa que los viajeros deban ser considerados una amenaza ni que exista actualmente un brote específico en cada comunidad de Florida Central.

Sin embargo, la circulación sostenida del sarampión en Estados Unidos y otros países hace especialmente importante revisar los registros de vacunación antes de viajar.

Para las familias hispanas que mantienen vínculos frecuentes con América Latina, contar con información médica confiable en español resulta fundamental.

¿Qué deben hacer las familias?

Las recomendaciones habituales de vacunación infantil contemplan una primera dosis de MMR entre los 12 y 15 meses y una segunda entre los cuatro y seis años.

Los adultos que desconozcan su condición de inmunidad deben consultar con su proveedor de salud.

Los viajeros internacionales pueden necesitar recomendaciones especiales según su edad y antecedentes de vacunación.

Ante una posible exposición, es importante comunicarse rápidamente con un profesional sanitario. Algunas personas susceptibles pueden beneficiarse de la vacunación dentro de las primeras 72 horas o de inmunoglobulina dentro de los seis días posteriores, dependiendo de sus circunstancias médicas.

Si aparecen fiebre y erupciones compatibles con sarampión, debe llamarse al centro médico antes de acudir presencialmente para evitar exponer a otros pacientes.

Una batalla que todavía puede recuperarse

La pérdida de la certificación internacional no es irreversible.

Estados Unidos puede recuperar su condición de país libre de transmisión endémica mediante el fortalecimiento de la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la interrupción de las cadenas de contagio.

Las herramientas científicas existen. La experiencia también.

El desafío consiste en garantizar que la prevención llegue a todas las comunidades y que las decisiones sanitarias estén respaldadas por información confiable.

Después de 26 años de avances, el regreso sostenido del sarampión nos recuerda una realidad fundamental: los logros de la salud pública no están garantizados para siempre.

Las enfermedades prevenibles pueden regresar cuando la prevención pierde terreno.