Presidente Luis Abinader encabeza graduación de la octava promoción de la maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó el acto de graduación de 50 profesionales de la octava promoción de la maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, impartida por la Liga Municipal Dominicana (LMD), dedicada a la memoria de su padre, José Rafael Abinader Wasaf, por su trayectoria educativa y su apego a la ética.

Junto a representantes de su familia, entre ellos, el rector de la Universidad Dominicana O&M, José Abinader Corona, el mandatario recibió el homenaje dedicado a su padre por su destacada trayectoria como educador, jurista y servidor público, y a su legado en la educación superior, la institucionalidad democrática y el desarrollo nacional, expresado especialmente en la fundación de la Universidad Dominicana O&M.

Además, se destaca que su integridad, su vocación de servicio y su compromiso con el bien común constituyen un referente para quienes asumen la responsabilidad de servir al Estado y fortalecer los gobiernos locales.

La apertura del acto estuvo a cargo del presidente de la LMD, Víctor D’Aza, y de Marcos Francisco Massó, director de la maestría y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, institución académica aliada en el desarrollo del programa.

Durante el emotivo acto, el rector de la Universidad Dominicana O&M, José Abinader Corona, agradeció tanto a la Liga Municipal Dominicana como a los presentes por el homenaje a su padre, José Rafael Abinader, y así se expresó: “Este es un acto muy emotivo para nosotros, para la familia, donde se honra a mi padre con la distinción y el homenaje de colocar su nombre en este acto de investidura”.

Agregó: “Mi padre fue un hombre multifacético, de múltiples manifestaciones en su vida, desempeñándose como educador, escritor, empresario y emprendedor permanente, pero, sobre todo, su gran pasión fue el servicio público y la educación”, manifestó.

Dijo además que recibir el homenaje en el marco de un acto académico toca las fibras de lo que lo movía en su vida personal y profesional: saber que un país se puede transformar con los procesos educativos permanentes y también con el manejo correcto y ético de las relaciones de poder y el pulcro manejo de los fondos públicos.

José Rafael Abinader felicitó a los graduados y los exhortó a tener presente “que todo lo que hacemos tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva”.

“Nuestros tiempos exigen que nuestro comportamiento en esa dimensión colectiva sea asumido con mucha más exigencia y mucha más dedicación, sobre todo por el momento que atraviesa nuestro país, de progreso, avance y cambios y transformaciones significativas”, subrayó.

Al concluir, agradeció el trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y del equipo de la maestría, así como los testimonios sobre su padre ofrecidos por Milton Ray Guevara y Elías Serulle. “Agradecemos de manera especial esa amistad y ese testimonio, muy significativo para nosotros”, expresó.

“José Rafael Abinader comprendió que la educación transforma personas y que las personas transforman instituciones”

De su lado, el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, agradeció al presidente Luis Abinader por encabezar la ceremonia y expresó, en nombre de la institución y de la familia municipalista, su reconocimiento a la familia Abinader por permitir el homenaje a José Rafael Abinader, a quien describió como un dominicano que hizo de la educación, el pensamiento y el servicio público una causa nacional. “José Rafael Abinader comprendió que la educación transforma personas y que las personas transforman instituciones”.

D’Aza destacó que la LMD ha impulsado cambios para acercar la institución a la ciudadanía y fortalecer la transparencia municipal. En ese sentido, aseguró que “no hay una sola solicitud de libre acceso a la información pública que no haya sido respondida oportuna y adecuadamente por nuestros servidores”.

También señaló que la aspiración de la entidad es que el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM) alcance el rango de Instituto Superior de Investigación y Capacitación Municipal, para que, además de impartir conocimientos, pueda certificar a sus profesores.

Al dirigirse a los graduandos, D’Aza sostuvo que el verdadero valor de esta investidura no está solamente en el título que reciben, sino en las decisiones que adopten a partir de mañana.

“Hoy reciben un título. Desde mañana, la sociedad esperará de ustedes decisiones que honren ese conocimiento, sirvan con integridad, gobiernen con sabiduría y nunca dejen de aprender. Esa será la mejor forma de honrar el legado del doctor José Rafael Abinader”, continuó diciendo D’Aza.

