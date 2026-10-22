¿En qué momento las redes sociales empezaron a controlar nuestra vida?

Por Andrés Utrera | Columnista de tecnología

Hubo una época en la que uno se iba de vacaciones, tomaba fotografías y, al regresar, se las mostraba a familiares y amigos. Hoy la historia es completamente diferente. Todavía no hemos llegado al aeropuerto cuando ya estamos publicando que nos vamos de viaje. Fotografíamos el desayuno, grabamos el concierto, mostramos el hotel y, si vamos a un restaurante, muchas veces la comida tiene que esperar hasta que consigamos la fotografía perfecta. Parece una exageración, pero basta observar nuestro comportamiento cotidiano para reconocer que las redes sociales han cambiado mucho más que nuestra manera de comunicarnos.

Lo curioso es que esta transformación ocurrió de forma casi imperceptible. Plataformas que inicialmente utilizábamos para mantener contacto con amigos y familiares terminaron convirtiéndose en espacios donde compartimos experiencias, construimos una identidad pública, consumimos noticias, desarrollamos negocios y buscamos entretenimiento. No hay nada necesariamente negativo en ello. Las redes sociales han democratizado la comunicación, creado oportunidades económicas y permitido que millones de personas puedan expresarse sin depender de los medios tradicionales. Sin embargo, también han introducido nuevas dinámicas que merecen una reflexión: ¿compartimos nuestras experiencias porque queremos recordarlas o porque necesitamos que otros sepan que las estamos viviendo?

El algoritmo no necesita conocernos personalmente

Uno de los aspectos más interesantes de esta transformación está relacionado con los sistemas de recomendación. Muchas personas se sorprenden cuando Instagram o Facebook les muestran publicaciones relacionadas con sus intereses, como si las plataformas pudieran anticipar exactamente lo que desean ver. La explicación no requiere recurrir a teorías de espionaje. Estas plataformas utilizan diferentes señales de actividad e interacción para personalizar parte del contenido que aparece en nuestras pantallas.

Cada vez que seguimos una cuenta, interactuamos con una publicación o consumimos determinado contenido, podemos estar proporcionando señales que contribuyen a esa personalización. El resultado es que dos personas pueden abrir la misma aplicación y encontrarse con experiencias completamente diferentes. Mientras una recibe recomendaciones sobre deportes y tecnología, otra puede encontrar principalmente recetas, viajes o entretenimiento. El problema no es que exista personalización, sino que muchas veces olvidamos que lo que vemos representa una selección de información y no necesariamente una imagen completa de la realidad.

Esta dinámica también ha cambiado la manera de producir contenido. Quienes trabajamos en comunicación digital sabemos que hoy no basta con tener algo interesante que decir. También debemos pensar en los primeros segundos de un video, su duración, el título y la forma de captar la atención. En ocasiones, la conversación deja de girar exclusivamente alrededor del mensaje y comienza a concentrarse en cómo conseguir que una plataforma lo distribuya. Y allí surge una pregunta incómoda: ¿estamos utilizando la tecnología para comunicar nuestras ideas o estamos modificando nuestras ideas para satisfacer las exigencias de la tecnología?

Internet tiene memoria, pero las personas cambiamos

Existe otro fenómeno que merece atención: nuestra huella digital. Antes, muchas equivocaciones quedaban limitadas a una conversación entre amigos o a un momento que eventualmente se olvidaba. Hoy una publicación puede convertirse en una captura de pantalla, circular fuera de contexto y reaparecer años después. Aunque eliminar contenido de una cuenta puede reducir su visibilidad, no siempre permite controlar las copias que otras personas hayan conservado.

Esta realidad nos obliga a ser más conscientes de lo que compartimos, especialmente cuando se trata de información personal, fotografías de terceros o comentarios que pueden tener consecuencias profesionales y sociales. Sin embargo, también debemos evitar el extremo de convertir Internet en un tribunal permanente. Las personas cambian, aprenden y modifican sus opiniones. Una publicación antigua no necesariamente representa quién es alguien en el presente, del mismo modo que una fotografía cuidadosamente seleccionada tampoco revela toda su vida.

La reputación digital se ha convertido en una parte importante de nuestra identidad pública, pero no debería sustituir nuestra capacidad de comprender el contexto, reconocer los cambios personales y ejercer el pensamiento crítico.

Recuperar el control no significa desconectarnos

Frente a esta realidad, algunas personas plantean abandonar las redes sociales como si esa fuera la única solución. Considero que el verdadero desafío es aprender a utilizarlas con mayor conciencia. No necesitamos renunciar a sus beneficios para reconocer sus riesgos. Podemos revisar cuánto tiempo dedicamos a determinadas aplicaciones, administrar mejor el contenido que consumimos y comprobar qué información personal mantenemos disponible públicamente.

Herramientas como Tiempo en Pantalla del iPhone permiten conocer nuestros hábitos de uso, mientras que las opciones de privacidad y personalización de las plataformas ofrecen diferentes niveles de control sobre nuestra experiencia. Ninguna de estas funciones elimina todos los problemas, pero representan un buen punto de partida. La tecnología debería ayudarnos a aprovechar mejor nuestro tiempo, comunicarnos y desarrollar nuestras capacidades, no convertirse en una fuente permanente de distracción o preocupación.

Quizás la pregunta más importante no sea cuántas horas pasamos conectados, sino qué lugar ocupan esas horas dentro de nuestras prioridades. Las redes sociales pueden ayudarnos a construir relaciones, compartir conocimientos y descubrir oportunidades. Pero también conviene recordar que una experiencia no necesita convertirse en una publicación para tener valor, y que nuestro éxito personal no puede reducirse a una cantidad de seguidores, comentarios o visualizaciones.

Estas inquietudes, que durante años he observado desde mi trabajo con la tecnología y la comunicación digital, también dieron origen a mi libro Dios perdona, las redes no, una reflexión sobre nuestra relación con el mundo digital, contada desde una perspectiva humana y con espacio para el humor. Más que ofrecer respuestas definitivas, me interesa abrir una conversación sobre cómo estamos viviendo esta transformación.

Porque las redes sociales llegaron para quedarse y seguirán evolucionando. La verdadera pregunta es si nosotros estamos aprendiendo a evolucionar con ellas, sin olvidar que nuestra vida es mucho más grande que cualquier pantalla.

Andrés Utrera escribe sobre tecnología, inteligencia artificial y cultura digital. Es conductor de Mente Digital en El Sol Network TV.

Síguelo en Instagram: @techwithandres, donde comparte análisis, noticias, consejos prácticos y reflexiones sobre tecnología y cultura digital.