El presidente de la LMD además definió a José Rafael Abinader como un meritísimo ciudadano dominicano y resaltó que hizo de la educación, el pensamiento y el servicio público una causa nacional. “Lo admiré, recibí cariño y respeto de él, y a su amistad siempre estaré eternamente agradecido”, expresó. Añadió que su ejemplo debe servir no solo a los presentes, sino a toda la República Dominicana.

D’Aza exhortó a los profesionales a poner en práctica sus conocimientos en los territorios, donde, dijo, las políticas públicas se encuentran con las necesidades de la gente para generar bienestar y oportunidades.

“Cada resolución que fundamenten, cada derecho que protejan, cada recurso que administren con transparencia y cada comunidad a la que sirvan serán el verdadero testimonio de su formación”, expresó.

Al concluir, agradeció a la familia Abinader por permitir el homenaje y recordó la amistad, el cariño y el respeto que recibió de José Rafael Abinader.

Una experiencia de cooperación institucional entre España y República Dominicana

En tanto, Massó destacó que “durante dieciséis años de presencia en República Dominicana, hemos construido junto con la Liga Municipal Dominicana un proyecto académico convencido de que el conocimiento universitario debe estar al servicio de la sociedad y del fortalecimiento de la Administración Municipal. Esta maestría es mucho más que un programa académico; representa una experiencia de cooperación institucional entre España y República Dominicana”.

Promoción lleva con orgullo el nombre de José Rafael Abinader Wasaf

En representación de sus compañeros de promoción, el graduado Edgar Félix Arbona, de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), agradeció al presidente Luis Abinader su presencia en la ceremonia y destacó que la promoción lleva con orgullo el nombre de su padre, José Rafael Abinader Wasaf. Lo definió como un jurista, académico, economista, filántropo, funcionario público y educador cuya trayectoria dejó una huella significativa en el país. “Su visión, materializada particularmente con la fundación de la Universidad Dominicana O&M, constituye un testimonio de su convicción de que la educación es uno de los instrumentos más poderosos para transformar la sociedad y generar oportunidades”.

El graduado señaló que llevar el nombre de José Rafael Abinader representa el compromiso de honrar, con sus actuaciones, los principios de preparación y servicio que distinguieron su trayectoria.

También recordó que el presidente Luis Abinader ha reiterado la importancia de la ética, la moral, la eficiencia y la transparencia en la Administración pública. “Detrás de cada decisión administrativa existe un ciudadano que espera una respuesta, comunidades que demandan soluciones y derechos que estamos llamados a garantizar”.

El cierre de la ceremonia, que se realizó en el Salón Pedro Reynoso de la LMD, incluyó un homenaje al doctor José Rafael Abinader Wasaf, en el que se presentó un documental con testimonios de distintas personalidades, quienes reconocieron su trayectoria como educador, jurista y servidor público, así como su legado en la educación superior, la institucionalidad democrática y el desarrollo nacional.

Ese legado se expresa, entre otros aportes, en la fundación de la Universidad Dominicana O&M, que cumple 60 años de trayectoria.

El presidente Luis Abinader y su hermano José Abinader Corona recibieron la placa conmemorativa de la dedicatoria en honor a su padre, aprobada por el Comité Ejecutivo de la LMD. En ella se valoran la integridad, vocación de servicio y compromiso con el bien común de su padre, cualidades que constituyen un referente para quienes asumen la responsabilidad de servir al Estado y fortalecer los gobiernos locales.

Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal

La Liga Municipal Dominicana imparte la maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal desde el año 2011. Desde entonces, el programa ha contribuido a la formación de 500 especialistas preparados para fortalecer la gestión municipal.

Estuvieron presentes en el acto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente de Fedomu, Nelson Núñez; el presidente de Fedodim, Leoncito José, y la directora general de Infotep, Maira Morla; así como los señores Julito Furcal, Milton Ray Guevara y Elías Serulle.

Gobierno reconoce a Enmanuel Ramírez y Angely Adón como Estudiantes de la Semana

Santo Domingo.- El Gobierno de la República, a través del Ministerio de Educación, reconoció como Estudiantes de la Semana a Enmanuel Ramírez Ramírez, de 17 años, y Angely Adón Pérez, de 9 años, por sus logros en competencias internacionales de Matemáticas y su liderazgo en la promoción de la cultura de paz, respectivamente.

Los estudiantes fueron seleccionados por sus habilidades y aportes en dos áreas fundamentales para su formación: el pensamiento lógico, creativo y crítico, así como la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo y el respeto.

Angely, estudiante de primaria del Centro Educativo Rosario Evangelina Solano, perteneciente al Distrito Educativo 15-05, en Hato Nuevo, Santo Domingo, se destaca por su capacidad para identificar situaciones problemáticas en su entorno y proponer soluciones pacíficas mediante el diálogo, la escucha activa y la comunicación respetuosa.

La estudiante también demuestra disposición para escuchar diferentes puntos de vista, abordar los desacuerdos de manera reflexiva y contribuir a la construcción de acuerdos entre sus compañeros, promoviendo así una convivencia escolar basada en el respeto.

Por su parte, Enmanuel, estudiante de secundaria del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, perteneciente al Distrito Educativo 11-02, en San Felipe, Puerto Plata, obtuvo medalla de plata en la XXVIII Olimpíada Matemática de Centroamérica y el Caribe (OMCC 2026), celebrada del 7 al 14 de agosto en Durango, México.

El joven también alcanzó una mención de honor en la Olimpíada Iberoamericana de Matemáticas (OIM 2026), realizada del 6 al 13 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, con lo cual suma dos reconocimientos internacionales por su desempeño en esta disciplina.

La iniciativa Estudiante de la Semana, impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Educación, busca visibilizar el talento, la dedicación y los aportes de estudiantes del sistema educativo dominicano, reconociendo no solo su desempeño académico, sino también cualidades como el liderazgo, la creatividad, la innovación y el compromiso con sus comunidades.

El reconocimiento forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Educación, encabezado por el ministro Luis Miguel De Camps, para destacar a estudiantes que sobresalen tanto por sus logros académicos como por sus aportes a la convivencia escolar y el desarrollo de sus comunidades.

Actual Gobierno registra el más alto aumento deuda pública Republica Dominicana

Santo Domingo, 22 oct (Prensa Latina) .- El Gobierno del presidente dominicano, Luis Abinader, registra hoy el mayor incremento promedio anual de la deuda del sector público desde 2001, al alcanzar tres mil 837 millones 900 mil dólares.

La cifra representa un 22 por ciento por encima del monto correspondiente a la administración de Danilo Medina (sin contar los meses que faltan para concluir este año), según un análisis publicado por el periódico El Dinero.

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Crédito Público, citados por ese medio, la deuda pasó de 44 mil 622 millones 300 mil dólares en 2020 a 67 mil 649 millones 700 mil dólares en agosto de 2026.

El análisis compara las últimas administraciones y señala que, durante la gestión de Hipólito Mejía, entre 2001 y 2004, las obligaciones financieras aumentaron a una media anual de 835,4 millones de dólares.

En los ocho años de Leonel Fernández, de 2005 a 2012, la subida fue de mil 609 millones 800 mil dólares cada año, mientras que durante los dos períodos de Danilo Medina, entre 2013 y 2020, alcanzó los tres millones 144 mil 700 millones.

El Dinero aclara que atribuye a cada presidente la deuda acumulada hasta el 16 de agosto del año en que se produce el cambio de gobierno, por corresponder la mayor parte de ese período a la administración saliente.

Bajo ese criterio, el alza registrada durante la gestión de Abinader no incluye los compromisos asumidos entre agosto y diciembre de 2020.

LA CARGA FINANCIERA CRECIÓ MÁS RÁPIDO QUE LA ECONOMÍA DE RD

El periódico también destaca que la carga financiera creció mucho más rápido que la economía dominicana en los últimos 25 años.

Como resultado, el peso de la deuda pasó del 15,6 por ciento del PIB en 2001 al 46,6 por ciento en agosto de 2026.

El artículo señala que desde comienzos de este siglo el Estado amplió el uso del endeudamiento, no solo para financiar proyectos, sino también para cubrir gastos de inversión y parte del déficit fiscal.